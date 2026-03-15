Résultat municipale 2026 à Gonfaron (83590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Gonfaron - Tour 1
- Election municipale 2026 à Gonfaron [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Gonfaron
- Gonfaron (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gonfaron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gonfaron, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gonfaron [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry BONGIORNO (24 élus) POURSUIVONS L'AVENIR DE GONFARON
|1 638
|73,19%
|
|Serge BONNET (3 élus) GONFARON AUTREMENT
|600
|26,81%
|
|Participation au scrutin
|Gonfaron
|Taux de participation
|61,58%
|Taux d'abstention
|38,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Nombre de votants
|2 321
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Gonfaron [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Gonfaron en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Gonfaron
19:20 - Tendances démographiques et électorales à Gonfaron : ce qu'il faut retenir
Dans la commune de Gonfaron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,52%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (62,19%) met en relief l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (30,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2392 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,27%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Gonfaron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,64% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.
17:57 - Le RN avance à Gonfaron
Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Gonfaron il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 38,17% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,53% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 35,41% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 63,88% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,19% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 60,13% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.
16:58 - Quelle mobilisation attendre à Gonfaron aux municipales ?
Six ans avant l'élection de ce dimanche à Gonfaron, le premier round du scrutin municipal avait vu 40,07 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 75,71 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 54,19 % des électeurs (soit environ 1 951 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,65 %, bien au-delà des 50,11 % enregistrés en 2022. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Gonfaron comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Gonfaron, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.
15:59 - Comment a voté Gonfaron lors de la dernière année électorale ?
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Gonfaron s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, fortifiant son orientation. Les Européennes de 2024 à Gonfaron avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,19%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 10,36% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Gonfaron accordaient leurs suffrages à Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avec 60,13% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.
14:57 - Les électeurs de Gonfaron avaient franchement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Gonfaron se positionne comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gonfaron plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 38,17% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 18,59%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 64,53% pour Marine Le Pen, contre 35,47% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Gonfaron portaient leur choix sur Philippe Lottiaux (RN) avec 35,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,88% des suffrages.
12:58 - Municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Gonfaron ?
Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Gonfaron entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation est passé à 22,17 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 226 320 €. Un apport qui est loin des 1 383 320 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Gonfaron atteint désormais environ 37,91 % en 2024 (contre 18,42 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Gonfaron a atteint environ 909 euros en 2024 (contre 908 € en 2020).
11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Gonfaron
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Gonfaron ? Seule en lice, 'Continuons unis d'agir pour gonfaron' menée par Thierry Bongiorno a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Gonfaron, cette dynamique sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).
09:57 - Restez informé sur les municipales à Gonfaron
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le lendemain du 1er tour, le report du 2nd tour est annoncé par le chef de l'État en raison du Covid-19. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Gonfaron. A noter que les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Gonfaron sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Gonfaron dès leur publication.
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