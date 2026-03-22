Résultat de l'élection municipale 2026 à Gœulzin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gœulzin

Le deuxième tour des élections municipales à Gœulzin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Wantier
Vincent Wantier Divers
AGIR POUR GOEULZIN - MUNICIPALES 2026
  • Vincent Wantier
  • Cendrine Nikiel
  • Jérôme Behague
  • Delphine Guinez
  • Antoine Millescamps
  • Marielle Mielot
  • Guy Sorel
  • Sabine Paintiaux
  • Matthieu Cieslik
  • Amandine Delbart
  • Calogero Morello
  • Lucie Guinez
  • François Brunet
  • Sonia d'Helft
  • Hervé Verbeke
  • Hélène Ansart
  • Jerome Fievet
Denis Lamy
Denis Lamy Divers
GOEULZIN A COEUR
  • Denis Lamy
  • Monique Hornez
  • Roger Congos
  • Adeline Bourghelle
  • Philippe Le Guenanff
  • Emilie Martel
  • Florent Caron
  • Delphine Mercier
  • Dominque Ducatillon
  • Brigitte Marmouzet
  • Thomas Hurtevent
  • Dominique Biojout
  • Eric Lanciaux
  • Ydonie Vandrisse
  • Jean-Luc Plichon
  • Adeline Mairesse
  • Luigi Secci
Francis Fustin
Francis Fustin Divers
Continuons Ensemble
  • Francis Fustin
  • Nadine Mercier
  • Xavier Pouille
  • Marion Cailleux
  • Angel Garcia
  • Laurence Collier
  • Marc Francois
  • Cindy Zimowski
  • Eric Chassagne
  • Béatrice Amatimaggio
  • Matthieu Herbin
  • Marie-Christine Monnel
  • Mathieu Collet
  • Marlène Marechal
  • Sébastien Mortreux
  • Isma El Bachir
  • Cédric Martin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gœulzin

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis FUSTIN
Francis FUSTIN (Ballotage) Continuons Ensemble 		303 43,79%
Vincent WANTIER
Vincent WANTIER (Ballotage) AGIR POUR GOEULZIN - MUNICIPALES 2026 		247 35,69%
Denis LAMY
Denis LAMY (Ballotage) GOEULZIN A COEUR 		142 20,52%
Participation au scrutin Gœulzin
Taux de participation 80,80%
Taux d'abstention 19,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 703

Source : ministère de l’Intérieur

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