Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Goussainville

Tête de listeListe
Sonia Yembou
Sonia Yembou Liste divers gauche
LE COURAGE DU CHANGEMENT
  • Sonia Yembou
  • Hamza Hammad
  • Lina Carpin
  • Laurent Van Ngoc
  • Samira Slimani
  • Roger Scheffler
  • Gladys Theophile
  • Julien Koc
  • Moufida Seghari
  • Stéphane Vallat
  • Valérie Terosiet
  • Abdelkader Tagmi
  • Maria-José Terreros
  • Kevin Jungalee
  • Radia Bendjenad
  • Alexandre Fernandes
  • Hanane Rhomari
  • Sosthène Brou
  • Amel Seddi
  • Abdelsalem Hitache
  • Catherine Sardinha de Vilhena
  • Jean-Claude Atiogbe
  • Soraya Ameniche
  • Angel Tuns
  • Sonia Bouazizi
  • Cihan Kaya
  • Aysel Peker
  • Mourad Fodil
  • Missoule Hippolyte
  • Souffiane Mokdad
  • Natacha Batmanabane
  • Félicien Vicknarajah
  • Elza Thalerand
  • Rafik Maini
  • Maria-Céleste Cabral Fernandes
  • Babacar Diagne
  • Patricia Allard
  • Hubert Bernadin
  • Colette Murillo
  • William Denezy
  • Djedjiga Benslimane
Abdelaziz Hamida
Abdelaziz Hamida Liste divers gauche
L'AMBITION RETROUVÉE
  • Abdelaziz Hamida
  • Kadjidjatou Doucouré
  • Abdelwahab Zigha
  • Christiane Chevauché
  • Abdelhalim Boughaleb
  • Cigdem Yakiskan
  • Christophe Heilaud
  • Laetitia Baudelet
  • Jean-Marc Lussot
  • Colette Chilacha
  • Marwan Chamakhi
  • Tassadit Matti
  • Ali Bouazizi
  • Nesrine Hajeje
  • Dogan Karadavut
  • Melsa Ceylan
  • Eric Savigny
  • Farah Guendouz
  • Ismail Altinok
  • Emmanuelle Lecomte
  • Ali Kajeiou
  • Sarah Newton
  • Pascal Gaillanne
  • Fatma Bakhrouri
  • Sellé Diallo
  • Sandrine Oliveira
  • Sumair Abdul
  • Lisa Govindaradjou
  • Murat Darici
  • Lucienne Bussy
  • Nicolas Dusoulier
  • Yasmina Bertazzo
  • Pierre Recco
  • Sabrina Benkhaled
  • Mohand Hammouche
  • Carole Chantel
  • Rachid Amokrane
  • Alizée Fontaine
  • Evan Menet
  • Séverine Charenton
  • Jean-Luc Poussade
Jean-Charles Laville
Jean-Charles Laville Liste Divers
AGIR POUR GOUSSAINVILLE
  • Jean-Charles Laville
  • Catherine Heilaud
  • Cyrille Pages
  • Yaye Gueye
  • Harpal Singh
  • Malika Loukini
  • Jawad Sikander
  • Amelle Hmida
  • Ali Bozman
  • Lydia Gatt
  • Wilner Saint Fleur
  • Henriette Bernard
  • Isaac Adom'Megaa
  • Jacqueline Camus
  • Adrien Costa
  • Sylvia Viblanc
  • Dursun Hanilce
  • Marie-Léonne Marseille
  • Hicham Mahmoudi
  • Alexandra Evrard
  • Stanislas Antoine
  • Tessalyne Duke-Clarence
  • Dilan Kale
  • Chantal Mepui
  • Didier Carrette
  • Christelle Leborre
  • Jean Tran Dinh Khai
  • Dominique Gaydu
  • Kévin Dogan
  • Demet Turkmen
  • Cilian Skiers
  • Ngoc Chau Van
  • Jamel Slimani
  • Sinem Elibol
  • Donovan Bonhomme
  • Véronique Rodin
  • Ludovic Gervois
  • Carla Alexandra de Almeida
  • Mhoumadi Youssouf
  • Marguerite Jean
  • Stephan Pumpalovic
Jérôme Grenee
Jérôme Grenee Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jérôme Grenee
  • Christiane Prince
  • Isidore Kimbadi Fishia
  • Berioska Ruiz
  • Grégoire Lamon
  • Clâudia Tavares
  • Noël Rascar
  • Katia Salibur
  • Youssouf Wadiou
  • Aminata Djaoune
  • El Mostafa Messaoudi
