Résultat municipale 2026 à Grabels (34790) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grabels a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grabels, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grabels [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal HEYMES
Pascal HEYMES (24 élus) GRABELS AVANT TOUT 		2 381 63,89%
  • Pascal HEYMES
  • Muriel DEVIC
  • Thomas GERACI
  • Véronique CAUSSE
  • Jacques SERVEL
  • Muriel CHALER
  • Marvin SOULIÉ
  • Florence CASTANIER
  • Stéphane MAZEL
  • Ghislaine VASSEUR
  • Georges JACONO
  • Simone CARBONNEL-BRINGUIER
  • Hajd BOUKHENOUNA
  • Aurore O'KELLY
  • Romain POUCHARD
  • Sophie MARTIN-DEQUEKER
  • Bruno GUIRAUD
  • Hélène VALLES
  • Gilles CHIRICI
  • Jacqueline MARTICHON
  • Franck VOLTA
  • Marie-Elisabeth PERLY
  • Laurent RAK
  • Florence MARCHETTI
René REVOL
René REVOL (5 élus) GRABELS AVEC VOUS ! 		1 346 36,11%
  • René REVOL
  • Zohra DIRHOUSSI
  • Jean-Pierre OLIVARES
  • Vérane ALBEROLA-LAMARRE
  • Frédéric WOILLET
Participation au scrutin Grabels
Taux de participation 62,66%
Taux d'abstention 37,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 3 837

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Grabels - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal HEYMES
Pascal HEYMES (Ballotage) GRABELS AVANT TOUT 		1 731 49,40%
René REVOL
René REVOL (Ballotage) GRABELS AVEC VOUS ! 		1 214 34,65%
Régis MORVAN
Régis MORVAN (Ballotage) LA FORCE DU RENOUVEAU POUR GRABELS 		559 15,95%
Participation au scrutin Grabels
Taux de participation 58,86%
Taux d'abstention 41,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 3 603

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