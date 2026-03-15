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19:18 - Élections municipales à Gontaud-de-Nogaret : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Gontaud-de-Nogaret, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 641 habitants répartis dans 862 logements, cette ville présente une densité de 56 habitants/km². Avec 97 entreprises, Gontaud-de-Nogaret permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,64% des résidents sont des enfants, et 10,18% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 34,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 50,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 413,47 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Gontaud-de-Nogaret, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN en posture de force à Gontaud-de-Nogaret avant la municipale 2026 Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Gontaud-de-Nogaret il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 38,27% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,93% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 42,00% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 51,57% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 44,90% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 61,90% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course en tête avec 69,34% lors du vote final, actant la victoire pour Hélène Laporte.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Gontaud-de-Nogaret Au soir de ces élections municipales, la valeur de l'abstention pèsera sur les résultats de Gontaud-de-Nogaret. Pour rappel, l'abstention se montait à 33,58 % lors des précédentes élections municipales, un niveau très bas alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 18,39 % au premier tour (26,31 % en France). Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 45,42 % en 2022 à seulement 29,24 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,43 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Gontaud-de-Nogaret ? Hélène Laporte (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Gontaud-de-Nogaret en juin 2024 avec 61,90%. Christophe Courregelongue (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 18,27%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Hélène Laporte culminant à 69,34% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Gontaud-de-Nogaret s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (44,90%), devant Valérie Hayer (11,52%) et Marion Maréchal (9,48%). Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Gontaud-de-Nogaret ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Gontaud-de-Nogaret s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Gontaud-de-Nogaret était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 38,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 19,24%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,93% pour Marine Le Pen, contre 35,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Gontaud-de-Nogaret accordaient leurs suffrages à Hélène Laporte (RN) avec 42,00% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hélène Laporte virant de nouveau en tête avec 51,57% des voix.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Gontaud-de-Nogaret ? À Gontaud-de-Nogaret, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 774 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 478 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 44,95 % en 2024 (contre 17,62 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 12 620 € en 2024. Un apport qui est loin des 149 850 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,41 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Les résultats de la liste "Agir Pour Gontaud De Nogaret" à l'élection de 2020 à Gontaud-de-Nogaret À Gontaud-de-Nogaret, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Christian Jambon a viré en tête en totalisant 58,25% des voix. Deuxième, Christophe Augustin a engrangé 331 voix (41,74%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christian Jambon a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Gontaud-de-Nogaret, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.