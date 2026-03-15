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19:19 - Le poids démographique et économique de Goetzenbruck aux municipales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Goetzenbruck, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 464 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 98 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 12,77% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 31,63% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,61% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 58,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 463,66 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, Goetzenbruck incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Goetzenbruck lors des dernières élections ? Le Rassemblement national était absent pour la dernière municipale à Goetzenbruck il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 33,94% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 53,13% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 21,24% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 36,63% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 46,19% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 44,26% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 47,79% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 36,28 % d'abstention à Goetzenbruck En ce jour de municipale 2026 à Goetzenbruck, la mobilisation sera particulièrement scrutée. La participation s'élevait à 63,72 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 71,37 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des élections locales, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 40,78 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 61,44 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 46,64 %. Si on prend un peu de recul, la municipalité s'affiche visiblement comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Comment a voté Goetzenbruck lors des dernières élections ? La préférence des électeurs de Goetzenbruck a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Goetzenbruck avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,19%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 12,39% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Goetzenbruck portaient leur choix sur Pascal Jenft (Rassemblement National) avec 44,26% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Vincent Seitlinger (Les Républicains) en tête avec 52,21%.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Goetzenbruck : les résultats à retenir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Goetzenbruck voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 33,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,13% pour Marine Le Pen, contre 46,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Goetzenbruck accordaient leurs suffrages à Vincent Seitlinger (LR) avec 25,45% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,37% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Goetzenbruck un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La fiscalité locale à Goetzenbruck, un sujet électoral ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Goetzenbruck, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint 489 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 399 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 27,76 % en 2024 (contre environ 13,50 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 11 730 € en 2024. Une somme loin des quelque 162 400 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,50 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Joel Romang vainqueur des dernières municipales à Goetzenbruck Il peut être éclairant d'examiner les scores du dernier scrutin municipal à Goetzenbruck. Au soir du premier scrutin à l'époque, Joel Romang a décroché la pole position avec 451 bulletins (57,23%). Dans la position du principal opposant, Térence Burgun a capté 337 suffrages en sa faveur (42,76%). Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Goetzenbruck, ce décor pèsera irrémédiablement. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.