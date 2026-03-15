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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Gouaix : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote de Gouaix, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 320 habitants répartis dans 737 logements, ce village présente une densité de 90 hab par km². Ses 68 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 381 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (71,37%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 40,10% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,01% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 223,48 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Gouaix, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Gouaix ? Le parti à la flamme n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Gouaix il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 37,67% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 62,24% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 37,50% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 55,20% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 54,74% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 53,78% pour le Rassemblement national. Il terminera d'ailleurs en tête avec 58,03% lors du vote définitif, et un siège remporté par Julien Limongi.

16:58 - Gouaix classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En 2020, la participation à Gouaix s'était élevée à 47,86 % lors du premier tour, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 492 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été évalué à 70,81 %. La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 39,98 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 60,02 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 44,33 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en retrait des urnes. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Gouaix, cette réalité aura quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Gouaix il y a deux ans ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les Européennes de 2024 à Gouaix avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (54,74%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 8,41% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Gouaix avaient ensuite placé en tête Julien Limongi (Rassemblement National) avec 53,78% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 24,80%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Limongi culminant à 58,03% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - À Gouaix, l'élection en 2022 fut anvant tout favorable à le RN Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gouaix tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,67% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,55%. Lors de la finale de l'élection à Gouaix, les électeurs accordaient 62,24% pour Marine Le Pen, contre 37,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Gouaix plébiscitaient Aymeric Durox (RN) avec 37,50% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,20% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Gouaix une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La pression fiscale à Gouaix : une tendance en hausse depuis 2020 Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Gouaix, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 13,50 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 15 100 euros environ, en net recul par rapport aux 192 200 euros récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Gouaix est passé à environ 31,50 % en 2024 (contre 13,50 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Gouaix s'est chiffrée à 637 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 518 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Gouaix Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Gouaix ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Paul Fenot a raflé la première place en obtenant 60,34% des bulletins. Juste derrière, Cedric Lesage a obtenu 186 bulletins valides (39,65%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Paul Fenot a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gouaix, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de remettre en cause cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.