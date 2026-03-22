Résultat municipale 2026 à Gond-Pontouvre (16160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gond-Pontouvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gond-Pontouvre, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gond-Pontouvre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryline VINET
Maryline VINET (22 élus) DEMAIN VOUS APPARTIENT 		991 46,50%
  • Maryline VINET
  • Michel GOMEZ
  • Véronique BONNEAU
  • Matthieu ALIX
  • Mireille RIOU
  • Olivier BLANCHARDIE
  • Gaëlle MENARD
  • Ludovic SORIA
  • Laurence BRUNET
  • Didier REMY
  • Elodie LAMOUREUX
  • Mathieu MARCINKIEWICZ
  • Béatrice SOUAGNON
  • Daniel BREJOU
  • Marie PICHON
  • Jean-Pierre GIACOMAZZO
  • Nathalie LUCAS
  • Franck LOPEZ
  • Virginie PERROCHEAU
  • Mathias MORTEAU
  • Karel ERZ
  • Xavier PIERRE
Bertrand MAGNANON
Bertrand MAGNANON (4 élus) Gond-Pontouvre c'est vous ! 		635 29,80%
  • Bertrand MAGNANON
  • Carole MERIC
  • Jean-Luc BEURCQ
  • Virginie LAFFAS
Geoffroy ROBIN
Geoffroy ROBIN (3 élus) Gond-Pontouvre, Un Nouvel Elan 		505 23,70%
  • Geoffroy ROBIN
  • France-Isabelle DIEU
  • Samuel KITSOUKOU
Participation au scrutin Gond-Pontouvre
Taux de participation 56,43%
Taux d'abstention 43,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 2 191

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Gond-Pontouvre - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryline VINET
Maryline VINET (Ballotage) DEMAIN VOUS APPARTIENT 		947 43,52%
Bertrand MAGNANON
Bertrand MAGNANON (Ballotage) Gond-Pontouvre c'est vous ! 		655 30,10%
Geoffroy ROBIN
Geoffroy ROBIN (Ballotage) Gond-Pontouvre, Un Nouvel Elan 		574 26,38%
Participation au scrutin Gond-Pontouvre
Taux de participation 58,49%
Taux d'abstention 41,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 2 271

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