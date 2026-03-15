Résultat municipale 2026 à Gorcy (54730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gorcy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gorcy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gorcy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard FONTAINE
Bernard FONTAINE (18 élus) Ensemble pour Gorcy 2026 		532 52,47%
  • Bernard FONTAINE
  • Fatima M'FOUKH-AKMOUCHE
  • Victor ANTONUCCI
  • Isabelle CAILLET
  • Philippe CERVELLIN
  • Marjorie CHASTIN-GENIO
  • Daniel ARCIER
  • Florence MARQUET
  • Nicolas AUDIGER
  • Faustine BORDIGNON
  • Jonathan LUSANGA
  • Tamara GARCIA
  • Jacques CLAEYS
  • Cindy JOLY
  • Marc MICHY
  • Solène CAILLET
  • David CAILLET
  • Sylvie PAUPETTE
Jean-Pierre ZULIANI
Jean-Pierre ZULIANI (5 élus) Gorcy 2026, une nouvelle énergie 		482 47,53%
  • Jean-Pierre ZULIANI
  • Catherine ZANOT
  • Emmanuel MARMOY
  • Vanessa CAVELIUS
  • David KELLEN
Participation au scrutin Gorcy
Taux de participation 53,26%
Taux d'abstention 46,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 037

Source : ministère de l’Intérieur

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