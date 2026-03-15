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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Gournay-sur-Marne La démographie et la situation socio-économique de Gournay-sur-Marne façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,15%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux élevé de cadres, représentant 34,70%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,96% et d'une population immigrée de 15,93% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,14% à Gournay-sur-Marne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

17:57 - Quel score pour le RN à Gournay-sur-Marne aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Gournay-sur-Marne en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 15,89% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 31,26% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,25% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Gournay-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 26,39% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,82% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 46,77% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Gournay-sur-Marne ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 2 170 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Gournay-sur-Marne, ce qui donnait un taux de participation de 45,16 %, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid faisait douter la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 78,36 %. Bien que ces élections nationales soient de nature distincte en comparaison des scrutins locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche d'enseignements. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 48,98 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 71,56 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 54,00 % des électeurs (soit environ 2 641 votants). Quand on tente d'établir une tendance, les données établissent le profil d'une zone fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale à Gournay-sur-Marne, cette particularité sera quoi qu'il en soit scrutée.

15:59 - Comment a voté Gournay-sur-Marne l'année de la dissolution ? Le paysage politique de Gournay-sur-Marne a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les Européennes de juin 2024 à Gournay-sur-Marne avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (26,39%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 16,32% des votes. Denis Cretin-Gielly (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Gournay-sur-Marne près d'un mois plus tard avec 29,82%. Thomas Portes (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 25,48%. C'est néanmoins Thomas Portes (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 53,23% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Gournay-sur-Marne ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Gournay-sur-Marne était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,83% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 20,22%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,74% pour Emmanuel Macron, contre 31,26% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Gournay-sur-Marne accordaient leurs suffrages à Patrice Anato (Ensemble !) avec 32,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Patrice Anato virant de nouveau en tête avec 62,54% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Gournay-sur-Marne comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Eric SCHLEGEL a-t-il baissé la fiscalité à Gournay-sur-Marne ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Gournay-sur-Marne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 34,69 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 208 800 euros la même année. Une recette bien loin des 5 111 720 € récoltés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Gournay-sur-Marne est passé à un peu moins de 37,15 % en 2024 (contre 20,86 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Gournay-sur-Marne a atteint environ 1 261 euros en 2024 contre 2 063 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Gournay Au Coeur" grande gagnante de la dernière élection municipale à Gournay-sur-Marne Les résultats des élections municipales précédentes à Gournay-sur-Marne ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes, Eric Schlegel (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 45,84% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Nicolas Serero (Divers droite) a rassemblé 904 votes (42,46%). Avec une marge aussi étroite, la configuration du 2e tour interrogeait. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eric Schlegel l'a finalement emporté avec 50,55% des bulletins, face à Nicolas Serero s'adjugeant 42,58% des électeurs inscrits et François Da Cunha avec 6,86% des votes. En revanche, cette seconde manche a débouché sur une large avance et un succès sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié des voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, sécurisant 203 voix supplémentaires entre les deux tours.