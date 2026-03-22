Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Goussainville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Goussainville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Goussainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Goussainville
11:50 - Quels sont les rapports de force à Goussainville pour ce 2e tour des élections municipales ?
Pour le lancement des municipales à Goussainville, le scrutin s'est soldé par une participation de 44,96 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Abdelaziz Hamida (Divers gauche) qui a terminé premier en rassemblant 41,07 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Charles Laville s'est classé deuxième avec 25,81 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Abdelaziz Hamida a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 6,73 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sonia Yembou, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Yssa Bagayoko, portant la nuance La France insoumise, a obtenu 12,04 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Goussainville
Le deuxième tour des élections municipales à Goussainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Abdelaziz Hamida
Liste divers gauche
L'AMBITION RETROUVÉE
|
|
Jean-Charles Laville
Liste d'union à gauche
RASSEMBLER POUR GOUSSAINVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Goussainville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdelaziz HAMIDA (Ballotage) L'AMBITION RETROUVÉE
|3 168
|41,07%
|Jean-Charles LAVILLE (Ballotage) AGIR POUR GOUSSAINVILLE
|1 991
|25,81%
|Sonia YEMBOU (Ballotage) LE COURAGE DU CHANGEMENT
|1 253
|16,25%
|Yssa BAGAYOKO (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR GOUSSAINVILLE
|929
|12,04%
|Florina ISIP UNIS POUR UN MEILLEUR GOUSSAINVILLE
|165
|2,14%
|Hassiba BOUBEKEUR RÉVOLUTION POSITIVE
|113
|1,47%
|Jérôme GRENEE LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|94
|1,22%
|Participation au scrutin
|Goussainville
|Taux de participation
|44,96%
|Taux d'abstention
|55,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|7 923
Source : ministère de l’Intérieur
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