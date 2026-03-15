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19:21 - Les défis socio-économiques de Gourbeyre et leurs implications électorales Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Gourbeyre, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 7 378 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 316 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 15,60% des résidents sont des enfants, et 9,19% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Gourbeyre incarne une communauté diversifiée, avec ses 271 résidents étrangers, soit 3,67% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 885 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 25,15%, annonçant une situation économique instable. Gourbeyre incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Quel est le poids du RN à Gourbeyre ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des municipales à Gourbeyre en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 13,94% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 70,57% au tour décisif. Le parti lepéniste restait en retrait dans la circonscription de la localité lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,86% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 11,63% pour le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Gourbeyre avant 2026 En parallèle de cette municipale de 2026, la valeur de la participation agira lourdement sur les résultats de Gourbeyre. Les archives d'il y a six ans indiquent que 2 575 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 47,70 % (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine pandémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 46,75 %. Même si les dynamiques varient d'un type d'élection à l'autre, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère instructive. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 25,92 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 33,22 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 14,67 %. Avec du recul, la municipalité se positionne visiblement comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - Gourbeyre : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Gourbeyre accordaient leurs suffrages à Elie Califer (Parti socialiste) avec 62,48% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Elie Califer culminant à 75,11% des votes dans la commune. Lors des élections européennes en amont, le podium à Gourbeyre s'était cette fois forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (24,86%), en tête de peloton devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (18,31%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,57%). Cette exploration des résultats de 2024 révèle donc que Gourbeyre s'affirmait alors toujours comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Gourbeyre apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Gourbeyre plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 60,29% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 13,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 70,57% pour Marine Le Pen, contre 29,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Gourbeyre soutenaient en priorité Elie Califer (DVG) avec 70,33% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%. Cette physionomie politique de Gourbeyre laisse apparaître une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Gourbeyre à l'approche des municipales À Gourbeyre, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a atteint 848 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 545 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 54,30 % en 2024 (contre près de 29,03 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 95 810 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 775 700 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,00 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Une majorité Divers issue du résultat des municipales de 2020 à Gourbeyre Quel avait été le dénouement des précédentes municipales à Gourbeyre ? À l'issue du premier passage aux urnes, Luc, Placide Ademar (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 41,89% des bulletins. À ses trousses, Claude Edmond (Divers gauche) a engrangé 35,45% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Leïli D'alexis (Divers centre), réunissant 15,51% des voix. La large distance gagnée au départ offrait des jalons très clairs pour le second round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Claude Edmond l'a finalement emporté avec 1 614 voix (53,02%), face à Luc, Placide Ademar qui a obtenu 46,97% des électeurs. Le scénario s'est totalement inversé en raison des reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Le candidat étiqueté Divers a probablement tiré parti du report de votes des listes du centre sorties au premier tour, sécurisant 599 voix supplémentaires entre les deux tours.