Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville : les résultats du 2e tour

Programme de Abdelaziz Hamida à Goussainville (L'AMBITION RETROUVÉE)

Résultats des élections

Le dimanche 15 mars, la liste “L’Ambition retrouvée” a obtenu un soutien significatif de la part des Goussainvillois, se plaçant en tête dans 17 bureaux de vote sur 22. Ce résultat témoigne de la confiance renouvelée des citoyens envers le travail accompli par l'équipe en place. Le second tour des élections, prévu pour le 22 mars, sera déterminant pour l'avenir de la ville.

Projets pour Goussainville

Depuis 2020, plusieurs grands projets ont été lancés, tels que le développement du Centre-ville et du quartier Gare. Ces initiatives visent à désenclaver la ville et à améliorer la qualité de vie des habitants grâce à la création de parcs et d'infrastructures. Le programme proposé reflète une volonté d'aller encore plus loin dans cette dynamique de transformation.

Vision politique

La liste “L’Ambition retrouvée” se distingue par une vision globale et cohérente, construite depuis 2017 et mise en œuvre avec exigence. Le candidat, Abdelaziz HAMIDA, insiste sur l'importance de la transparence et de la sincérité dans la politique locale. Il refuse les alliances contre-nature et privilégie un projet commun basé sur des valeurs partagées.

Appel au vote

Dans son discours, Abdelaziz HAMIDA appelle les Goussainvillois à faire un choix éclairé lors du second tour des élections. Il souligne l'importance de voter pour une vision sérieuse et responsable pour l'avenir de Goussainville. Le message est clair : le soutien des citoyens est essentiel pour continuer à bâtir une ville dynamique et ambitieuse.