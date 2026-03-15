Résultat municipale 2026 à Gouy-sous-Bellonne (62112) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gouy-sous-Bellonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gouy-sous-Bellonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gouy-sous-Bellonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique DHENIN
Véronique DHENIN AGISSONS POUR GOUY 		354 44,47%
Christophe KOLASINSKI
Christophe KOLASINSKI GOUY ENSEMBLE 		296 37,19%
Valery LOUCHET
Valery LOUCHET Une Nouvelle Energie pour Gouy 		146 18,34%
Participation au scrutin Gouy-sous-Bellonne
Taux de participation 72,40%
Taux d'abstention 27,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 816

Source : ministère de l’Intérieur

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