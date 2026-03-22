Résultat de l'élection municipale 2026 à Gœulzin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gœulzin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gœulzin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gœulzin.
L'actu des élections municipales 2026 à Gœulzin
11:43 - Que disaient les résultats des municipales à Gœulzin dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Gœulzin, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 80,80 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Francis Fustin qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 43,79 % des voix. À sa suite, Vincent Wantier a pris la position de dauphin avec 35,69 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Francis Fustin a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a subi néanmoins un fort recul de 14 points comparé à 2020. Par ailleurs, avec 20,52 %, Denis Lamy pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gœulzin
Le deuxième tour des élections municipales à Gœulzin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Wantier
Divers
AGIR POUR GOEULZIN - MUNICIPALES 2026
|
|
Denis Lamy
Divers
GOEULZIN A COEUR
|
|
Francis Fustin
Divers
Continuons Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gœulzin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis FUSTIN (Ballotage) Continuons Ensemble
|303
|43,79%
|Vincent WANTIER (Ballotage) AGIR POUR GOEULZIN - MUNICIPALES 2026
|247
|35,69%
|Denis LAMY (Ballotage) GOEULZIN A COEUR
|142
|20,52%
|Participation au scrutin
|Gœulzin
|Taux de participation
|80,80%
|Taux d'abstention
|19,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|703
Source : ministère de l’Intérieur
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