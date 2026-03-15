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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Gonfaron : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Gonfaron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,52%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (62,19%) met en relief l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (30,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2392 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,27%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Gonfaron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,64% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

17:57 - Le RN avance à Gonfaron Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Gonfaron il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 38,17% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,53% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 35,41% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 63,88% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,19% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 60,13% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Gonfaron aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Gonfaron, le premier round du scrutin municipal avait vu 40,07 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 75,71 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 54,19 % des électeurs (soit environ 1 951 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,65 %, bien au-delà des 50,11 % enregistrés en 2022. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Gonfaron comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Gonfaron, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Gonfaron lors de la dernière année électorale ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Gonfaron s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, fortifiant son orientation. Les Européennes de 2024 à Gonfaron avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,19%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 10,36% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Gonfaron accordaient leurs suffrages à Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avec 60,13% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.

14:57 - Les électeurs de Gonfaron avaient franchement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Gonfaron se positionne comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gonfaron plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 38,17% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 18,59%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 64,53% pour Marine Le Pen, contre 35,47% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Gonfaron portaient leur choix sur Philippe Lottiaux (RN) avec 35,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,88% des suffrages.

12:58 - Municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Gonfaron ? Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Gonfaron entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation est passé à 22,17 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 226 320 €. Un apport qui est loin des 1 383 320 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Gonfaron atteint désormais environ 37,91 % en 2024 (contre 18,42 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Gonfaron a atteint environ 909 euros en 2024 (contre 908 € en 2020).

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Gonfaron Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Gonfaron ? Seule en lice, 'Continuons unis d'agir pour gonfaron' menée par Thierry Bongiorno a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Gonfaron, cette dynamique sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).