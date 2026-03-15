Résultat municipale 2026 à Gontaud-de-Nogaret (47400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gontaud-de-Nogaret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gontaud-de-Nogaret, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gontaud-de-Nogaret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe AUGUSTIN
Christophe AUGUSTIN (15 élus) BIEN-VIVRE-A-GONTAUD-DE-NOGARET 		452 50,28%
  • Christophe AUGUSTIN
  • Hélène CORELLA
  • Gilles LOUVEL
  • Joëlle DREANO
  • Patrice LENDI
  • Sandrine PAPA
  • Anthony NADALUTTI
  • Sandra CHARBONNEAU
  • Alexandre POSER
  • Cécile MURAT
  • Emmanuel FOUCAUD
  • Anne-Catherine HEINISCH
  • Frédéric SOTON
  • Pascale GLANES
  • William DE LEMOS PEREIRA
Hubert DE RICAUD
Hubert DE RICAUD (2 élus) NOTRE VILLAGE NOTRE FORCE 		231 25,70%
  • Hubert DE RICAUD
  • Catherine HERRADA
Patrick MAURIN
Patrick MAURIN (2 élus) AGISSONS pour NOTRE VILLAGE 		216 24,03%
  • Patrick MAURIN
  • Martine CONSTANT ÉPOUSE PATEY
Participation au scrutin Gontaud-de-Nogaret
Taux de participation 72,54%
Taux d'abstention 27,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 938

Source : ministère de l’Intérieur

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