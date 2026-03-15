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19:21 - Élections municipales à Gonesse : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Gonesse, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 22,09% des résidents sont des enfants, et 22,65% ont 60 ans et plus. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,41%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 8304 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,85% et d'une population immigrée de 27,99% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,32% à Gonesse, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Gonesse ? Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Gonesse en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,29% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 39,26% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 16,74% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 35,40% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,05% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,45% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 32,49% lors du vote final.

16:58 - Gonesse : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La désertion des urnes à Gonesse constituera l'un des pivots de ces municipales. L'abstention atteignait 60,63 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que sévissait la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 32,53 % des citoyens en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 62,62 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 44,26 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 67,97 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité apparaît comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Gonesse en 2024 Lors des européennes, le résultat à Gonesse s'était dessiné autour de Manon Aubry (38,73%), à la première place devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,05%) et Valérie Hayer (8,20%). Les élections des députés à Gonesse près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Arnaud Le Gall (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 49,22% au premier tour, devant Agnès Marion (Rassemblement National) avec 25,45%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Arnaud Le Gall culminant à 67,51% des votes dans la localité. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Gonesse s'affirmait alors toujours comme un territoire fortement orienté à gauche, dans la logique de 2022.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Gonesse lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Gonesse plébiscitaient Arnaud Le Gall (Nupes) avec 34,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Arnaud Le Gall virant de nouveau en tête avec 64,60% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gonesse qui s'était déroulée en amont plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 43,99% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,18%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 60,74%, contre 39,26% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Gonesse : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal Du côté de la fiscalité locale de Gonesse, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 226 € en 2024 (année des dernières données) contre 1 015 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 36,15 % en 2024 (contre 18,97 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 176 600 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 6,37813 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,35 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Gonesse ? À Gonesse, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Pierre Blazy (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 2 170 suffrages (39,21%). Juste derrière, Cédric Sabouret (Divers gauche) a capté 35,00% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Claude Tibi (Divers centre), obtenant 502 voix (9,07%). Avec une marge aussi ténue, l'issue du 2e tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Pierre Blazy l'a finalement emporté avec 50,34% des suffrages, face à Cédric Sabouret rassemblant 49,65% des votants. Comme le laissait présager la première manche, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'aux derniers instants. Bien que Cédric Sabouret ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 084 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a probablement bénéficié des voix des listes éliminées. Le camp adverse est dans l'obligation d'unir plus largement ce dimanche soir dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.