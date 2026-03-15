Résultat de l'élection municipale 2026 à Gonesse : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gonesse [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gonesse sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gonesse.
L'actu des élections municipales 2026 à Gonesse
13:09 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Gonesse ?
À Gonesse, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Pierre Blazy (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 2 170 suffrages (39,21%). Juste derrière, Cédric Sabouret (Divers gauche) a capté 35,00% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Claude Tibi (Divers centre), obtenant 502 voix (9,07%). Avec une marge aussi ténue, l'issue du 2e tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Pierre Blazy l'a finalement emporté avec 50,34% des suffrages, face à Cédric Sabouret rassemblant 49,65% des votants. Comme le laissait présager la première manche, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'aux derniers instants. Bien que Cédric Sabouret ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 084 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a probablement bénéficié des voix des listes éliminées. Le camp adverse est dans l'obligation d'unir plus largement ce dimanche soir dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Gonesse ?
Ce dimanche 15 mars, les 14 898 électeurs de Gonesse sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les années à venir. En comparaison, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats à Gonesse. Il convient de noter que les 16 bureaux de vote de la commune de Gonesse fermeront leurs portes à 20 heures. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections municipales à Gonesse dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gonesse
|Tête de listeListe
|
Mohammed Hakkou
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR GONESSE
|
|
Julien Vermignon
Liste divers gauche
NOUS GONESSIENS
|
|
Claude Tibi
Liste divers centre
AGIR POUR GONESSE
|
|
Huseyin Ceyhan
Liste de La France insoumise
LA FORCE DE TOUT CHANGER A GONESSE
|
|
Bobby Ide
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR UN GONESSE PLUS GRAND
|
|
Cédric Sabouret
Liste du Parti socialiste
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR GONESSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Blazy (27 élus) Rassembler et agir pour l'avenir de gonesse
|3 063
|50,34%
|
|Cédric Sabouret (8 élus) Un nouveau souffle pour gonesse
|3 021
|49,65%
|
|Participation au scrutin
|Gonesse
|Taux de participation
|42,68%
|Taux d'abstention
|57,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 241
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Blazy Gonesse 2020 vivre l'avenir
|2 170
|39,21%
|Cédric Sabouret Un nouveau souffle pour gonesse
|1 937
|35,00%
|Claude Tibi Agir pour gonesse
|502
|9,07%
|Ilhan Yildiz Gonesse en grand, gonesse ensemble !
|450
|8,13%
|Arezki Mahdi Agir ensemble
|294
|5,31%
|Mazouni Daho Un nouvel elan pour gonesse
|180
|3,25%
|Participation au scrutin
|Gonesse
|Taux de participation
|39,37%
|Taux d'abstention
|60,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 733
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Blazy (27 élus) Gonesse pour tous les gonessiens
|3 482
|50,96%
|
|Claude Tibi (4 élus) Agir pour gonesse
|1 518
|22,21%
|
|Karim Ouchikh (3 élus) Gonesse bleu marine
|1 433
|20,97%
|
|Mohamed Ouerfelli (1 élu) Bien vivre ensemble a gonesse
|399
|5,84%
|
|Participation au scrutin
|Gonesse
|Taux de participation
|49,65%
|Taux d'abstention
|50,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,62%
|Nombre de votants
|7 163
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