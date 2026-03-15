Résultat municipale 2026 à Gœulzin (59169) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gœulzin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gœulzin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gœulzin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis FUSTIN
Francis FUSTIN Continuons Ensemble 		303 43,79%
Vincent WANTIER
Vincent WANTIER AGIR POUR GOEULZIN - MUNICIPALES 2026 		247 35,69%
Denis LAMY
Denis LAMY GOEULZIN A COEUR 		142 20,52%
Participation au scrutin Gœulzin
Taux de participation 80,80%
Taux d'abstention 19,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 703

Source : ministère de l’Intérieur

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