Résultat municipale 2026 à Gournay-sur-Marne (93460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gournay-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gournay-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gournay-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas SERERO
Nicolas SERERO (25 élus) Priorité Gournay 		1 848 68,93%
  • Nicolas SERERO
  • Géraldine BADUEL
  • Antoine LEGENTIL
  • Jennifer JAM
  • Bruno AFONSO
  • Faïza CHAKOURI
  • Gilles VIVIEN
  • Aurélie HOUEIX
  • Laurent RAGUIN
  • Gina BARBIER
  • Arnaud LOPEZ
  • Fatsiha MEDDAH
  • Pierre HAGEMAN
  • Odilia SEQUEIRA DOS SANTOS VICENTE
  • Joël SOUSA
  • Véronique COSTA
  • Alain BARTHELMAY
  • Sylia ALILECHE
  • Lucas PRIGENT
  • Stéphanie BARBARA-VAGEON
  • Marc FARGEAU
  • Pauline SEMAILLE
  • Alain FROBERGER
  • Sandrine LAI
  • Anthony ANTUNES
Simon PELLEGRY
Simon PELLEGRY (4 élus) Ensemble Gournay 		833 31,07%
  • Simon PELLEGRY
  • Marion LEVILLAIN-RENARD
  • François BOLLON
  • Dominique POLCRI
Participation au scrutin Gournay-sur-Marne
Taux de participation 55,61%
Taux d'abstention 44,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 774

Source : ministère de l’Intérieur

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