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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Gouy-sous-Bellonne : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Gouy-sous-Bellonne, les élections s'achèvent. Avec ses 1 394 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 61 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 716 foyers fiscaux. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,11% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,41% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 158,48 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Gouy-sous-Bellonne incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Gouy-sous-Bellonne Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Gouy-sous-Bellonne il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 42,68% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,79% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 37,32% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 60,48% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,49% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 55,51% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - La commune de Gouy-sous-Bellonne plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, la participation s'élevait à 62,69 % à Gouy-sous-Bellonne lors des municipales de 2020, un niveau remarquable alors que le Covid-19 perturbait le pays. Rappelons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,48 %. Même si les logiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 48,18 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 72,40 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 58,83 % des électeurs locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales 2026 à Gouy-sous-Bellonne, cette contingence sera en définitive décortiquée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Gouy-sous-Bellonne Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Gouy-sous-Bellonne. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Gouy-sous-Bellonne avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 50,49% des inscrits. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Emmanuel Blairy (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,51% au premier tour, devant Philippe Bolet (Majorité présidentielle) avec 15,86%. Les citoyens tranchaient d'ailleurs le sujet sans trembler dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Gouy-sous-Bellonne ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Gouy-sous-Bellonne s'inscrit comme une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gouy-sous-Bellonne tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 42,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,55%. Lors de la finale de l'élection à Gouy-sous-Bellonne, les électeurs accordaient 57,79% pour Marine Le Pen, contre 42,21% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Gouy-sous-Bellonne plébiscitaient Emmanuel Blairy (RN) avec 37,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,48%.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Gouy-sous-Bellonne Si l'on examine la fiscalité de Gouy-sous-Bellonne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,57 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant près de 4 200 euros environ, loin des 188 160 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Gouy-sous-Bellonne est passé à environ 38,62 % en 2024 (contre 16,36 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, située à environ 40 %, en augmentation de 1,2 point en quatre ans. Cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Gouy-sous-Bellonne s'est établi à 580 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 502 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la liste "Gouy Ensemble" à l'élection municipale de 2020 à Gouy-sous-Bellonne À Gouy-sous-Bellonne, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Marie Hermant a fait la course en tête avec 266 voix (38,27%). Derrière, Clémentine Lolivier a engrangé 35,68% des voix. Le petit écart entre les concurrents ouvrait la porte à un 2e tour serré. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Marie Hermant l'a finalement emporté avec 289 voix (41,76%), face à Clémentine Lolivier avec 40,02% des votants et Freddy Garcia réunissant 18,20% des électeurs inscrits. Le suspense est resté entier, les deux candidats finissant avec un écart infime. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Clémentine Lolivier a réalisé la meilleure progression en ajoutant 29 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.