Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouy-sous-Bellonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gouy-sous-Bellonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gouy-sous-Bellonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gouy-sous-Bellonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Gouy-sous-Bellonne
11:44 - Véronique Dhenin et Christophe Kolasinski aux premières places la semaine dernière
Dans le cadre du premier tour des municipales à Gouy-sous-Bellonne, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 27,60 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Véronique Dhenin qui est arrivée en tête avec 44,47 % des suffrages exprimés. Derrière, Christophe Kolasinski s'est classé deuxième avec 37,19 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 18,34 %, Valery Louchet a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gouy-sous-Bellonne
Le deuxième tour des élections municipales à Gouy-sous-Bellonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Dhenin
Divers
AGISSONS POUR GOUY
|
|
Christophe Kolasinski
Divers
GOUY ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gouy-sous-Bellonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique DHENIN (Ballotage) AGISSONS POUR GOUY
|354
|44,47%
|Christophe KOLASINSKI (Ballotage) GOUY ENSEMBLE
|296
|37,19%
|Valery LOUCHET (Ballotage) Une Nouvelle Energie pour Gouy
|146
|18,34%
|Participation au scrutin
|Gouy-sous-Bellonne
|Taux de participation
|72,40%
|Taux d'abstention
|27,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|816
Source : ministère de l’Intérieur
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