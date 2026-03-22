Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouville-sur-Mer : les résultats du 2e tour

Programme de David Laurent à Gouville-sur-Mer (CINQ COMMUNES, UN SEUL HORIZON)

Identités locales

Le projet vise à respecter la Charte fondatrice de la nouvelle commune et à maintenir les maires délégués. Il est également prévu de relancer un conseil des sages pour favoriser le dialogue intergénérationnel. Cela permettra de renforcer les liens entre les différentes générations au sein de la communauté.

École et jeunesse

Une attention particulière sera portée à l'éducation et à la jeunesse, avec l'objectif de développer un pôle scolaire en collaboration avec la Communauté de Communes. La création d'un espace dédié aux jeunes et adolescents facilitera leur expression et intégration dans la vie locale. Une commission jeunesse sera mise en place pour recueillir leurs propositions et idées.

Économie et tourisme

Le soutien aux activités commerciales et artisanales est une priorité pour dynamiser l'économie locale. La valorisation du tourisme, de la culture et de l'événementiel contribuera à attirer des visiteurs et à renforcer l'identité du territoire. Ces initiatives visent à créer un environnement propice au développement économique durable.

Mobilité

Le projet inclut l'aménagement d'un réseau cyclable pour relier les hameaux, les écoles et le littoral, favorisant ainsi des déplacements écologiques et sécurisés. Un réaménagement de l'espace autour de l'église de Gouville est également prévu pour améliorer l'accessibilité et l'esthétique de cette commune historique. Ces actions visent à promouvoir une mobilité durable et à renforcer la cohésion territoriale.