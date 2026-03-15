Résultat de l'élection municipale 2026 à Gonesse : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gonesse

Tête de listeListe
Mohammed Hakkou
Mohammed Hakkou Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR GONESSE
  • Mohammed Hakkou
  • Céline Pinto Ferreira
  • Bruno Boisgarnier
  • Brigitte Tanguy
  • Edison Gustave
  • Ingrid Azoulay
  • Fahd Mekaouche
  • Alexandra Channakhone
  • Youcef Abdaoui
  • Nora Salama
  • Bopha Kong
  • Marie Mohamed
  • Riyad Erraji
  • Djamila Rahmani
  • Bilal Abdelouahabi
  • Nassima Djermani
  • Chakir El Jabri
  • Lilia Naguez
  • Abdelouahab Mouaoued
  • Anissa Elouad
  • Sympson Ndala
  • Latifa Oubahammou
  • Fouad Djebbari
  • Zineb Kaid
  • Alexis Nosibor
  • Valérie Renau
  • Boubeker El Jamali
  • Fatiha Moubah
  • Heng-Chhon Le
  • Jacqueline Tchokonte Fankam
  • Abdelkader Belhassena
  • Alicia Caprice
  • J'Aime Koueyatouka
  • Karima Lahbassi
  • Abdelhadie Fanouni
  • Latifa Bouziane
  • Atiq Ghulam
Julien Vermignon
Julien Vermignon Liste divers gauche
NOUS GONESSIENS
  • Julien Vermignon
  • Naouel Marouane
  • Raphaël Gaillard
  • Lucie Gladieux
  • Steven Januario Rodrigues
  • Gina Agodor
  • Julien Soykan Bilgin
  • Elsa Bideault
  • Moussa Traore
  • Cécile Eson
  • Mohamed Jafjaf
  • Irène Godard
  • Kiliane-Régis Galantine-Ake
  • Laurence Diana
  • Sébastien Revel
  • Sandrine Dagomet
  • Kenny Monteil
  • Isabelle Licha
  • Emmanuel Vermignon
  • Fabienne Lellouche
  • Philippe Nivert
  • Marina Jessica Regis
  • Marvin Charles
  • Adeline Kobla
  • Alfausseni Sacko
  • Gnoulie Jean-Baptiste
  • Peter Walsh
  • Béatrice Gailllard
  • Alossana Sacko
  • Imaine Ilias
  • Pascal Dauvillier
  • Evelyne Prosper
  • Anthony Gulukyan
  • Samira Ilias
  • Abdoulaye Kouyate
Claude Tibi
Claude Tibi Liste divers centre
AGIR POUR GONESSE
  • Claude Tibi
  • Sandrine de Almeida
  • Jean-Pierre Karatay
  • Ness Aguemon
  • Gérard Guenoun
  • Susana Oliveira Ferreira
  • Mohamed Jaafri
  • Sandrine Santulli
  • Lionel Sajovic
  • Inès Khenafou
  • Rezan Selvanayagam
  • Geneviève Carrette
  • Gilles Gourdon
  • Tatiana Alphonse
  • Jean-Michel Dubois
  • Delphine Bobet
  • Cédric Prat
  • Marilyne Bunel
  • Jean Szlamowicz
  • Lucette Melfort
  • Farid Khenafou
  • Marie Sarfati
  • Sylvain Soulanges
  • Fabienne Pourny
  • Belkacem Hadjidj
  • Claudine Marquis
  • Bruno Autier
  • Bénédicte Leclercq
  • Charles Fredoc
  • Aurélie Tran-Keller
  • Marcel Lea Siliki
  • Anissa Id Bouja
  • Wesley Nebor
  • Nelly Zarifian
  • José Sasia
Huseyin Ceyhan
Huseyin Ceyhan Liste de La France insoumise
LA FORCE DE TOUT CHANGER A GONESSE
  • Huseyin Ceyhan
  • Catherine Eulalie
  • Fabrice Kerbiquet
  • Anaïs Bener
  • Hüseyin çelik
  • Sarrah Tlemcani
  • Patrick Mohoussa
  • Noura Karroume
  • Pratap Anandane
  • Inès Mohammedi Allali
  • Camille Zhair
  • Nell Pavili
  • Ali Azaiez
  • Anne-Marie Leite
  • Hasan Kucun
  • Martine Cosmao
  • Sounseng Do
  • Buket Coskun
  • Johann Hernandez Barry
  • Hasret Tanriverdi
  • Mehmet Akguç
  • Valérie Etifier
  • Jason Brot
  • Océanie Moullan
  • Selim Yildiz
  • Sabrina Condo
  • David Bingol
  • Jarlina Moselle
  • Bilel Talbi
  • Yamna Mohammedi
  • Frédéric Coban
  • Laura Lerouvillois
  • Thomas Rozanna
  • Aurélie Eyanda
  • Ansari Hanifa
  • Claudie Rogel
  • Arthur Bodin
Bobby Ide
Bobby Ide Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR UN GONESSE PLUS GRAND
  • Bobby Ide
  • Malika Caumont
  • Christian Cauro
  • Nadiège Valoise
  • Qadeer Abdul
  • Elisabeth Maillard
  • Noël Zeren
  • Martine Ossuly
  • Jérémy Souchet
  • Janice Lysakueno
  • Jonas Sancar
  • Mariem Benkoua
  • Mickael Rotzen
  • Béatrice Terosiet
  • Jean-Philippe Brown
  • Juliette Duman
  • Franck Hayotte
  • Lucie Dos Santos
  • Cyrille Noumavo
  • Ozlem Cetin
  • Agop Aydemir
  • Brigitte Muzzati
  • Sevkan Mete
  • Amel Dakhlaoui
  • Patrick Yalman
  • Larisa Culica
  • Enver Bulut
  • Serine Sahan
  • Antoine Viliez
  • Djamila Bellili
  • Nabil Adjebli
  • Mariam Kamara
  • Robens Blanc
  • Alia Badri
  • Dominique Kiening
  • Françoise Carlier
  • Mahamadou Sidibe
Cédric Sabouret
Cédric Sabouret Liste du Parti socialiste
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR GONESSE
  • Cédric Sabouret
  • Anna Pequignot
  • Jean Samat
  • Cécile Parseihian
  • Ilhan Yildiz
  • Nathalie Giroix
  • Zinedine Ayaz
  • Ouiza Khallef
  • Mounir Mordi
  • Salimata Magassa
  • Mazouni Daho
  • Sabrina Labachi
  • Miguel Mendes
  • Pascale Rakotozafiarison
  • Quentin Soihet
  • Nathalie Tchalian-Malkas
  • Alex Huynh
  • Naïma Hedjam
  • Mohamed Loulou
  • Léna Oclin
  • Abdul Mansoor
  • Ramata Diop
  • Thierry Baudry
  • Roukmani Cowalparsad
  • Alexandre Bolat
  • Nadia Mohamed
  • Julien Dos Santos
  • Rita Hurtus
  • Félix Martel
  • Sylvie Benarous
  • Patrick Brillet
  • Simlla Oguz
  • Harry Buisserette
  • Bridgette Nsuadi Maniungu
  • Mervan Kilic
  • Nathalie Nam Hee
  • Didier Bernard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Blazy
Jean-Pierre Blazy (27 élus) Rassembler et agir pour l'avenir de gonesse 		3 063 50,34%
  • Jean-Pierre Blazy
  • Malika Caumont
  • Claude Tibi
  • Françoise Hennebelle
  • Christian Cauro
  • Evinaa Sellaiah
  • Jean-Baptiste Barfety
  • Sandrine De Almeida
  • Bobby Ide
  • Elisabeth Maillard
  • Patrice Richard
  • Pascale Rakotozafiarison
  • Gilles Gourdon
  • Corinne Quéret
  • Mohammed Hakkou
  • Djeneba Camara
  • Mohamed Ouerfelli
  • Nadiège Valoise
  • Rachid Touil
  • Léa Douget
  • Florent Roucan
  • Sabrina Benaïssa
  • Arthur Lory
  • Ramata Diop
  • Sympson Ndala
  • Martine Ossuly
  • Jean-Michel Dubois
Cédric Sabouret
Cédric Sabouret (8 élus) Un nouveau souffle pour gonesse 		3 021 49,65%
  • Cédric Sabouret
  • Anna Pequignot
  • Jean Samat
  • Nayat Kir
  • Julien Dos Santos
  • Alix Parseihian
  • Ilhan Yildiz
  • Betty Lavital
Participation au scrutin Gonesse
Taux de participation 42,68%
Taux d'abstention 57,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 241

