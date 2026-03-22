Résultat de l'élection municipale 2026 à Gondecourt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gondecourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gondecourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gondecourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Gondecourt
11:43 - Qui est en tête à Gondecourt avant le 2e tour de cette élection 2026 ?
Dimanche dernier, c'est Régis Bué (Divers centre) qui a pris la tête en récoltant 48,85 % des voix. Derrière, Vincent Hallot (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 40,42 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La meilleure place, déjà occupée en 2020, a été maintenue pour Régis Bué, mais il a accusé une lourde baisse avec 16 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, avec 10,73 %, Guillaume François Charles Lévecq, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Gondecourt, le vote a mobilisé 59,76 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gondecourt
Le deuxième tour des élections municipales à Gondecourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume François Charles Lévecq
Liste divers droite
Mon parti c'est Gondecourt
|
|
Régis Bué
Liste divers centre
GONDECOURT DEMAIN
|
|
Vincent Hallot
Liste divers gauche
Ensemble Vivons Gondecourt
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gondecourt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis BUÉ (Ballotage) GONDECOURT DEMAIN
|974
|48,85%
|Vincent HALLOT (Ballotage) Ensemble Vivons Gondecourt
|806
|40,42%
|Guillaume François Charles LÉVECQ (Ballotage) Mon parti c'est Gondecourt
|214
|10,73%
|Participation au scrutin
|Gondecourt
|Taux de participation
|59,76%
|Taux d'abstention
|40,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|2 052
Source : ministère de l’Intérieur
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