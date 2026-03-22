Résultat municipale 2026 à Gond-Pontouvre (16160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gond-Pontouvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gond-Pontouvre, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gond-Pontouvre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryline VINET (22 élus) DEMAIN VOUS APPARTIENT
|991
|46,50%
|
|Bertrand MAGNANON (4 élus) Gond-Pontouvre c'est vous !
|635
|29,80%
|
|Geoffroy ROBIN (3 élus) Gond-Pontouvre, Un Nouvel Elan
|505
|23,70%
|
|Participation au scrutin
|Gond-Pontouvre
|Taux de participation
|56,43%
|Taux d'abstention
|43,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|2 191
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gond-Pontouvre - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryline VINET (Ballotage) DEMAIN VOUS APPARTIENT
|947
|43,52%
|Bertrand MAGNANON (Ballotage) Gond-Pontouvre c'est vous !
|655
|30,10%
|Geoffroy ROBIN (Ballotage) Gond-Pontouvre, Un Nouvel Elan
|574
|26,38%
|Participation au scrutin
|Gond-Pontouvre
|Taux de participation
|58,49%
|Taux d'abstention
|41,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|2 271
Election municipale 2026 à Gond-Pontouvre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gond-Pontouvre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gond-Pontouvre.
L'actu des élections municipales 2026 à Gond-Pontouvre
18:36 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Gond-Pontouvre
Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Marion Latus (Rassemblement National) en tête du peloton avec 32,66% au premier tour, devant René Pilato (Union de la gauche) avec 30,93%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marion Latus culminant à 34,27% des votes sur place. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les citoyens de Gond-Pontouvre avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 31,32% des bulletins. Le contexte politique de Gond-Pontouvre a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait une terre centriste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Gond-Pontouvre ?
Il peut être instructif de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Gond-Pontouvre. À l'occasion de la première consultation électorale, Gérard Dezier (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 56,68% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Corinne, Jeanine Meyer (Divers centre) a obtenu 43,31% des votes. Cette victoire écrasante de Gérard Dezier a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gond-Pontouvre, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Gond-Pontouvre pour le 2e tour ?
La finale se joue donc ce dimanche entre la liste "Gond-Pontouvre, Un Nouvel Elan" emmenée par Geoffroy Robin, Maryline Vinet et sa liste "Demain Vous Appartient" et Bertrand Magnanon, à la tête de "Gond-Pontouvre C'est Vous !", d'après les candidatures pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 4 bureaux de vote de la ville de Gond-Pontouvre permettront aux votants de prendre une décision.
11:59 - Un premier constat à Gond-Pontouvre avec les résultats du 1er tour
Maryline Vinet (Divers gauche) a remporté le premier round des élections municipales 2026 à Gond-Pontouvre dimanche dernier, avec 43,52 % des bulletins valides. À sa suite, Bertrand Magnanon (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 30,10 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Geoffroy Robin, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Gond-Pontouvre, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 41,51 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Villes voisines de Gond-Pontouvre
- Gond-Pontouvre (16160)
- Ecole primaire à Gond-Pontouvre
- Maternités à Gond-Pontouvre
- Crèches et garderies à Gond-Pontouvre
- Classement des collèges à Gond-Pontouvre
- Salaires à Gond-Pontouvre
- Impôts à Gond-Pontouvre
- Dette et budget de Gond-Pontouvre
- Climat et historique météo de Gond-Pontouvre
- Accidents à Gond-Pontouvre
- Délinquance à Gond-Pontouvre
- Inondations à Gond-Pontouvre
- Nombre de médecins à Gond-Pontouvre
- Pollution à Gond-Pontouvre
- Entreprises à Gond-Pontouvre
- Prix immobilier à Gond-Pontouvre