  • Elen Tanriverdi
  • Sami Laya
  • Jacqueline Arezki
  • Pierre Cabarrus
  • Nina Krzesinski
  • Sally Coulibaly
  • Rose Bellegarde
  • Anisse Rahmouni
  • Bazandula Bindiku
  • Ali M'Bamba
  • Mélissa Bokazolo
  • Claude Labrousse
  • Catherine Mendy
  • Mustafa önder
  • Soraya Kachour
  • Carlos Ruiz
  • Djeneba Sangare
  • Jean-Lyto Desrosiers
  • Anâ Aguiar
  • Octavio Fernandes Semedo
  • Danie Simon
  • Saïd Hachim
  • Houria Sadoune
  • Nizamettin Kocabey
  • Attia Javed
  • Edouard Kongo
  • Haoua Barka
  • Adama Soudre
Yssa Bagayoko
Yssa Bagayoko Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR GOUSSAINVILLE
  • Yssa Bagayoko
  • Sarah Benzadi Del Alamo
  • Lionel Musunda
  • Sihem Nhari
  • Piriyan Srikantharajah
  • Jany Tuba
  • Aboubakar Diakite
  • Hadja Nkanza
  • Mehdi Djaballah
  • Nadia Dhane
  • Saïd Amini
  • Zohra Sirat
  • Meidi Diawara
  • Tiguida Yatera
  • Hassan Graya
  • Arzi Eksi
  • Cyprien Le Normand
  • Judith Ngunga Kameka
  • Mohamed Changuel
  • Karima Louar
  • Eddy Bruot
  • Catherine Risal
  • Daouda Konate
  • Déborah Malwanga
  • Atef Trabelsi
  • Merve Yildirim
  • Killian Cleret
  • Josiane Souibki
  • Erdal Eksi
  • Bakoro Diabaté
  • Jérémy Massamba
  • Karidia Baradji
  • Maccene Edmond
  • Ebru Ipek
  • Pierre Hokam
  • Fazila Benmouna
  • Yilmaz Isik
  • Ameline Bionne
  • Robert Mulala
  • Saïda Bouaza
  • Mathéo Girard-Almant
Florina Isip
Florina Isip Liste Divers
UNIS POUR UN MEILLEUR GOUSSAINVILLE
  • Florina Isip
  • Andre Isip
  • Besma Meknaci Belharti
  • Steeve Lebon
  • Christelle Leleu
  • Claude François Roussel
  • Seher Saglam
  • Christophe Hanzenne
  • Demet Tedik
  • Jose Da Silva
  • Sophie Medjar
  • Gurkan Saglam
  • Serpil Erdinli
  • Emrah Bilgic
  • Lina Guena
  • Samy Zermane
  • Alina Pop
  • Okan Erdinli
  • Rosa Da Cruz
  • Sofiane Slimani
  • Derya Erdinli
  • Dorin Bosancu
  • Oana Neofet
  • Seyithan Bilgic
  • Viorica Ban
  • Bogdan Scortariu
  • Semanur Bas
  • Nicolas Da Silva
  • Elena Stan
  • Grigore Cristurean
  • Magdalena Totoliciu
  • Cornelus Neofet
  • Teodora Rus
  • Georgita Basota
  • Tulay Kirgic
  • Dumitru Podac
  • Anca Padurariu
  • Gérard Phanphengdy
  • Cosmina Vidican
Hassiba Boubekeur
Hassiba Boubekeur Liste Les Ecologistes
RÉVOLUTION POSITIVE
  • Hassiba Boubekeur
  • Yannick Owona
  • Yohanna Senouillet
  • Willey Arbaut
  • Yasmina Kamboui
  • P Ramamurthy P Ramamurthy
  • Stéphanie Meknassi
  • Abdelkrim Bourakba
  • Cécile Neng
  • Mohamed Admi
  • Carole Tharsis
  • Hervie Borges Martins
  • Aylin Atici
  • Ikonga Loufoua
  • Iza Silva Martins
  • Gunay Ercan
  • Fatoumata Djaoune
  • Frédéric Meknassi
  • Evanna Loufoua
  • Abdanbi Tbatou
  • Guler Ercan
  • Sylvain Arbaut
  • Leïla Dfili
  • Tacim Soysuren
  • Poungodai Poungodai
  • Samur Samchaoui
  • Seyda Arslan
  • Djamal Eddin Hemch
  • Enda Arfaoui
  • Mistafa Fanouni
  • Lorynda Loufoua
  • Atilla Ercan
  • Myriam Achour
  • Ouahid Benchelef
  • Sandy Harris
  • Abdelali Kassou
  • Latefa Aziz
  • Michel Bozkurt
  • Fatima Achour
  • Mohamed Derkaoui
  • Sissi Asnoun

