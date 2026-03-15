Résultat de l'élection municipale 2026 à Goyave : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Goyave

Tête de listeListe
Josuart Dognon
Josuart Dognon Liste Divers
GOYAVE NOUVELLE GENERATION
  • Josuart Dognon
  • Larissa éléloué
  • Matthias Abenaqui
  • Julie Alexis
  • Morgan Adonaï
  • Stella Dorival
  • Cyril Cantal
  • Kevelyne Wallace
  • Frantz Maillefort
  • Marie-Celine Beramis
  • Wildmy Lambourde
  • Nicole Darnaude
  • Félix Annoni
  • Safina Donineaux
  • Yanis Dixit
  • Jodany Oculi
  • Damien Farouil
  • Céline Wentzel
  • Travis Largitte
  • Nathalie Milord
  • Eddie Morice
  • Laïssa Chery
  • Judicaël Fevrier
  • Luciana Martin
  • Henryck Bastaraud
  • Judex Martin
  • Rithshell Henry
  • Oceanne Beramis
  • Enrique Bassaya-Virapin
  • Mélanie Febrissy
  • Ludwick Annoni
Bernard Zora
Bernard Zora Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR GOYAVE
  • Bernard Zora
  • Juliane Guirouard-Aizee
  • Willy Adonaï
  • Roselyse Samar
  • Christian Alphonse
  • Diliane Desiree
  • Armand Ribaud
  • Fanny Darviot
  • Richard Samar
  • Laëtitia Manette
  • Joubert Tulippe
  • Glaëssa Fortune
  • Philippe Hippomene
  • Axelle Dendele
  • David Floro
  • Micheline Fevrier
  • Bernard Sylves
  • Mauranne Ramsamy
  • Robenson Destine
  • Stella Lelong
  • Eric Thibault
  • Nathalie Roper
  • Philippe Plumain
  • Ismelda Victoire
  • Emerick Regulier
  • Marylène Abenaqui
  • Franck Telbois
  • Marie-Anick Anicet
  • Frédy Segor
Maryse Josiane Citronnelle
Maryse Josiane Citronnelle Liste Divers
GOYAVE DOUBOUT
  • Maryse Josiane Citronnelle
  • Eric Joseph Coriolan
  • Nicole Ignace Sahai
  • Rémi Nicolas Danican
  • Agnès Nagau
  • Manuel Yves Marie
  • Sophie Christiane Bassien
  • Claude-André Dorville
  • Chrystelle Camille Constant
  • Hugues Dartagnan Citronnelle
  • Paméla Mona Sinnan
  • Fabrice Maxime Jules-Gaston
  • Jacqueline Brigitte Mahomedsaib
  • Joël Taret
  • Martine Irénée Christine Belenus
  • Aurélien Nathan Sidambarom
  • Cory Lucia Bevis
  • Aymeric Marc Marie
  • Tessa Britany Ramsamy
  • Philippe Bernard Daniel Jouve
  • Lislaine David
  • Saint Cyr Jean Paul Regulier
  • Manoa Faéva Laurent
  • Rémy Lachand
  • Chimene Parize
  • Stéphen Davy Changiny
  • Celine Beatrice Vincennes
  • Jean Marc Claire Chalus
  • Claudette Isabelle Jean-Louis
Ferdy Louisy
Ferdy Louisy Liste divers gauche
GOYAVE EN MOUVEMENT
  • Ferdy Louisy
  • Cynthia Chapoulie
  • Meddy Toto
  • Marielle Larochelle
  • Félix Emmanuel
  • Nadia Constant
  • Philippe Tarer
  • Chantal Regent épouse Petris
  • Lucien Josephine
  • Katiana Dacalor épouse Regulier
  • Luc Donnet
  • Suzy Lapierre de Melinville
  • Frantz Germain
  • Jénifer Geran
  • Christian Cherlias
  • Gertrude Toi
  • Yolain Bruyere
  • Josèle Compper
  • Stevenson Casimir
  • Christine Nerée
  • Zoé Citronnelle
  • Patricia Danican
  • Raphaël Donat
  • Léone Fortuné
  • Neddy Nertomb
  • Mélissa Manicord
  • Allan Pineau
  • Jacqueline Jangal
  • Christian Jeanne
Jean-Luc Edom
Jean-Luc Edom Liste divers centre
UNIS POUR GOYAVE
  • Jean-Luc Edom
  • Carine Jangal
  • Achille Adonaï
  • Sandra Citronnelle
  • Patrick Brochant
  • Lucie Sousseing
  • Ignace Cainde
  • Johana Jourson
  • Patrick Petris
  • Esther Galette
  • Antoine Dit Serge Sahaï
  • Kelly Tancré
  • Lunel Poumaroux
  • Dominique Bodesson
  • Daniel Petris
  • Sylviane Gotte Ep Bagassien
  • Frédéric Francis
  • Tiphany Melane
  • Daniel Dit Ken Tegar
  • Linda Windy Tulippe
  • Jean-Noël Toto
  • Hortense Pierre
  • Bertrand Ousselin
  • Annie Berchel
  • Edmond Changivy
  • Marie-Flore Montantin
  • Daniel Danican
  • Martine Nicolas
  • Rudy Fortune
  • Nicole Petris
  • Robert Sitima

