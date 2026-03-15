Résultat municipale 2026 à Gouaix (77114) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gouaix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gouaix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouaix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul FÉNOT
Jean-Paul FÉNOT (12 élus) DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNAUX 		316 54,02%
  • Jean-Paul FÉNOT
  • Hélène LEONARD
  • Razak IDRISSOU
  • Monique RONY
  • Frédéric LAMOTHE
  • Mégane JADOT
  • Michel ROUSSEL
  • Laetitia MALATTIA
  • Jérôme GRIFFE
  • Karine LEFRANC
  • Florian GANDOIN
  • Belda MOTOKO-POUTCHA
Cédric LESAGE
Cédric LESAGE (3 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR GOUAIX 		269 45,98%
  • Cédric LESAGE
  • Sandrine LEDEUX
  • Kevin REGINARD
Participation au scrutin Gouaix
Taux de participation 56,22%
Taux d'abstention 43,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 610

Source : ministère de l’Intérieur

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