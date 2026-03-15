Résultat municipale 2026 à Goussainville (95190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Goussainville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Goussainville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Goussainville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdelaziz HAMIDA
Abdelaziz HAMIDA L'AMBITION RETROUVÉE 		3 168 41,07%
Jean-Charles LAVILLE
Jean-Charles LAVILLE AGIR POUR GOUSSAINVILLE 		1 991 25,81%
Sonia YEMBOU
Sonia YEMBOU LE COURAGE DU CHANGEMENT 		1 253 16,25%
Yssa BAGAYOKO
Yssa BAGAYOKO FAIRE MIEUX POUR GOUSSAINVILLE 		929 12,04%
Florina ISIP
Florina ISIP UNIS POUR UN MEILLEUR GOUSSAINVILLE 		165 2,14%
Hassiba BOUBEKEUR
Hassiba BOUBEKEUR RÉVOLUTION POSITIVE 		113 1,47%
Jérôme GRENEE
Jérôme GRENEE LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		94 1,22%
Participation au scrutin Goussainville
Taux de participation 44,96%
Taux d'abstention 55,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 7 923

Source : ministère de l’Intérieur

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