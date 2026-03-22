Résultat de l'élection municipale 2026 à Gondecourt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gondecourt

Le deuxième tour des élections municipales à Gondecourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume François Charles Lévecq
Guillaume François Charles Lévecq Liste divers droite
Mon parti c'est Gondecourt
  • Guillaume François Charles Lévecq
  • Emilie Caroline Couteau
  • Michel Augustin Gustave Wilmot
  • Claude Bernadette Léa Vincent
  • Eric Jean Bernard Christiaens
  • Thérèse Marie Mercier
  • Stéphane Jacques Rémy Lecleire
  • Josiane Guislaine Lambert
  • Jean Marc Paulus
  • Danielle Jeanne Bourseaux
  • Arnaud Fabrice Daniel Lambert
  • Nathalie Noëlle Elisabeth Cousin
  • Gilles Jean Honoré Deprez
  • Brigitte Marie Madeleine Desailly
  • Jacques Alain Georges Boquet
  • Dominique Fernande Francine Honoré
  • Jean-Pierre Jacques Louagie
  • Jennifer Sylviane Juliette Meul
  • Antoine René Lecointe
  • Micheline Prévost
  • Florentin Augustin Adrien Carpentier
  • Catherine Danièle Sauvage
  • Marc Marcel Quillet
  • Marie France Louise Bureau
  • Roger Pierre Louis Désiré Millescamps
  • Brigitte Monique Pascal
  • Jean Paul Dubois
Régis Bué
Régis Bué Liste divers centre
GONDECOURT DEMAIN
  • Régis Bué
  • Véronique Delobel
  • Pierre-Eugène Vanoosten
  • Céline Mullier
  • Ruddy Trackoen
  • Sabine Dupont
  • Philippe Chavatte
  • Jocelyne Mahieu
  • David Fleureau
  • Christine Lejeune épouse Bringuez
  • Luc Dambre
  • Thérèse-Marie Castel épouse Delacroix
  • Arnaud Lefebvre
  • Audrey Lehoucq
  • Philippe Vanpeperstraete
  • Louise Defives
  • Hervé Leclercq
  • Sandrine Joan
  • Vincent Derrot
  • Catherine Verdier-Carlier
  • Cyril Bringuez
  • Corinne Delattre
  • Hervé Horgnies
  • Emilie Burette
  • Arthur Barbieux
  • Pamela Lemoine
  • Marcelin Desbiens
  • Audrey Szczepanski
  • Michel Desmazieres
Vincent Hallot
Vincent Hallot Liste divers gauche
Ensemble Vivons Gondecourt
  • Vincent Hallot
  • Emeline Fernandez
  • Thomas Merly
  • Emeline Lemaitre
  • Lilian Gabelle
  • Angelina Calligaro
  • Nicolas Vanvincq
  • Charline Sarpaux
  • Philippe Coignion
  • Nathalie Ringot
  • Jean-Pierre Fernandez
  • Isabelle Merly
  • Adrien Denuncq
  • Alexandra Hannicq
  • Matthieu Dubois
  • Charline Lefebvre
  • Mathieu Tancrez
  • Ophelie Pasquier
  • Patrick Verryser
  • Dominique Lannoo
  • Franck Damart
  • Nacera Huvelle
  • Fabien Wille
  • Corinne Debeire
  • Vincent Aldoudou
  • Brigitte Bauchot
  • Guy Delaporte
  • Sandrine Picavais
  • Martial Jouy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gondecourt

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis BUÉ
Régis BUÉ (Ballotage) GONDECOURT DEMAIN 		974 48,85%
Vincent HALLOT
Vincent HALLOT (Ballotage) Ensemble Vivons Gondecourt 		806 40,42%
Guillaume François Charles LÉVECQ
Guillaume François Charles LÉVECQ (Ballotage) Mon parti c'est Gondecourt 		214 10,73%
Participation au scrutin Gondecourt
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 052

Source : ministère de l’Intérieur

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