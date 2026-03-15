Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Goussainville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Goussainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Goussainville
13:09 - Retour sur la triangulaire de l'élection de 2020 à Goussainville
Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Goussainville ? À l'issue du premier passage aux urnes, Abdelaziz Hamida (Divers) a dominé les débats en totalisant 34,34% des bulletins. Derrière, Elisabeth Hermanville (Les Républicains) a obtenu 1 533 voix (25,70%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Alain Louis (Divers centre), glanant 1 462 électeurs (24,51%). Une marge considérable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Abdelaziz Hamida l'a finalement emporté avec 38,58% des votes, face à Alain Louis avec 32,85% des votants et Elisabeth Hermanville réunissant 2 124 électeurs (28,56%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Alain Louis a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 910 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers a probablement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes du centre.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Goussainville ?
Les 22 bureaux de vote de la commune de Goussainville ferment leurs portes à 20 heures. Dans le cadre des élections municipales 2026, les habitants de Goussainville sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Goussainville. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Goussainville
|Tête de listeListe
|
Sonia Yembou
Liste divers gauche
LE COURAGE DU CHANGEMENT
|
|
Abdelaziz Hamida
Liste divers gauche
L'AMBITION RETROUVÉE
|
|
Jean-Charles Laville
Liste Divers
AGIR POUR GOUSSAINVILLE
|
|
Jérôme Grenee
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Yssa Bagayoko
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR GOUSSAINVILLE
|
|
Florina Isip
Liste Divers
UNIS POUR UN MEILLEUR GOUSSAINVILLE
|
|
Hassiba Boubekeur
Liste Les Ecologistes
RÉVOLUTION POSITIVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdelaziz Hamida (28 élus) L'audace du renouveau
|2 869
|38,58%
|
|Alain Louis (6 élus) Ensemble continuons pour goussainville
|2 443
|32,85%
|
|Elisabeth Hermanville (5 élus) Ensemble pour réussir
|2 124
|28,56%
|
|Participation au scrutin
|Goussainville
|Taux de participation
|46,21%
|Taux d'abstention
|53,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 594
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdelaziz Hamida L'audace du renouveau
|2 048
|34,34%
|Elisabeth Hermanville Ensemble pour réussir
|1 533
|25,70%
|Alain Louis Ensemble, continuons pour goussainville
|1 462
|24,51%
|Yssa Bagayoko Ensemble, reinventons goussainville
|558
|9,35%
|Véronique Danet Reussir goussainville en commun
|362
|6,07%
|Participation au scrutin
|Goussainville
|Taux de participation
|37,89%
|Taux d'abstention
|62,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 189
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Louis (30 élus) Ensemble, continuons pour goussainville
|4 371
|48,66%
|
|Elisabeth Hermanville (8 élus) Ensemble pour reussir
|3 855
|42,92%
|
|Christophe Credeville (1 élu) Goussainville bleu marine
|744
|8,28%
|
|Luc Broussy Rassemblement de la gauche
|11
|0,12%
|Participation au scrutin
|Goussainville
|Taux de participation
|57,12%
|Taux d'abstention
|42,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|9 269
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elisabeth Hermanville Ensemble pour reussir
|2 667
|31,74%
|Alain Louis Ensemble, continuons pour goussainville
|2 637
|31,38%
|Luc Broussy Rassemblement de la gauche
|1 680
|19,99%
|Christophe Credeville Goussainville bleu marine
|1 184
|14,09%
|André-Yannick Owona De l'oxygene pour goussainville
|234
|2,78%
|Participation au scrutin
|Goussainville
|Taux de participation
|53,57%
|Taux d'abstention
|46,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,34%
|Nombre de votants
|8 692
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