Résultat de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gourbeyre

Tête de listeListe
Josy Constant Jouyet
Josy Constant Jouyet Liste Divers
GOURBEYRE AGIR EN VERITE
  • Josy Constant Jouyet
  • Odile Marie-Michèle Tiburce Di Ruggiero
  • Claude Edouard
  • Valérie Louise Bosc
  • Anaïs Pompilius
  • Jessica Elise Douglas
  • Claudy Clément Pardan
  • Cidjy Charlène Charron
  • Denis Athanase
  • Joséphine David
  • Sabaroty Berthel
  • Monique Léonie Lemar
  • Nestor Romain Prudentos
  • Corine Gueret
  • Joël Ebring
  • Lidwine Pajanichetty
  • Rudy Jeremie
  • Emmanuella Nidoy
  • Albert Gilles
  • Kassy Williams
  • Raymond Dando
  • Marie-Renée Floriane Dinga
  • Jean-Claude Guy Charneau
  • Catherine Lachasse
  • Urbain Blaise Renoir
  • Murielle Monique Antoine Martias
  • Marius Ludovic Adon
  • Véronique Rosalie Dorvilma
  • Charles-Henri Jouyet
Fabienne Sylvie Thomas
Fabienne Sylvie Thomas Liste Divers
GOURBEYRE AUTREMENT
  • Fabienne Sylvie Thomas
  • Patrick Di Ruggiero
  • Sabrina Edmond
  • Charles Zenon
  • Manuelle Blanche Christiane Samson
  • Jocelyn David Zou
  • George Califer
  • Bruno Bassette
  • Wendy Stacie Ramassamy
  • Jullian Malik Michineau
  • Véronique Fontenard
  • Jean-Marc Ramassamy
  • Carole Gaspard
  • Luc Boulon
  • Maryse Alberi épouse Sossé Joséphau
  • Moîse Louise Florimont
  • Yasmina Ornella Cantal
  • Christian Marius Moanda
  • Julie Tintin
  • Sony Segretier
  • Gemma Elisabeth Pardan
  • David Marc Poulain
  • Yvonne Manivel
  • René Athanase
  • Mélinda Zou
  • Laurent Homer
  • Nicole Sega épouse Nabajoth
  • Christian Roland Racon
  • Marguerite Labry
Marguerite Civis
Marguerite Civis Liste divers droite
L'unité Gourbeyrienne
  • Marguerite Civis
  • Placide Luc Ademar
  • Valérie Mondelice
  • Leïli d'Alexis
  • Mylène Jeanne Colot-Coyere
  • Gaëtan Thierry Kitou
  • Charlotte Gérard Bologne Marie
  • Roger Plaisant
  • Laura Rochemont
  • Arnaud Augustin
  • Nicole Shilling-Ford épouse Figaro
  • Xavier-Dominique Baumard
  • Mélissa Edouard
  • Fabrice Lavaury
  • Helene Olga Tabar épouse Dacalor
  • Harry-Camille Duflo
  • Marie-Anise Glwadys Desbonnes
  • José Pascal Shilling-Ford
  • Mylène Casimir Mireille Bulin
  • Roméro Martial
  • Francine Emeline Pierrot
  • Joseph Agathe Moanda
  • Murielle Yvonne Chilin
  • Gerard Annoncia Privat
  • Carole Emelyne Gaspard
  • Cédric Victor Budon
  • Viviane Mileau
  • Molière Manche
  • Suzette Vétulie Edmond
  • Ronald Seremes
  • Sévrine Vulbeau épouse Abenzoar
Claude Edmond
Claude Edmond Liste Divers
GOUBE AN NOU
  • Claude Edmond
  • Valérie Estelle Samuel
  • Willi Nestor
  • Nicole Erdan
  • Rosan Pierre Bassette
  • Françoise Durizot-Eynaud
  • Charles Jean Vignal
  • Jessica Florence Nilda Laquitaine
  • Sony Jerpan
  • Sandra Torrent
  • Pascal L'Etang
  • Christelle Valérie Grenie
  • Cédric Sébastien Elmac
  • Corinne Mambole
  • Robert Ramassamy
  • Sandrine Corinne Martial-Laquitaine
  • Johan Carle
  • Carole Marguerite Talbot
  • Sylvio Budon
  • Géraldine Ingrid Foy
  • Christian Copaver
  • Kelinda Alada Racon
  • Edouard Colet
  • Diana Danièle Zenon-Clairy
  • Gilles Renia
  • Rose-Hélène Saint-Charles
  • Frantz Michel Darly
  • Lucinda Abon
  • Lucien Araque
  • Yolande Maryvonne Euloge Moanda
  • Edouard Philippe Andrew

