Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville : les infos en direct

Programme de Hassiba Boubekeur à Goussainville (RÉVOLUTION POSITIVE)

Engagement citoyen

Le texte met en avant l'importance de l'engagement des citoyens dans la vie de leur commune. Hassiba Boubekeur, candidate aux élections, souligne son expérience personnelle et son implication dans la vie locale. Elle se présente comme une représentante des habitants, ayant une connaissance approfondie de leurs préoccupations quotidiennes.

Priorités des habitants

Les priorités des Goussainvillois sont clairement énoncées, notamment la sécurité, la propreté et l'environnement. Hassiba Boubekeur affirme que ces enjeux n'ont pas été suffisamment pris en compte par les dirigeants actuels. Elle appelle à un changement de cap pour répondre aux attentes des citoyens.

Équipe diversifiée

La liste de candidats menée par Hassiba Boubekeur se compose de personnes issues de divers horizons. Parmi eux, on trouve un ancien adjoint au maire, un élu d’opposition et des membres actifs de la communauté. Cette diversité est présentée comme un atout pour mieux représenter les intérêts de tous les Goussainvillois.

Appel à l'action

Le message se termine par un appel clair à voter pour la liste "Révolution Positive". Hassiba Boubekeur insiste sur l'importance de se mobiliser dès le premier tour des élections. Elle souhaite inciter les habitants à faire entendre leur voix pour un avenir meilleur pour Goussainville.