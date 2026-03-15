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19:18 - Comprendre l'électorat de Gorcy : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Gorcy comme partout. Avec ses 2 968 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 85 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,56%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 608 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 23,52%, Gorcy se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,44%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 134 euros par mois. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Gorcy participe à l'histoire française.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Gorcy ? Le RN était absent lors de la dernière bataille municipale à Gorcy en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 32,74% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 52,51% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 25,48% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Gorcy comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 46,92% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 47,28% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 58,29% le dimanche suivant et la victoire de Frédéric Weber.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Gorcy Pour cette municipale, l'envie d'aller voter à Gorcy sera essentielle dans l'issue du scrutin. La participation s'élevait à 42,04 % pour le premier tour des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs du fait de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 66,10 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 33,89 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 54,18 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 40,51 % des électeurs locaux. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche visiblement comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Le vote de Gorcy nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Gorcy avaient placé en tête Frédéric Weber (Rassemblement National) avec 47,28% au premier tour, devant Martine Etienne (Union de la gauche) avec 21,74%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Weber culminant à 58,29% des votes dans la commune. Le scrutin des Européennes en amont à Gorcy avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,92%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,45% des voix. Le panorama politique de Gorcy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Gorcy ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Gorcy votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,74%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 26,23%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,51% pour Marine Le Pen, contre 47,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Gorcy plébiscitaient Xavier Paluszkiewicz (Ensemble !) avec 30,16% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,30%. Cette physionomie politique de Gorcy dessine un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Élections municipales : les impôts vont-ils compter à Gorcy ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Gorcy, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 583 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 610 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 29,46 % en 2024 (contre près de 11,64 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 13 900 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 588 560 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 17,62 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Bernard Fontaine vainqueur des dernières élections municipales à Gorcy Il peut être instructif d'observer les scores des dernières municipales à Gorcy. Lors de la première manche électorale à l'époque, Bernard Fontaine a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 54,64% des voix. Dans la position du principal opposant, Emmanuel Marmoy a capté 327 suffrages en sa faveur (45,35%). Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Gorcy, ce décor constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.