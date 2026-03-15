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19:19 - Gommegnies : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Gommegnies, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 2 272 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 131 entreprises, Gommegnies se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,06%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,29%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 742 euros/mois. À Gommegnies, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN à Gommegnies : quelle place aux municipales ? Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière municipale à Gommegnies il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 32,07% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 55,28% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,18% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 50,06% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 42,03% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 50,12% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Gommegnies En 2020 à Gommegnies, l'abstention s'était fixée à 47,80 % à la fin du premier round, un chiffre assez faible. 914 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'événement se déroulait en pleine épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 23,30 % localement. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 56,22 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,97 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,53 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur s'affiche donc résolument comme une zone où l'abstention est contenue. Au soir de ces municipales 2026, cette contingence pèsera en tout cas sur les résultats de Gommegnies.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Gommegnies ? La situation politique de Gommegnies a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (42,03%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Gommegnies avaient ensuite placé en tête Michael Taverne (Rassemblement National) avec 50,12% au premier tour, devant Sébastien Seguin (Divers droite) avec 23,85%. La conclusion était d'ailleurs immédiate dès ce premier vote dans la circonscription.

14:57 - Gommegnies : des suffrages éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Gommegnies plébiscitaient Anne Laure Cattelot (Ensemble !) avec 30,69% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Michaël Taverne (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 50,06%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Gommegnies privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,07%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 26,26%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en offrant 55,28% pour Marine Le Pen, contre 44,72% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Gommegnies comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Gommegnies Pour ce qui concerne la pression fiscale de Gommegnies, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 525 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 431 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 33,64 % en 2024 (contre environ 14,35 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 13 300 euros de recettes en 2024, contre 239 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,41 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Gommegnies ? Lors des municipales il y a six ans à Gommegnies, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche électorale à l'époque, Benoît Guiost a devancé tous ses rivaux en récoltant 445 bulletins (50,85%). Juste derrière, Alexandra Lerch a obtenu 49,14% des votes. Cette victoire écrasante de Benoît Guiost a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Gommegnies, ce décor pose les bases. Renverser une telle majorité représentera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.