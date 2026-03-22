Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouville-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gouville-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à Gouville-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Laurent
David Laurent Divers
GOUVILLE5COMMUNES
  • David Laurent
  • Pascale Duboscq
  • Jérôme Bouteloup
  • Sabine Juan
  • Christophe Bourgeot
  • Simone Duboscq
  • Jacques Leroux
  • Laetitia François
  • Marius Burnel
  • Brigitte Lemoine
  • Jacky Gaillet
  • Pauline Lebeurrier
  • Jean-Jacques Eloi
  • Catherine Deutine
  • Fabrice Bihel
  • Elodie K'Dual
  • Hubert Bazin
  • Marylène Hacquebecq
  • Yannick Lejolivet
  • Agathe Lechevallier
  • Hippolyte Eudes
  • Huguette Gousserey
  • Erick Beaufils
  • Delphine Yon
  • Paul Gilles
  • Marylène Metaux
  • Olivier Lucas
François Legras
François Legras Divers
Ensemble Pour Notre Commune
  • François Legras
  • Laurence Seillier
  • Henri Debray
  • Sophie Vassard
  • Christian Lemennais
  • Dany Lecuir
  • Thomas K'Dual
  • Vanessa Eude
  • Yves Gosselin
  • Isabelle Cardin
  • Vincent Jarry
  • Isabelle Biard
  • Marcel Gourgand
  • Aurélie Guérand
  • Pascal Ouin
  • Isabelle Pesnel
  • Manuel Rivet
  • Pauline Lechevallier
  • Pierre-Philippe Jouet
  • Emilie Laisney
  • Joël Gorny
  • Christine Bureau
  • Bruno François
  • Chantal Hochet
  • Michel Jean
  • Nathalie Marc
  • Frédéric Aubignat
  • Chloé Casrouge
  • Jérôme Eude

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gouville-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
David LAURENT
David LAURENT (Ballotage) GOUVILLE5COMMUNES 		835 40,40%
François LEGRAS
François LEGRAS (Ballotage) Ensemble Pour Notre Commune 		721 34,88%
Valérie LAISNEY
Valérie LAISNEY (Ballotage) GOUVILLE PASSIONNEMENT 		511 24,72%
Participation au scrutin Gouville-sur-Mer
Taux de participation 69,96%
Taux d'abstention 30,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 136

Source : ministère de l’Intérieur

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