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19:20 - Dynamique électorale à Glisy : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Glisy comme dans toute la France. Avec une population de 851 habitants répartis dans 333 logements, ce village présente une densité de 153 hab par km². Ses 145 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 264 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (92,19%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 31,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 37,50% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 10,26 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Glisy, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Glisy ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Glisy il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 22,29% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,95% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 21,76% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Glisy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,06% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 32,48% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 36,32% le dimanche suivant.

16:58 - Glisy : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Glisy, l'absence ou non de votants jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 35,24 % à la fin du premier tour (bien loin des 55,3 % observés au niveau national) alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 11,44 % au premier tour (26,31 % en France). Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 33,65 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 17,39 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 33,02 % d'abstention. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Glisy : le vote des électeurs l'année de la dissolution La situation politique de Glisy a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes du printemps 2024 à Glisy avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,06%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 24,43% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Glisy plébiscitaient ensuite Damien Toumi (Rassemblement National) avec 32,48% au premier tour. C'est néanmoins Hubert de Jenlis (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 43,16% des suffrages exprimés.

14:57 - Glisy : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Glisy choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 39,39% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 22,29%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 65,05% pour Emmanuel Macron, contre 34,95% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Glisy soutenaient en priorité Barbara Pompili (Ensemble !) avec 31,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,88%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Glisy comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Retour sur l'évolution des impôts locaux à Glisy Concernant la pression fiscale de Glisy, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 5 266 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 2 784 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 45,66 % en 2024 (contre 21,89 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 800 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 21 800 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 4,00 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Résultat des municipales 2020 à Glisy : un scrutin sans liste particulier À Glisy, les résultats des municipales de 2020 ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Notons que les votants pouvaient barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant tenue sans liste constituée. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Cédric Falcato a obtenu la première place avec 97,34% des bulletins. Ensuite, Lucrèce Pini a rassemblé 96,75% des voix. Alan Augez a suivi, rassemblant 323 électeurs (95,28%). Les résultats des deux premiers candidats restaient dans un mouchoir de poche. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Glisy, ces équilibres si particuliers aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.