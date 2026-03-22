Résultat de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gourbeyre

Le deuxième tour des élections municipales à Gourbeyre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fabienne Sylvie Thomas
Fabienne Sylvie Thomas Liste Divers
GOURBEYRE AUTREMENT
  • Fabienne Sylvie Thomas
  • Patrick Di Ruggiero
  • Sabrina Edmond
  • Charles Zenon
  • Manuelle Blanche Christiane Samson
  • Jocelyn David Zou
  • George Califer
  • Bruno Bassette
  • Wendy Stacie Ramassamy
  • Jullian Malik Michineau
  • Véronique Fontenard
  • Jean-Marc Ramassamy
  • Carole Gaspard
  • Luc Boulon
  • Maryse Alberi épouse Sossé Joséphau
  • Moîse Louise Florimont
  • Yasmina Ornella Cantal
  • Christian Marius Moanda
  • Julie Tintin
  • Sony Segretier
  • Gemma Elisabeth Pardan
  • David Marc Poulain
  • Yvonne Manivel
  • René Athanase
  • Mélinda Zou
  • Laurent Homer
  • Nicole Sega épouse Nabajoth
  • Christian Roland Racon
  • Marguerite Labry
Marguerite Civis
Marguerite Civis Liste divers droite
L'unité Gourbeyrienne
  • Marguerite Civis
  • Placide Luc Ademar
  • Valérie Mondelice
  • Leïli d'Alexis
  • Mylène Jeanne Colot-Coyere
  • Josy Constant Jouyet
  • Nicole Shilling-Ford épouse Figaro
  • Gaëtan Thierry Kitou
  • Laura Rochemont
  • Arnaud Augustin
  • Charlotte Gérard Bologne Marie
  • Roger Plaisant
  • Mélissa Edouard
  • Fabrice Lavaury
  • Helene Olga Tabar épouse Dacalor
  • Harry-Camille Duflo
  • Marie-Anise Glwadys Desbonnes
  • José Pascal Shilling-Ford
  • Valérie Louise Bosc
  • Roméro Martial
  • Murielle Yvonne Chilin
  • Joseph Agathe Moanda
  • Suzette Vétulie Edmond
  • Gerard Annoncia Privat
  • Francine Emeline Pierrot
  • Cédric Victor Budon
  • Odile Marie-Michèle Tiburce Di Ruggiero
  • Molière Manche
  • Mylène Casimir Mireille Bulin
  • Claudy Clément Pardan
  • Viviane Mileau
Claude Edmond
Claude Edmond Liste Divers
GOUBE AN NOU
  • Claude Edmond
  • Valérie Estelle Samuel
  • Willi Nestor
  • Nicole Erdan
  • Rosan Pierre Bassette
  • Françoise Durizot-Eynaud
  • Charles Jean Vignal
  • Jessica Florence Nilda Laquitaine
  • Sony Jerpan
  • Sandra Torrent
  • Pascal L'Etang
  • Christelle Valérie Grenie
  • Cédric Sébastien Elmac
  • Corinne Mambole
  • Robert Ramassamy
  • Sandrine Corinne Martial-Laquitaine
  • Johan Carle
  • Carole Marguerite Talbot
  • Sylvio Budon
  • Géraldine Ingrid Foy
  • Christian Copaver
  • Kelinda Alada Racon
  • Edouard Colet
  • Diana Danièle Zenon-Clairy
  • Gilles Renia
  • Rose-Hélène Saint-Charles
  • Frantz Michel Darly
  • Lucinda Abon
  • Lucien Araque
  • Yolande Maryvonne Euloge Moanda
  • Edouard Philippe Andrew

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude EDMOND
Claude EDMOND (Ballotage) GOUBE AN NOU 		1 115 40,46%
Marguerite CIVIS
Marguerite CIVIS (Ballotage) L'unité Gourbeyrienne 		903 32,76%
Fabienne Sylvie THOMAS
Fabienne Sylvie THOMAS (Ballotage) GOURBEYRE AUTREMENT 		526 19,09%
Josy Constant JOUYET
Josy Constant JOUYET GOURBEYRE AGIR EN VERITE 		212 7,69%
Participation au scrutin Gourbeyre
Taux de participation 53,05%
Taux d'abstention 46,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 2 934

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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