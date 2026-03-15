Résultat municipale 2026 à Gonfaron (83590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gonfaron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gonfaron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gonfaron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BONGIORNO
Thierry BONGIORNO (24 élus) POURSUIVONS L'AVENIR DE GONFARON 		1 638 73,19%
  • Thierry BONGIORNO
  • Christine TESSON
  • Paul CAIRE
  • Viviane GASTAUD
  • Jean-Yves ANTON
  • Sophie BETTENCOURT-AMARANTE
  • Daniel GIORDANO
  • Céline MARTIN
  • Didier CIRAVEGNA
  • Ghislaine MARGARIA
  • François BOUE
  • Béatrice RAMOUL
  • Jérôme BOLEA
  • Brigitte JACQUEY
  • Jean-Claude REHAB-BEKOUCHE
  • Alexandra CHEVRIER
  • Valentin GROSSO
  • Adrienne ROGER
  • Julien BETH
  • Olga MARGARIA
  • Patrick VANHAUDENARDE
  • Antonina SCIORTINO
  • Jérôme LUPI
  • Anne-Marie BARRAS
Serge BONNET
Serge BONNET (3 élus) GONFARON AUTREMENT 		600 26,81%
  • Serge BONNET
  • Florence COMTE
  • Hamid MOSBAHI
Participation au scrutin Gonfaron
Taux de participation 61,58%
Taux d'abstention 38,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 2 321

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Gonfaron