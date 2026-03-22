Résultat de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gourbeyre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gourbeyre.
L'actu des élections municipales 2026 à Gourbeyre
11:48 - Un premier constat à Gourbeyre avec les résultats du 1er tour
Claude Edmond a remporté le premier round des municipales à Gourbeyre la semaine dernière, avec 40,46 % des bulletins valides. Derrière, Marguerite Civis (Divers droite) s'est classée deuxième avec 32,76 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même progressé avec 5,01 points de plus. Pour compléter ce tableau, avec 19,09 %, Fabienne Sylvie Thomas est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Josy Constant Jouyet a obtenu 7,69 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir. Du côté de la mobilisation à Gourbeyre, le vote a enregistré un taux d'abstention de 46,95 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gourbeyre
Le deuxième tour des élections municipales à Gourbeyre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fabienne Sylvie Thomas
Liste Divers
GOURBEYRE AUTREMENT
|
|
Marguerite Civis
Liste divers droite
L'unité Gourbeyrienne
|
|
Claude Edmond
Liste Divers
GOUBE AN NOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude EDMOND (Ballotage) GOUBE AN NOU
|1 115
|40,46%
|Marguerite CIVIS (Ballotage) L'unité Gourbeyrienne
|903
|32,76%
|Fabienne Sylvie THOMAS (Ballotage) GOURBEYRE AUTREMENT
|526
|19,09%
|Josy Constant JOUYET GOURBEYRE AGIR EN VERITE
|212
|7,69%
|Participation au scrutin
|Gourbeyre
|Taux de participation
|53,05%
|Taux d'abstention
|46,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|2 934
Source : ministère de l’Intérieur
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