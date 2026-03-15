Résultat de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gourbeyre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gourbeyre.
L'actu des élections municipales 2026 à Gourbeyre
13:45 - Les impôts sont en hausse à Gourbeyre à l'approche des municipales
À Gourbeyre, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a atteint 848 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 545 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 54,30 % en 2024 (contre près de 29,03 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 95 810 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 775 700 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,00 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.
11:59 - Une majorité Divers issue du résultat des municipales de 2020 à Gourbeyre
Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Gourbeyre ? À l'issue du premier passage aux urnes, Luc, Placide Ademar (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 41,89% des bulletins. À ses trousses, Claude Edmond (Divers gauche) a engrangé 35,45% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Leïli D'alexis (Divers centre), réunissant 15,51% des voix. La large distance gagnée au départ offrait des jalons très clairs pour le second round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Claude Edmond l'a finalement emporté avec 1 614 voix (53,02%), face à Luc, Placide Ademar qui a obtenu 46,97% des électeurs. Le scénario s'est totalement inversé en raison des reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Le candidat étiqueté Divers a probablement tiré parti du report de votes des listes du centre sorties au premier tour, sécurisant 599 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Elections à Gourbeyre : les horaires des 6 bureaux de vote
Les élections municipales sont l'occasion pour les Français de réagir sur la façon dont est régie leur localité. À Gourbeyre et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui sera élu après Claude Edmond (Divers), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des prétendants à Gourbeyre. Pour voter, les électeurs de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Gourbeyre. Retrouvez les résultats du premier tour à Gourbeyre sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gourbeyre
|Tête de listeListe
|
Josy Constant Jouyet
Liste Divers
GOURBEYRE AGIR EN VERITE
|
|
Fabienne Sylvie Thomas
Liste Divers
GOURBEYRE AUTREMENT
|
|
Marguerite Civis
Liste divers droite
L'unité Gourbeyrienne
|
|
Claude Edmond
Liste Divers
GOUBE AN NOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Edmond (22 élus) Goube an nou
|1 614
|53,02%
|
|Luc, Placide Ademar (7 élus) Union des forces gourbeyriennes
|1 430
|46,97%
|
|Participation au scrutin
|Gourbeyre
|Taux de participation
|58,92%
|Taux d'abstention
|41,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 186
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc, Placide Ademar Union des forces gourbeyriennes
|1 015
|41,89%
|Claude Edmond Goube an nou
|859
|35,45%
|Leïli D'alexis Gourbeyre en kommun
|376
|15,51%
|Josy Jouyet Gourbeyre agir en vérité
|173
|7,13%
|Participation au scrutin
|Gourbeyre
|Taux de participation
|47,70%
|Taux d'abstention
|52,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 575
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Ademar (23 élus) Union des forces gourbeyriennes
|1 617
|55,75%
|
|Claude Edmond (3 élus) Gourbeyre horizon 2020 (gh 2020)
|552
|19,03%
|
|Guy Suzin (2 élus) Unite et progres pour gourbeyre
|387
|13,34%
|
|Raphaël Vignal (1 élu) Le rassemblement pour gourbeyre
|344
|11,86%
|
|Participation au scrutin
|Gourbeyre
|Taux de participation
|57,13%
|Taux d'abstention
|42,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,84%
|Nombre de votants
|3 113
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