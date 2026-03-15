Résultat de l'élection municipale 2026 à Gradignan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gradignan

Tête de listeListe
Michel Labardin
Michel Labardin Liste divers droite
GRADIGNAN POSITIVE ATTITUDE
  • Michel Labardin
  • Karine Roux-Labat
  • Jean-Marie Trouche
  • Stéphanie Ortola
  • Rémi Daccord
  • Claire Rivenc
  • Philippe Beaute
  • Quitterie Lagrola
  • Thierry Drouet
  • Marie Desobry
  • Ludovic Bourdon
  • Hélène Carasco
  • Renaud Delbru
  • Emilia Alloix
  • Jean-Jacques Théau
  • Vanessa Palacios-Toumi
  • Philippe Bisbarre
  • Maëlle Decoster Bleinhant
  • Arnaud Leparmentier
  • Corinne Pereur
  • Nicolas Lemarchand
  • Maylis Vosgin
  • Pierre Vivion
  • Marie-Hélène Laucournet
  • Jean-Bernard Latour
  • Sonia Kijowski
  • David Grapin
  • Amandine Forest
  • Stéphane Hayet
  • Frédérique Villebord
  • Thierry Fougerol
  • Blandine Pérès
  • Guillaume Ferré
  • Tess Noujet--Epesse Titi
  • Antoine Gistau
  • Nathalie Ribierre
  • Franck Issler
Emilie Sarrazin
Emilie Sarrazin Liste d'union à gauche
GRADIGNAN DEMAIN AVEC ÉMILIE SARRAZIN
  • Emilie Sarrazin
  • André Varignon
  • Catherine Ambeau
  • Sylvain Bontemps
  • Jorgelina Labrousse
  • Yann Loig Le Cann
  • Hélène Dourneau
  • Christian Pierrat
  • Claire Le Lann
  • Emmanuel Mornet
  • Marie-Laure Dupont
  • Jean-Marc Bonnefond
  • Aïcha Guillard Ghembaza
  • Nicholas Journet
  • Virginie Lafon
  • Philippe Hellard
  • Tessa Roger
  • Paul-Guillaume Dupuy
  • Laetitia Camino
  • Clément Mahieu
  • Chantal Blanc
  • Sébastien David
  • Claire Yabi
  • Philippe Menard
  • Clémence Vialeron
  • Michel Bernadou
  • Camille Le Borgne
  • Pascal Ressot
  • Pascale Nguyen-Van
  • Denys Breysse
  • Hélène Edith
  • Vincent Larrue
  • Lysiane Brocard
  • Jean-Yves Grandidier
  • Marie-Laure Cuvelier
Anaïs Curdy
Anaïs Curdy Liste du Rassemblement National
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRADIGNAN
  • Anaïs Curdy
  • Hantson Houinou
  • Lauriane Le Bras
  • Bernard Dupont
  • Stella Faggianelli
  • Armand Caillaud
  • Céline Beauvillain
  • Thierry Sourigues
  • Stéphanie Allebe
  • Maxime Delance
  • Monique Plaisir
  • Ervwann Thierry
  • Ariane Aupetit
  • Andres de Morelos
  • Vincente Céraulo
  • Cyril Gatier
  • Véronique Merieu
  • Loïc Texier
  • Marie-Reine Chauvin
  • Kamel Byod
  • Anaïs Pons-Quelféter
  • Yvan Bonneval
  • Sana Ahjam
  • Michel Savoyat
  • Ida Diaz Garcia
  • Alain Ramat
  • Marie-Claude Routier
  • Patrick Tisnés
  • Carla Sevadjian
  • Cyrille Villenave
  • Alexandra Cantillac-Guillier
  • Gérard Barillot
  • Céline Veyssiere
  • Ollivier Gondard
  • Nathalie Hémard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Labardin
Michel Labardin (31 élus) Aimer gradignan et la vie qui va avec 		4 764 72,41%
  • Michel Labardin
  • Karine Roux-Labat
  • Jean-Bernard Latour
  • Annie Burbaud
  • Jean-Marie Trouche
  • Isabelle Jardry
  • Vincent Larrue
  • Stéphanie Ortola
  • Ricardo Gonzalez
  • Sana Sukkarie
  • Gérard Fabia
  • Valérie Morin
  • Fabien Lecuyer
  • Marie-Line Lamotte
  • Rémi Daccord
  • Vanessa Palacios-Toumi
  • Philippe Beauté
  • Christine Baudon
  • Nicolas Lemarchand
  • Claire Rivenc
  • Franck Bonadei
  • Josiane Degert
  • Ludovic Bourdon
  • Yasmine Alioum
  • Thierry Drouet
  • Anne Heguitchoussy
  • Olivier Delhomme
  • Dominique Allant-Redin
  • Guy Balcon
  • Tiffany Siroux
  • Jean-Jacques Théau
Agnès Destriau
Agnès Destriau (4 élus) Le tournant écologique et social pour gradignan 		1 815 27,58%
  • Agnès Destriau
  • Pascal Ressot
  • Judith Curado Ballu
  • Henri-Claude-Georges Bergès
Participation au scrutin Gradignan
Taux de participation 39,81%
Taux d'abstention 60,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 768

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Labardin
Michel Labardin (31 élus) Gradignan la vivre comme on l'aime 		6 692 70,59%
  • Michel Labardin
  • Catherine Melul
  • Michel Belanger
  • Sana Sukkarie
  • Fabien Lecuyer
  • Karine Roux-Labat
  • Daniel Hickel
  • Christine Dymala
  • Nicolas Lemarchand
  • Isabelle Jardry
  • Gérard Fabia
  • Valérie Morin
  • Jean-Bernard Latour
  • Sandrine Payan-Guillaume
  • Ricardo Gonzalez
  • Annie Burbaud
  • Olivier Delhomme
  • Josiane Degert
  • Jean-André Beauroy-Eustache
  • Sylvia Pasti-Boucher
  • Franck Bonadei
  • Vanessa Palacios-Toumi
  • Éric Dumartin
  • Rozenn Roche
  • Ludovic Bourdon
  • Florence Dif-Castex
  • Grégory Verdon
  • Sylvie Remy
  • Bernard Varoqui
  • Stéphanie Rolland-Floro
  • Philippe Bisbarre
Jean-Yves Mames
Jean-Yves Mames (3 élus) Gradignan notre vision 		1 826 19,26%
  • Jean-Yves Mames
  • Lisiane Guitard
  • Jean-Marc Bonnefond
Pierre Auzereau
Pierre Auzereau (1 élu) Gradignan l'humain d'abord 		961 10,13%
  • Pierre Auzereau
Participation au scrutin Gradignan
Taux de participation 60,34%
Taux d'abstention 39,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 9 825

Villes voisines de Gradignan

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