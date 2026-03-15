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19:19 - Les défis socio-économiques de Gouvieux et leurs implications électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Gouvieux fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 30,55% de cadres pour 8 934 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 793 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 924 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,66% des résidents sont des enfants, et 32,77% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 517 personnes (5,79%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 9,01%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 544 euros/an. Gouvieux manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en position de force à Gouvieux Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Gouvieux en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 17,68% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,29% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 17,47% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 34,77% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 27,89% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,59% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 35,67% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Gouvieux aux municipales ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 3 160 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Gouvieux, soit un taux de participation de 46,48 %, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'événement se tenait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 75,39 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 53,78 % des électeurs (soit environ 3 641 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,64 %, bien au-delà des 48,94 % enregistrés en 2022. Avec du recul, le territoire apparaît comme une contrée soucieuse de voter. En ce jour d'élection municipale 2026 à Gouvieux, cette donnée sera en tout cas décortiquée.

15:59 - Gouvieux classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution Eric Woerth (Majorité présidentielle) avait gagné au premier tour des élections des députés à Gouvieux après la dissolution de 2024 avec 40,87%. Mathieu Grimpret (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 30,59%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Eric Woerth culminant à 64,33% des voix localement. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Gouvieux avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,89%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 21,41% des voix. Le paysage politique de Gouvieux a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Gouvieux : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle en date La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gouvieux plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 36,79% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 17,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,71% pour Emmanuel Macron, contre 34,29% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Gouvieux accordaient leurs suffrages à Eric Woerth (Ensemble !) avec 37,18% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,23% des suffrages.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Gouvieux En termes d'impôts locaux à Gouvieux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 395 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 357 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 33,55 % en 2024 (contre 12,01 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 394 410 € en 2024, bien en deçà des 4,39517 millions d'euros (4 395 170 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 21,60 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Gouvieux Les résultats du scrutin municipal précédent à Gouvieux ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Patrice Marchand (Divers centre) a creusé l'écart en recueillant 1 835 bulletins (59,28%). Juste derrière, Manoëlle Martin (Les Républicains) a capté 886 bulletins valides (28,62%). Enfin, on retrouvait Sylvain Duyck (Divers droite), glanant 374 voix (12,08%). Ce succès d'emblée de Patrice Marchand a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Gouvieux, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.