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Edmond
Claude Edmond (22 élus) Goube an nou 		1 614 53,02%
  • Claude Edmond
  • Marguerite Civis
  • Leïli D'alexis
  • Nicole Erdan
  • Willi Nestor
  • Erique Guimbeau Mileau
  • Charles, Jean Vignal
  • Fabienne, Véronique Dacalor
  • Josy Jouyet
  • Corinne Mambole
  • Rosan, Pierre Bassette
  • Françoise Durizot-Eynaud
  • Etienne, Hugues, Appolinaire Bernard
  • Sabrina Edmond
  • Anaïs, Paul, Philippe, Gérard Pompilius
  • Sophie Ryon
  • Jocelyn Zou
  • Nicole Di Ruggiero
  • Johan Carle
  • Francette Manuel
  • Patrick, Jérome Di Ruggiero
  • Marie-Lucie Bargas
Luc, Placide Ademar
Luc, Placide Ademar (7 élus) Union des forces gourbeyriennes 		1 430 46,97%
  • Luc, Placide Ademar
  • Valérie Cesarus Ep. Samuel
  • Charles Zenon
  • Fabienne Thomas
  • Benchico Marseil
  • George Califer
  • Claude Edouard
Participation au scrutin Gourbeyre
Taux de participation 58,92%
Taux d'abstention 41,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 186

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc, Placide Ademar
Luc, Placide Ademar Union des forces gourbeyriennes 		1 015 41,89%
Claude Edmond
Claude Edmond Goube an nou 		859 35,45%
Leïli D'alexis
Leïli D'alexis Gourbeyre en kommun 		376 15,51%
Josy Jouyet
Josy Jouyet Gourbeyre agir en vérité 		173 7,13%
Participation au scrutin Gourbeyre
Taux de participation 47,70%
Taux d'abstention 52,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 575

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Ademar
Luc Ademar (23 élus) Union des forces gourbeyriennes 		1 617 55,75%
  • Luc Ademar
  • George Califer
  • Molière Manche
  • Mylène Colot
  • Charles Zenon
  • Maryse Madinecouty
  • Josy Jouyet
  • Marie-Line Naud
  • Jean-Luc Bogat
  • Léonce Davison Ep. Chillin
  • Roger Plaisant
  • Hélène Tabar
  • Claude Edouard
  • Valérie Cesarius Ep. Samuel
  • Leïli D'alexis
  • Fabienne Thomas
  • Geneviève Laquitaine
  • Nicole Shillingford Ep. Figaro
  • Pascal L'etang
  • Line Martel
  • Roméro Martial
  • Charlotte Bologne
  • Olivier Thenard
Claude Edmond
Claude Edmond (3 élus) Gourbeyre horizon 2020 (gh 2020) 		552 19,03%
  • Claude Edmond
  • Orane Leroux
  • Jean-Luc Radjouki
Guy Suzin
Guy Suzin (2 élus) Unite et progres pour gourbeyre 		387 13,34%
  • Guy Suzin
  • Nicole Erdan
Raphaël Vignal
Raphaël Vignal (1 élu) Le rassemblement pour gourbeyre 		344 11,86%
  • Raphaël Vignal
Participation au scrutin Gourbeyre
Taux de participation 57,13%
Taux d'abstention 42,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,84%
Nombre de votants 3 113

Villes voisines de Gourbeyre

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