Résultat de l'élection municipale 2026 à Goyave : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Goyave [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Goyave sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Goyave.
L'actu des élections municipales 2026 à Goyave
11:48 - Que disaient les résultats des élections à Goyave dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Goyave ont vu Ferdy Louisy (Divers gauche) arriver en tête il y a une semaine avec 35,07 % des bulletins valides. Derrière, Jean-Luc Edom (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 33,91 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. La première place, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour Ferdy Louisy, mais il a accusé une lourde baisse avec 17 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, avec 14,65 %, Bernard Zora a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Maryse Josiane Citronnelle a terminé avec 11,72 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Goyave, l'élection a vu 55,54 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Goyave
Le deuxième tour des élections municipales à Goyave a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bernard Zora
Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR GOYAVE
|
|
Maryse Josiane Citronnelle
Liste Divers
GOYAVE DOUBOUT
|
|
Ferdy Louisy
Liste divers gauche
GOYAVE EN MOUVEMENT
|
|
Jean-Luc Edom
Liste divers centre
UNIS POUR GOYAVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Goyave
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ferdy LOUISY (Ballotage) GOYAVE EN MOUVEMENT
|1 089
|35,07%
|Jean-Luc EDOM (Ballotage) UNIS POUR GOYAVE
|1 053
|33,91%
|Bernard ZORA (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR GOYAVE
|455
|14,65%
|Maryse Josiane CITRONNELLE (Ballotage) GOYAVE DOUBOUT
|364
|11,72%
|Josuart DOGNON GOYAVE NOUVELLE GENERATION
|144
|4,64%
|Participation au scrutin
|Goyave
|Taux de participation
|55,54%
|Taux d'abstention
|44,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Nombre de votants
|3 228
Source : ministère de l’Intérieur
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