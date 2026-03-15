Résultat municipale 2026 à Glisy (80440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Glisy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Glisy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Glisy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy PENAUD
Guy PENAUD (14 élus) Unis pour l'avenir de Glisy 		374 83,11%
  • Guy PENAUD
  • Lucrèce PINI
  • Cédric FALCATO
  • Véronique DOLLÉ
  • Pierre PENNEQUIN
  • Anne-Sophie MINGOT
  • Marc-Antoine LEFEBVRE
  • Vanessa PRÉVOT
  • Charles SONRIER
  • Delphine DELCROIX
  • Marc ALBERS
  • Valérie BEAUVAIS
  • Alan AUGEZ
  • Fanny VANSTEELANT
Eddy VANZWAELMEN
Eddy VANZWAELMEN (1 élu) Glisy : Demain, sans oublier hier 		76 16,89%
  • Eddy VANZWAELMEN
Participation au scrutin Glisy
Taux de participation 81,75%
Taux d'abstention 18,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 457

Source : ministère de l’Intérieur

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