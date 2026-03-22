Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Goussainville

Le deuxième tour des élections municipales à Goussainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Abdelaziz Hamida
Abdelaziz Hamida Liste divers gauche
L'AMBITION RETROUVÉE
  • Abdelaziz Hamida
  • Kadjidjatou Doucouré
  • Abdelwahab Zigha
  • Christiane Chevauché
  • Abdelhalim Boughaleb
  • Cigdem Yakisan
  • Christophe Heilaud
  • Laetitia Baudelet
  • Jean-Marc Lussot
  • Colette Chilacha
  • Marwan Chamakhi
  • Tassadit Matti
  • Ali Bouazizi
  • Nesrine Hajeje
  • Dogan Karadavut
  • Melsa Ceylan
  • Eric Savigny
  • Farah Guendouz
  • Ismail Altinok
  • Emmanuelle Lecomte
  • Ali Kajeiou
  • Sarah Newton
  • Pascal Gaillanne
  • Fatma Bakhrouri
  • Sellé Diallo
  • Sandrine Oliveira
  • Sumair Abdul
  • Lisa Govindaradjou
  • Murat Darici
  • Lucienne Bussy
  • Nicolas Dusoulier
  • Yasmina Bertazzo
  • Pierre Recco
  • Sabrina Benkhaled
  • Mohand Hammouche
  • Carole Chantel
  • Rachid Amokrane
  • Alizée Fontaine
  • Evan Menet
  • Séverine Charenton
  • Jean-Luc Poussade
Jean-Charles Laville
Jean-Charles Laville Liste d'union à gauche
RASSEMBLER POUR GOUSSAINVILLE
  • Jean-Charles Laville
  • Sonia Yembou
  • Yssa Bagayoko
  • Catherine Heilaud
  • Harpal Singh
  • Malika Loukini
  • Ali Bozman
  • Lydia Gatt
  • Hamza Hammad
  • Amelle Hmida
  • Cyrille Pages
  • Yaye Gueye
  • Jawad Sikander
  • Henriette Bernard
  • Wilner Saint Fleur
  • Sonia Bouazizi
  • Isaac Adom'Megaa
  • Carla de Almeida
  • Lionel Musunda
  • Samira Slimani
  • Adrien Costa
  • Jacqueline Camus
  • Julien Koc
  • Radia Bendjenad
  • Piriyan Srikantharajah
  • Sarah Del Alamo
  • Hicham Mahmoudi
  • Marie-Léonne Marseille
  • Abdelsalem Hitache
  • Jany Tuba
  • Sosthène Brou
  • Chantal Mepui
  • Dursun Hanilce
  • Sinem Elibol
  • Dilan Kale
  • Christelle Leborre
  • Cilian Skiers
  • Véronique Rodin
  • Abdelkader Tagmi
  • Tessalyne Duke-Clarence
  • Jean Tran Dinh Khai

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Goussainville

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdelaziz HAMIDA
Abdelaziz HAMIDA (Ballotage) L'AMBITION RETROUVÉE 		3 168 41,07%
Jean-Charles LAVILLE
Jean-Charles LAVILLE (Ballotage) AGIR POUR GOUSSAINVILLE 		1 991 25,81%
Sonia YEMBOU
Sonia YEMBOU (Ballotage) LE COURAGE DU CHANGEMENT 		1 253 16,25%
Yssa BAGAYOKO
Yssa BAGAYOKO (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR GOUSSAINVILLE 		929 12,04%
Florina ISIP
Florina ISIP UNIS POUR UN MEILLEUR GOUSSAINVILLE 		165 2,14%
Hassiba BOUBEKEUR
Hassiba BOUBEKEUR RÉVOLUTION POSITIVE 		113 1,47%
Jérôme GRENEE
Jérôme GRENEE LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		94 1,22%
Participation au scrutin Goussainville
Taux de participation 44,96%
Taux d'abstention 55,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 7 923

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Goussainville

En savoir plus sur Goussainville