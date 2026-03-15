Résultat municipale 2026 à Gommegnies (59144) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gommegnies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gommegnies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gommegnies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît GUIOST
Benoît GUIOST (16 élus) Continuons ensemble pour Gommegnies Carnoy ! 		832 67,37%
  • Benoît GUIOST
  • Carine FREHAUT
  • Yvon BRUNELLE
  • Chantal PISSON
  • Maxime HONORE
  • Christiane VITO
  • Thierry SALOMEZ
  • Elisabeth CARPENTIER
  • David LOCQUENEUX
  • Anne HENRY
  • Sébastien DUBRAY
  • Pâquerette POLLET
  • Emmanuel FRUCHART
  • Hélène MEIMARAKIS
  • Arnaud RASSCKAERT
  • Juliette DESLAVIERES
Olivier LIMELETTE
Olivier LIMELETTE (3 élus) GOMMEGNIES, CARNOY : AUTREMENT ! 		403 32,63%
  • Olivier LIMELETTE
  • Isabelle DORGE
  • Sebastien LOUVRIER
Participation au scrutin Gommegnies
Taux de participation 70,17%
Taux d'abstention 29,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 1 270

Source : ministère de l’Intérieur

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