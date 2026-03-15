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19:21 - Goyave : démographie, élections et perspectives d'avenir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Goyave contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 128 habitants/km² et un taux de chômage de 29,42%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 523 euros/mois peut être l'expression de disparités financières locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (10,08%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (14,61%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,44% à Goyave, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Goyave ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Goyave il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 17,02% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 67,03% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 20,16% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 51,56% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,04% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 26,70% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 33,54% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 47,86 % d'abstention à Goyave Dans le cadre des municipales de 2026 à Goyave, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats. L'abstention se montait à 47,86 % pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale, le Covid-19 ayant lourdement pesé sur l'événement. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 54,51 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 87,11 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 69,54 % au premier tour, contre 73,42 % en 2022. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Goyave a-t-elle voté ? Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Goyave avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,04% des bulletins. Max Mathiasin (Divers gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Goyave après la dissolution de l'Assemblée avec 27,01%. Rody Tolassy (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 26,70%. Le second round n'a pas changé grand chose, Max Mathiasin culminant à 66,46% des suffrages exprimés sur place. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Goyave ? Globalement, le paysage électoral fait de Goyave une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Goyave voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 60,19% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 17,02%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 67,03%, contre 32,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Goyave plébiscitaient Ferdy Louisy (Ensemble !) avec 37,66% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Rody Tolassy (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,56% des voix.

12:58 - Impôts à Goyave : un enjeu central pour 2026 À Goyave, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,79 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 71 000 euros environ la même année. Une somme loin des 702 700 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Goyave est passé à un peu plus de 46,17 % en 2024 (contre 20,90 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Goyave s'est chiffrée à 677 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 415 € relevés en 2020.

11:59 - Le match des élections municipales à Goyave n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Goyave s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Ferdy Louisy (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 53,05% des voix. Deuxième, Rémy Senneville (Divers centre) a recueilli 29,85% des bulletins valides. Bernard Zora (Divers) était troisième, obtenant 462 bulletins (17,09%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Goyave, cette géographie électorale pose les bases. Face à cette victoire écrasante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.