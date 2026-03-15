Résultat municipale 2026 à Goetzenbruck (57620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Goetzenbruck a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Goetzenbruck, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Goetzenbruck [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe WALTER
Christophe WALTER (13 élus) LE VILLAGE QUI NOUS UNIT 		640 74,25%
  • Christophe WALTER
  • Adrienne FINK
  • Jean-Pierre DEAK
  • Marie-Pierre ROBERT
  • Frédéric STABENAU
  • Eugénie GLAD
  • David FEISTHAUER
  • Gwendoline STOLL
  • Edgar BRISBOIS
  • Barbara RIEHL
  • Térence BURGUN
  • Camille WALTER-MAURER
  • Joseph ETZEL
Sébastien DORCKEL
Sébastien DORCKEL (2 élus) Ancrés ici, tournés vers demain 		222 25,75%
  • Sébastien DORCKEL
  • Estelle BASTIAN
Participation au scrutin Goetzenbruck
Taux de participation 71,61%
Taux d'abstention 28,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 898

Source : ministère de l’Intérieur

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