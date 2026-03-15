Résultat de l'élection municipale 2026 à Goyave : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Goyave [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Goyave sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Goyave.
L'actu des élections municipales 2026 à Goyave
13:45 - Impôts à Goyave : un enjeu central pour 2026
À Goyave, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,79 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 71 000 euros environ la même année. Une somme loin des 702 700 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Goyave est passé à un peu plus de 46,17 % en 2024 (contre 20,90 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Goyave s'est chiffrée à 677 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 415 € relevés en 2020.
11:59 - Le match des élections municipales à Goyave n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Goyave s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Ferdy Louisy (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 53,05% des voix. Deuxième, Rémy Senneville (Divers centre) a recueilli 29,85% des bulletins valides. Bernard Zora (Divers) était troisième, obtenant 462 bulletins (17,09%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Goyave, cette géographie électorale pose les bases. Face à cette victoire écrasante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Goyave
Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Goyave de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Goyave est consultable ci-dessous. Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Goyave sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Goyave dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Goyave
|Tête de listeListe
|
Josuart Dognon
Liste Divers
GOYAVE NOUVELLE GENERATION
|
|
Bernard Zora
Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR GOYAVE
|
|
Maryse Josiane Citronnelle
Liste Divers
GOYAVE DOUBOUT
|
|
Ferdy Louisy
Liste divers gauche
GOYAVE EN MOUVEMENT
|
|
Jean-Luc Edom
Liste divers centre
UNIS POUR GOYAVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ferdy Louisy (23 élus) "goyave en mouvement (gem)"
|1 434
|53,05%
|
|Rémy Senneville (4 élus) Gwayav se on fanmi
|807
|29,85%
|
|Bernard Zora (2 élus) Nouvel elan pour goyave
|462
|17,09%
|
|Participation au scrutin
|Goyave
|Taux de participation
|52,14%
|Taux d'abstention
|47,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 857
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ferdy Louisy (22 élus) Goyave en mouvement (gem)
|1 708
|50,54%
|
|Rémy Senneville (7 élus) Gwayav se on fanmi
|1 671
|49,45%
|
|Participation au scrutin
|Goyave
|Taux de participation
|70,90%
|Taux d'abstention
|29,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|3 508
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ferdy Louisy Goyave en mouvement (gem)
|1 473
|49,47%
|Rémy Senneville Gwayav sé on fanmi
|1 043
|35,03%
|Patrick André Brochant Acter'g
|301
|10,11%
|Antoine Sahaï Ambitions goyave
|160
|5,37%
|Participation au scrutin
|Goyave
|Taux de participation
|63,16%
|Taux d'abstention
|36,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,74%
|Nombre de votants
|3 125
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