Résultat de l'élection municipale 2026 à Gradignan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gradignan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gradignan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gradignan.
L'actu des élections municipales 2026 à Gradignan
13:10 - Municipales 2020 à Gradignan : des résultats sans appel
Dans la commune de Gradignan, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour façonnés par le résultat des dernières municipales en date. Au terme du premier tour à l'époque, Michel Labardin (Divers droite) a creusé l'écart avec 4 764 voix (72,41%). À ses trousses, Agnès Destriau (Union de la gauche) a obtenu 27,58% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Gradignan, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, la minorité devra fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Gradignan
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Gradignan de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. A noter que les 21 bureaux de vote de la ville de Gradignan ferment leurs portes à 19 heures. La diffusion des résultats du premier tour à Gradignan commencera ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gradignan
|Tête de listeListe
|
Michel Labardin
Liste divers droite
GRADIGNAN POSITIVE ATTITUDE
|
|
Emilie Sarrazin
Liste d'union à gauche
GRADIGNAN DEMAIN AVEC ÉMILIE SARRAZIN
|
|
Anaïs Curdy
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRADIGNAN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Labardin (31 élus) Aimer gradignan et la vie qui va avec
|4 764
|72,41%
|
|Agnès Destriau (4 élus) Le tournant écologique et social pour gradignan
|1 815
|27,58%
|
|Participation au scrutin
|Gradignan
|Taux de participation
|39,81%
|Taux d'abstention
|60,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 768
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Labardin (31 élus) Gradignan la vivre comme on l'aime
|6 692
|70,59%
|
|Jean-Yves Mames (3 élus) Gradignan notre vision
|1 826
|19,26%
|
|Pierre Auzereau (1 élu) Gradignan l'humain d'abord
|961
|10,13%
|
|Participation au scrutin
|Gradignan
|Taux de participation
|60,34%
|Taux d'abstention
|39,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|9 825
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