Résultat de l'élection municipale 2026 à Goyave : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Goyave

Le deuxième tour des élections municipales à Goyave a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bernard Zora
Bernard Zora Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR GOYAVE
  • Bernard Zora
  • Juliane Guirouard-Aizee
  • Willy Adonaï
  • Roselyse Samar
  • Christian Alphonse
  • Diliane Desiree
  • Armand Ribaud
  • Fanny Darviot
  • Richard Samar
  • Laëtitia Manette
  • Joubert Tulippe
  • Glaëssa Fortune
  • Philippe Hippomene
  • Axelle Dendele
  • David Floro
  • Micheline Fevrier
  • Bernard Sylves
  • Mauranne Ramsamy
  • Robenson Destine
  • Stella Lelong
  • Eric Thibault
  • Nathalie Roper
  • Philippe Plumain
  • Ismelda Victoire
  • Emerick Regulier
  • Marylène Abenaqui
  • Franck Telbois
  • Marie-Anick Anicet
  • Frédy Segor
Maryse Josiane Citronnelle
Maryse Josiane Citronnelle Liste Divers
GOYAVE DOUBOUT
  • Maryse Josiane Citronnelle
  • Eric Joseph Coriolan
  • Nicole Ignace Sahai
  • Rémi Nicolas Danican
  • Agnès Nagau
  • Manuel Yves Marie
  • Sophie Christiane Bassien
  • Claude-André Dorville
  • Chrystelle Camille Constant
  • Hugues Dartagnan Citronnelle
  • Paméla Mona Sinnan
  • Fabrice Maxime Jules-Gaston
  • Jacqueline Brigitte Mahomedsaib
  • Joël Taret
  • Martine Irénée Christine Belenus
  • Aurélien Nathan Sidambarom
  • Cory Lucia Bevis
  • Aymeric Marc Marie
  • Tessa Britany Ramsamy
  • Philippe Bernard Daniel Jouve
  • Lislaine David
  • Saint Cyr Jean Paul Regulier
  • Manoa Faéva Laurent
  • Rémy Lachand
  • Chimene Parize
  • Stéphen Davy Changiny
  • Celine Beatrice Vincennes
  • Jean Marc Claire Chalus
  • Claudette Isabelle Jean-Louis
Ferdy Louisy
Ferdy Louisy Liste divers gauche
GOYAVE EN MOUVEMENT
  • Ferdy Louisy
  • Cynthia Chapoulie
  • Meddy Toto
  • Marielle Larochelle
  • Félix Emmanuel
  • Nadia Constant
  • Philippe Tarer
  • Chantal Regent épouse Petris
  • Lucien Josephine
  • Katiana Dacalor épouse Regulier
  • Luc Donnet
  • Suzy Lapierre de Melinville
  • Frantz Germain
  • Jénifer Geran
  • Christian Cherlias
  • Gertrude Toi
  • Yolain Bruyere
  • Josèle Compper
  • Stevenson Casimir
  • Christine Nerée
  • Zoé Citronnelle
  • Patricia Danican
  • Raphaël Donat
  • Léone Fortuné
  • Neddy Nertomb
  • Mélissa Manicord
  • Allan Pineau
  • Jacqueline Jangal
  • Christian Jeanne
Jean-Luc Edom
Jean-Luc Edom Liste divers centre
UNIS POUR GOYAVE
  • Jean-Luc Edom
  • Carine Jangal
  • Achille Adonaï
  • Sandra Citronnelle
  • Patrick Brochant
  • Lucie Sousseing
  • Ignace Cainde
  • Johana Jourson
  • Patrick Petris
  • Esther Galette
  • Antoine Dit Serge Sahaï
  • Kelly Tancré
  • Lunel Poumaroux
  • Dominique Bodesson
  • Daniel Petris
  • Sylviane Gotte Ep Bagassien
  • Frédéric Francis
  • Tiphany Melane
  • Daniel Dit Ken Tegar
  • Linda Windy Tulippe
  • Jean-Noël Toto
  • Hortense Pierre
  • Bertrand Ousselin
  • Annie Berchel
  • Edmond Changivy
  • Marie-Flore Montantin
  • Daniel Danican
  • Martine Nicolas
  • Rudy Fortune
  • Nicole Petris
  • Robert Sitima

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Goyave

Tête de listeListe Voix % des voix
Ferdy LOUISY
Ferdy LOUISY (Ballotage) GOYAVE EN MOUVEMENT 		1 089 35,07%
Jean-Luc EDOM
Jean-Luc EDOM (Ballotage) UNIS POUR GOYAVE 		1 053 33,91%
Bernard ZORA
Bernard ZORA (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR GOYAVE 		455 14,65%
Maryse Josiane CITRONNELLE
Maryse Josiane CITRONNELLE (Ballotage) GOYAVE DOUBOUT 		364 11,72%
Josuart DOGNON
Josuart DOGNON GOYAVE NOUVELLE GENERATION 		144 4,64%
Participation au scrutin Goyave
Taux de participation 55,54%
Taux d'abstention 44,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 3 228

Source : ministère de l’Intérieur

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