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Blazy
Jean-Pierre Blazy Gonesse 2020 vivre l'avenir 		2 170 39,21%
Cédric Sabouret
Cédric Sabouret Un nouveau souffle pour gonesse 		1 937 35,00%
Claude Tibi
Claude Tibi Agir pour gonesse 		502 9,07%
Ilhan Yildiz
Ilhan Yildiz Gonesse en grand, gonesse ensemble ! 		450 8,13%
Arezki Mahdi
Arezki Mahdi Agir ensemble 		294 5,31%
Mazouni Daho
Mazouni Daho Un nouvel elan pour gonesse 		180 3,25%
Participation au scrutin Gonesse
Taux de participation 39,37%
Taux d'abstention 60,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 733

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Blazy
Jean-Pierre Blazy (27 élus) Gonesse pour tous les gonessiens 		3 482 50,96%
  • Jean-Pierre Blazy
  • Vivianne Gris
  • Cédric Sabouret
  • Françoise Hennebelle
  • Michel Jaurrey
  • Ilham Moustachir
  • Patrice Richard
  • Elisabeth Maillard
  • Alain Pigot
  • Malika Caumont
  • Marc Anicet
  • Lucie Eulalie
  • Rachid Touil
  • Corinne Quéret
  • Julien Dos Santos
  • Anna Pequignot
  • Olivier Boissy
  • Marie-Annick Tordjman
  • Christian Cauro
  • Marie-Thérèse Leveille
  • Jean Samat
  • Amélie Rodrigues
  • Mohammed Hakkou
  • Yolande Garret
  • Abdelmajid Abchar
  • Jocelyne Auster
  • Sympson Ndala
Claude Tibi
Claude Tibi (4 élus) Agir pour gonesse 		1 518 22,21%
  • Claude Tibi
  • Jocelyne Yohalin
  • Philippe Haroutiounian
  • Myriam Ennouissi
Karim Ouchikh
Karim Ouchikh (3 élus) Gonesse bleu marine 		1 433 20,97%
  • Karim Ouchikh
  • Kalida Kartout
  • Denis Vigouroux
Mohamed Ouerfelli
Mohamed Ouerfelli (1 élu) Bien vivre ensemble a gonesse 		399 5,84%
  • Mohamed Ouerfelli
Participation au scrutin Gonesse
Taux de participation 49,65%
Taux d'abstention 50,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,62%
Nombre de votants 7 163

Villes voisines de Gonesse

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