Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouy-sous-Bellonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gouy-sous-Bellonne

Le deuxième tour des élections municipales à Gouy-sous-Bellonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Dhenin
Véronique Dhenin Divers
AGISSONS POUR GOUY
  • Véronique Dhenin
  • Michaël Canonne
  • Clémentina Lolivier
  • Marc Dutoit
  • Hélène Mika
  • Serge Honore
  • Mathilde Denquin
  • Bastien Cabre
  • Nicole Sanson
  • Maxime Marouzé
  • Laurence Doco
  • Manuel Baes
  • Lise Calvet
  • Emmanuel Calvet
  • Anne Coupez
Christophe Kolasinski
Christophe Kolasinski Divers
GOUY ENSEMBLE
  • Christophe Kolasinski
  • Marie-Astrid Guen
  • Sébastien Hantute
  • Coralie Bardiau
  • Patrick Legros
  • Stéphanie Vaillant
  • Jean-Marie Hermant
  • Lucie Denocq
  • Jean-Marie Veret
  • Résida Manouvrier
  • Jean-Paul Gosselin
  • Sandora Vita
  • Loïc Bevenot
  • Laurie Vermeulen
  • Gilles Catel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gouy-sous-Bellonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique DHENIN
Véronique DHENIN (Ballotage) AGISSONS POUR GOUY 		354 44,47%
Christophe KOLASINSKI
Christophe KOLASINSKI (Ballotage) GOUY ENSEMBLE 		296 37,19%
Valery LOUCHET
Valery LOUCHET (Ballotage) Une Nouvelle Energie pour Gouy 		146 18,34%
Participation au scrutin Gouy-sous-Bellonne
Taux de participation 72,40%
Taux d'abstention 27,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 816

Source : ministère de l’Intérieur

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