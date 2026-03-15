Résultat municipale 2026 à Gouvieux (60270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gouvieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gouvieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouvieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas IRAÇABAL
Thomas IRAÇABAL (25 élus) HEUREUX A GOUVIEUX 		2 532 70,16%
  • Thomas IRAÇABAL
  • Agnès LHEUREUX
  • Patrice MARCHAND
  • Laurence NAEGERT
  • Jean-Claude LAFFITTE
  • Christine COCHINARD
  • Olivier TOUPIOL
  • Nathalie DESEILLE DENZER
  • Sylvain Gérard André DUYCK
  • Christine Blanche Louise LEDOUX SÉNÉPART
  • Axel BRAVO LERAMBERT
  • Patricia CHAMAYOU
  • Anthony ARAUJO-LAFITTE
  • Céline CHAPPAT
  • Bernard Valère Louis DOMART
  • Marie-José BARLOIS GUILLOU
  • José Alberto Nationalité Portugaise DO CARMO HENRIQUES
  • Sylvie DE BOYER
  • Willy LESTAVEL
  • Marie-Julie PIROT
  • Richard RIVIÈRE
  • Isabelle KORFAN LOY
  • Yannick DELFOUR
  • Stéphanie POIRET
  • Enzo RIDEL
Manoëlle MARTIN
Manoëlle MARTIN (4 élus) Gouvieux en Mieux 		1 077 29,84%
  • Manoëlle MARTIN
  • Frédéric GONDRON
  • Yannick PÉJU
  • Marc AZAM
Participation au scrutin Gouvieux
Taux de participation 54,50%
Taux d'abstention 45,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 3 718

Source : ministère de l’Intérieur

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