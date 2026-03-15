Résultat de l'élection municipale 2026 à Gradignan : les infos en direct

Programme de Michel Labardin à Gradignan (GRADIGNAN POSITIVE ATTITUDE)

Nature

La préservation de la biodiversité est au cœur des projets de Gradignan. L'extension de la Maison de la Nature vise à partager des pratiques durables et à protéger l'environnement. De nouveaux parcs publics et une Zone Agricole Protégée sont également prévus pour soutenir les productions locales.

Imagination

Gradignan s'engage à améliorer la qualité de vie de ses habitants à travers des logements abordables. La reconstruction d'équipements publics, tels que des écoles et des centres de loisirs, est également une priorité. De plus, des mobilités performantes seront mises en place pour relier les quartiers au centre-ville et aux infrastructures clés.

Convivialité

La ville de Gradignan se veut généreuse et active en proposant de nouveaux engagements pour la jeunesse. Des espaces de rencontre, comme des cafés associatifs et des animations festives, favoriseront le partage entre les habitants. Par ailleurs, des équipements sportifs et culturels seront développés pour renforcer le lien social.

Engagement

Gradignan met un point d'honneur à assurer la sécurité et la solidarité au sein de la communauté. Des initiatives pour aider les seniors et les jeunes familles seront mises en place, ainsi qu'un plan d'action pour l'accessibilité des personnes handicapées. La sécurité sera également renforcée grâce à une meilleure prévention et à la vigilance citoyenne.