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19:21 - Élections municipales à Goussainville : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Goussainville déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 45% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,24%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 448 euros/an peut être caractéristique de disparités financières locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 26,44% et d'une population immigrée de 32,67% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 8,61% à Goussainville, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Goussainville ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Goussainville il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 18,53% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,91% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 16,67% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme obtenait 32,18% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 26,22% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,30% pour le parti à la flamme. Il finira avec 25,59% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 37,89 % de participation à Goussainville Lors des municipales de 2020 à Goussainville, l'abstention s'était fixée à 62,11 % au premier round (au-dessus de la moyenne nationale). 6 189 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de la pandémie du Covid-19. Il est pourtant établi de longue date que l'élection municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français votent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 33,73 % au premier tour (26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 66,11 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 46,68 %, contre 70,91 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Goussainville comme une localité distancée du processus électoral. En ce jour de municipale à Goussainville, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Goussainville Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Goussainville. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Goussainville avaient en effet poussé en tête la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 46,85% des bulletins. Arnaud Le Gall (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Goussainville près d'un mois plus tard avec 56,98%. Agnès Marion (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 22,30%. Le second round n'a pas changé grand chose, Arnaud Le Gall culminant à 74,41% des voix dans la localité.

14:57 - Goussainville : rappel des scores marquants de la dernière présidentielle La physionomie politique de Goussainville révèle une commune très ancrée à gauche. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Goussainville privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (52,52%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 18,53%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,09% pour Emmanuel Macron, contre 36,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Goussainville accordaient leurs suffrages à Arnaud Le Gall (Nupes) avec 32,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Arnaud Le Gall virant de nouveau en tête avec 67,82% des voix.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Goussainville ? Si l'on observe la fiscalité de Goussainville, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 16,71 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 249 930 €. Une somme loin des quelque 7,18619 millions d'euros (7 186 190 € très exactement) enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Goussainville atteint désormais environ 38,45 % en 2024 (contre 20,56 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Goussainville a représenté 956 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 898 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur la triangulaire de l'élection de 2020 à Goussainville Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Goussainville ? À l'issue du premier passage aux urnes, Abdelaziz Hamida (Divers) a dominé les débats en totalisant 34,34% des bulletins. Derrière, Elisabeth Hermanville (Les Républicains) a obtenu 1 533 voix (25,70%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Alain Louis (Divers centre), glanant 1 462 électeurs (24,51%). Une marge considérable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Abdelaziz Hamida l'a finalement emporté avec 38,58% des votes, face à Alain Louis avec 32,85% des votants et Elisabeth Hermanville réunissant 2 124 électeurs (28,56%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Alain Louis a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 910 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers a probablement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes du centre.