Résultat municipale 2026 à Goyave (97128) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Goyave. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Goyave, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Goyave [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Ferdy LOUISY
Ferdy LOUISY GOYAVE EN MOUVEMENT 		426 36,29%
Jean-Luc EDOM
Jean-Luc EDOM UNIS POUR GOYAVE 		346 29,47%
Bernard ZORA
Bernard ZORA NOUVEL ELAN POUR GOYAVE 		212 18,06%
Maryse Josiane CITRONNELLE
Maryse Josiane CITRONNELLE GOYAVE DOUBOUT 		132 11,24%
Josuart DOGNON
Josuart DOGNON GOYAVE NOUVELLE GENERATION 		58 4,94%
Participation au scrutin Goyave Partiels *
Taux de participation 53,10%
Taux d'abstention 46,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 1 225

* Résultats partiels sur 37% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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