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ferdy Louisy
Ferdy Louisy (23 élus) "goyave en mouvement (gem)" 		1 434 53,05%
  • Ferdy Louisy
  • Jénifer Geran
  • Philippe Tarer
  • Chantal Regent
  • Achille Adonai
  • Cynthia Chapoulie
  • Daniel Petris
  • Nadia Constant
  • Meddy Toto
  • Suzy Lapierre De Melinville
  • Félix Emmanuel
  • Geneviève Gamer
  • Patrick Brochant
  • Tiphany Melane
  • Michel Catherine
  • Marielle Larochelle
  • Antoine Sahaï
  • Dominique Bodesson
  • Luc Donnet
  • Héléna Nagaman
  • Lucien Josephine
  • Jacqueline Jangal
  • Jean-Pierre Farouil
Rémy Senneville
Rémy Senneville (4 élus) Gwayav se on fanmi 		807 29,85%
  • Rémy Senneville
  • Marie-Louise Melon
  • Patrick Petris
  • Esther Galette
Bernard Zora
Bernard Zora (2 élus) Nouvel elan pour goyave 		462 17,09%
  • Bernard Zora
  • Maryse Citronnelle
Participation au scrutin Goyave
Taux de participation 52,14%
Taux d'abstention 47,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 857

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ferdy Louisy
Ferdy Louisy (22 élus) Goyave en mouvement (gem) 		1 708 50,54%
  • Ferdy Louisy
  • Edmée Calvaire
  • Daniel Petris
  • Marelyne Varo
  • Rémy Catherine
  • Chantal Regent
  • Dartagnan Citronnelle
  • Genevieve Gamer
  • Jean-Yves Budon
  • Astrid Calpas
  • Lucien Josephine
  • Marielle Larochelle
  • Felix Emmanuel
  • Ghislaine Lafleur
  • Luc Donnet
  • Cathia Aristée
  • Philippe Tarer
  • Nathalie Sinibirivoutin
  • Rosan Labirin
  • Carole Virginie
  • Farneze Adonaï
  • Suzy Lapierre De Melinville
Rémy Senneville
Rémy Senneville (7 élus) Gwayav se on fanmi 		1 671 49,45%
  • Rémy Senneville
  • Maryse Citronnelle
  • Patrick André Brochant
  • Elisabeth Danican
  • Antoine Sahaï
  • Célia Paulin
  • Achille Adonai
Participation au scrutin Goyave
Taux de participation 70,90%
Taux d'abstention 29,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 3 508

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ferdy Louisy
Ferdy Louisy Goyave en mouvement (gem) 		1 473 49,47%
Rémy Senneville
Rémy Senneville Gwayav sé on fanmi 		1 043 35,03%
Patrick André Brochant
Patrick André Brochant Acter'g 		301 10,11%
Antoine Sahaï
Antoine Sahaï Ambitions goyave 		160 5,37%
Participation au scrutin Goyave
Taux de participation 63,16%
Taux d'abstention 36,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,74%
Nombre de votants 3 125

Villes voisines de Goyave

En savoir plus sur Goyave