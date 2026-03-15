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19:19 - Gœulzin : démographie et socio-économie impactent les municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Gœulzin comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 481 logements pour 1 044 habitants, la densité de la commune est de 218 hab/km². L'existence de 52 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,57%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,00% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,90% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 196,26 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Gœulzin, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Que pèse le RN à Gœulzin aux municipales ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière municipale à Gœulzin il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 37,80% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,29% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 38,39% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN sécurisait 56,25% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,49% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 51,00% pour le RN. Ce dernier s'imposera avec 63,77% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Thierry Tesson.

16:58 - Gœulzin : 38,03 % d'abstention à la dernière élection municipale Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale à Gœulzin avait été marqué par une abstention de 38,03 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 61,97 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison du Covid-19. Historiquement, les municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se mobilisent en masse, s'agissant d'élire leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 25,99 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,22 % en 2022 à seulement 32,08 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 44,96 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Gœulzin sera en définitive essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Gœulzin ? Au printemps 2024, les élections législatives à Gœulzin avaient placé en tête Thierry Tesson (Rassemblement National) avec 51,00% au premier tour, devant Frédéric Chéreau (Union de la gauche) avec 21,26%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thierry Tesson culminant à 63,77% des voix localement. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Gœulzin s'était cette fois dessiné autour de Jordan Bardella (45,49%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,57%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (7,38%).

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Gœulzin ? Globalement, le paysage électoral fait de Gœulzin une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gœulzin était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 37,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,29% pour Marine Le Pen, contre 43,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Gœulzin soutenaient en priorité Thibaut Francois (RN) avec 38,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thibaut Francois virant de nouveau en tête avec 56,25% des voix.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Gœulzin À Gœulzin, en matière d'impôts locaux, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 523 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 446 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 36,58 % en 2024 (contre environ 17,29 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 4 080 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 126 000 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 11,73 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Gœulzin À Gœulzin, les résultats des municipales il y a six ans se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Francis Fustin a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 57,91% des soutiens. Derrière, Denis Lamy a engrangé 42,08% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Francis Fustin a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Gœulzin, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Faire basculer une telle majorité constituera une tâche colossale pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.