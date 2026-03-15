Résultat municipale 2026 à Gonesse (95500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gonesse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gonesse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gonesse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric SABOURET
Cédric SABOURET (29 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR GONESSE 		4 048 54,64%
  • Cédric SABOURET
  • Anna PEQUIGNOT
  • Jean SAMAT
  • Cécile PARSEIHIAN
  • Ilhan YILDIZ
  • Nathalie GIROIX
  • Zinedine AYAZ
  • Ouiza KHALLEF
  • Mounir MORDI
  • Salimata MAGASSA
  • Mazouni DAHO
  • Sabrina LABACHI
  • Miguel MENDES
  • Pascale RAKOTOZAFIARISON
  • Quentin SOIHET
  • Nathalie TCHALIAN-MALKAS
  • Alex HUYNH
  • Naïma HEDJAM
  • Mohamed LOULOU
  • Léna OCLIN
  • Abdul MANSOOR
  • Ramata DIOP
  • Thierry BAUDRY
  • Roukmani COWALPARSAD
  • Alexandre BOLAT
  • Nadia MOHAMED
  • Julien DOS SANTOS
  • Rita HURTUS
  • Félix MARTEL
Bobby IDE
Bobby IDE (2 élus) ENSEMBLE POUR UN GONESSE PLUS GRAND 		1 028 13,88%
  • Bobby IDE
  • Malika CAUMONT
Huseyin CEYHAN
Huseyin CEYHAN (2 élus) LA FORCE DE TOUT CHANGER A GONESSE 		957 12,92%
  • Huseyin CEYHAN
  • Catherine EULALIE
Claude TIBI
Claude TIBI (2 élus) AGIR POUR GONESSE 		790 10,66%
  • Claude TIBI
  • Sandrine DE ALMEIDA
Mohammed HAKKOU
Mohammed HAKKOU ENSEMBLE POUR GONESSE 		366 4,94%
Julien VERMIGNON
Julien VERMIGNON NOUS GONESSIENS 		220 2,97%
Participation au scrutin Gonesse
Taux de participation 49,45%
Taux d'abstention 50,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 7 620

Source : ministère de l’Intérieur

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