Résultat municipale 2026 à Grabels (34790) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grabels a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grabels, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grabels [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal HEYMES (24 élus) GRABELS AVANT TOUT
|2 381
|63,89%
|
|René REVOL (5 élus) GRABELS AVEC VOUS !
|1 346
|36,11%
|
|Participation au scrutin
|Grabels
|Taux de participation
|62,66%
|Taux d'abstention
|37,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Nombre de votants
|3 837
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Grabels - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal HEYMES (Ballotage) GRABELS AVANT TOUT
|1 731
|49,40%
|René REVOL (Ballotage) GRABELS AVEC VOUS !
|1 214
|34,65%
|Régis MORVAN (Ballotage) LA FORCE DU RENOUVEAU POUR GRABELS
|559
|15,95%
|Participation au scrutin
|Grabels
|Taux de participation
|58,86%
|Taux d'abstention
|41,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|3 603
Election municipale 2026 à Grabels [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grabels sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grabels.
L'actu des élections municipales 2026 à Grabels
18:38 - Comment a voté Grabels l'année de la dissolution ?
Lors des dernières européennes, le résultat à Grabels s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (24,72%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (18,22%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,85%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Grabels avaient ensuite placé en tête Sylvain Carriere (Union de la gauche) avec 37,66% au premier tour, devant Cédric Delapierre (Rassemblement National) avec 30,00%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sylvain Carriere culminant à 60,37% des suffrages exprimés dans la localité. L'orientation des électeurs de Grabels a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone pivot.
15:57 - Le bilan des dernières élections municipales à Grabels
À Grabels, les résultats des municipales précédentes ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour, René Revol (Divers gauche) a terminé en tête en rassemblant 45,98% des bulletins. En deuxième position, Pascal Heymes (Divers droite) a engrangé 33,14% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Régis Morvan (Divers centre), glanant 16,33% des suffrages. Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. René Revol l'a finalement emporté avec 1 080 voix (50,00%), face à Pascal Heymes rassemblant 40,13% des électeurs inscrits et Régis Morvan obtenant 213 votants (9,86%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Pascal Heymes a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 100 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité des votes des listes éliminées.
13:58 - À Grabels, René Revol et Pascal Heymes s'affrontent ce dimanche
Sont donc alignés pour ce deuxième passage aux urnes ce dimanche : la liste menée par René Revol (LDVG) et la liste de Pascal Heymes (LDIV), d'après les candidatures au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À noter que Régis Morvan (Divers centre), qui était en mesure de concourir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Les votants de la ville peuvent se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Grabels, afin de accomplir leur devoir civique.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à Grabels il y a une semaine ?
Il y a une semaine à Grabels, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 58,86 % des inscrits se déplacer dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Pascal Heymes qui a terminé premier en rassemblant 49,40 % des voix. Derrière, René Revol (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 34,65 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 16,26 points. Pour compléter ce tableau, avec 15,95 %, Régis Morvan (Divers centre) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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