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdelaziz Hamida
Abdelaziz Hamida (28 élus) L'audace du renouveau 		2 869 38,58%
  • Abdelaziz Hamida
  • Christiane Chevauché
  • Sellé Diallo
  • Melsa Ceylan
  • Abdelwahab Zigha
  • Sonia Yembou
  • Marwan Chamakhi
  • Severine Bougeault
  • Pierre Recco
  • Alizée Fontaine
  • Eric Savigny
  • Nesrine Hajeje
  • Ali Bouazizi
  • Kadjidjatou Doucouré
  • Jean-Marc Lussot
  • Johanna Faury
  • Orhan Abdal
  • Isabelle Pigeon
  • Dogan Karadavut
  • Lucienne Bussy
  • Ponniah Yogarajah
  • Colette Chilacha
  • Christophe Heilaud
  • Radia Bendjenad
  • Ismail Altinok
  • Laetitia Baudelet
  • Hamza Hammad
  • Maria Araujo
Alain Louis
Alain Louis (6 élus) Ensemble continuons pour goussainville 		2 443 32,85%
  • Alain Louis
  • Yaye Gueye
  • Bruno Dommergue
  • Elisabeth Fry
  • Jean-Charles Laville
  • Véronique Danet
Elisabeth Hermanville
Elisabeth Hermanville (5 élus) Ensemble pour réussir 		2 124 28,56%
  • Elisabeth Hermanville
  • Sebastien Dubois
  • Chantal Pages
  • Karl Moulin
  • Maria Ricaud
Participation au scrutin Goussainville
Taux de participation 46,21%
Taux d'abstention 53,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 594

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdelaziz Hamida
Abdelaziz Hamida L'audace du renouveau 		2 048 34,34%
Elisabeth Hermanville
Elisabeth Hermanville Ensemble pour réussir 		1 533 25,70%
Alain Louis
Alain Louis Ensemble, continuons pour goussainville 		1 462 24,51%
Yssa Bagayoko
Yssa Bagayoko Ensemble, reinventons goussainville 		558 9,35%
Véronique Danet
Véronique Danet Reussir goussainville en commun 		362 6,07%
Participation au scrutin Goussainville
Taux de participation 37,89%
Taux d'abstention 62,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 189

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Louis
Alain Louis (30 élus) Ensemble, continuons pour goussainville 		4 371 48,66%
  • Alain Louis
  • Anita Mandigou
  • Bruno Dommergue
  • Claudine Flessati
  • Thierry Chiabodo
  • Sonia Yembou
  • Eric Carvalheiro
  • Yaye Gueye
  • Badr Slassi
  • Elisabeth Fry
  • Laurent Grard
  • Sabrina Essahraoui
  • Alain Figuiere
  • Isabelle Pigeon
  • François Kingue Mbangue
  • Marianne Toumazet
  • Laurent Gueguen
  • Fazila Agaad
  • Orhan Abdal
  • Alexandra De Almeida
  • Mehdi Nasser Benramdane
  • Jeanine Kanikainathan
  • Marc Ozdemir
  • Hélène Doruk
  • Abdelaziz Hamida
  • Fethiye Sekerci
  • Alain Samou
  • Fadela Renard
  • Roch Massé Biboum
  • Stéphanie De Azevedo
Elisabeth Hermanville
Elisabeth Hermanville (8 élus) Ensemble pour reussir 		3 855 42,92%
  • Elisabeth Hermanville
  • Fabien Lochard
  • Christiane Bails
  • Laurent Benard
  • Marie-Aline Nicolas Nelson
  • Tony Chauvin
  • Annie Prengere
  • Pascal Galland
Christophe Credeville
Christophe Credeville (1 élu) Goussainville bleu marine 		744 8,28%
  • Christophe Credeville
Luc Broussy
Luc Broussy Rassemblement de la gauche 		11 0,12%
Participation au scrutin Goussainville
Taux de participation 57,12%
Taux d'abstention 42,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 9 269

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Elisabeth Hermanville
Elisabeth Hermanville Ensemble pour reussir 		2 667 31,74%
Alain Louis
Alain Louis Ensemble, continuons pour goussainville 		2 637 31,38%
Luc Broussy
Luc Broussy Rassemblement de la gauche 		1 680 19,99%
Christophe Credeville
Christophe Credeville Goussainville bleu marine 		1 184 14,09%
André-Yannick Owona
André-Yannick Owona De l'oxygene pour goussainville 		234 2,78%
Participation au scrutin Goussainville
Taux de participation 53,57%
Taux d'abstention 46,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Nombre de votants 8 692

Villes voisines de Goussainville

En savoir plus sur Goussainville