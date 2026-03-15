Résultat municipale 2026 à Gourbeyre (97113) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Gourbeyre. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Gourbeyre, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gourbeyre [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Claude EDMOND
Claude EDMOND GOUBE AN NOU 		364 36,77%
Marguerite CIVIS
Marguerite CIVIS L'unité Gourbeyrienne 		334 33,74%
Fabienne Sylvie THOMAS
Fabienne Sylvie THOMAS GOURBEYRE AUTREMENT 		194 19,60%
Josy Constant JOUYET
Josy Constant JOUYET GOURBEYRE AGIR EN VERITE 		98 9,90%
Participation au scrutin Gourbeyre Partiels *
Taux de participation 53,83%
Taux d'abstention 46,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 1 041

* Résultats partiels sur 42% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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