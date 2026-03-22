Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouville-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gouville-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gouville-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gouville-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Gouville-sur-Mer
11:42 - David Laurent, François Legras et Valérie Laisney forment le trio de tête à Gouville-sur-Mer
Dans le cadre du premier tour des municipales à Gouville-sur-Mer, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 69,96 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est David Laurent qui a terminé premier en rassemblant 40,40 % des bulletins valides. À sa suite, François Legras s'est classé deuxième avec 34,88 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Valérie Laisney s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gouville-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à Gouville-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Laurent
Divers
GOUVILLE5COMMUNES
|
|
François Legras
Divers
Ensemble Pour Notre Commune
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gouville-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David LAURENT (Ballotage) GOUVILLE5COMMUNES
|835
|40,40%
|François LEGRAS (Ballotage) Ensemble Pour Notre Commune
|721
|34,88%
|Valérie LAISNEY (Ballotage) GOUVILLE PASSIONNEMENT
|511
|24,72%
|Participation au scrutin
|Gouville-sur-Mer
|Taux de participation
|69,96%
|Taux d'abstention
|30,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|2 136
Source : ministère de l’Intérieur
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