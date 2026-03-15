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19:21 - Gradignan aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Gradignan émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 29,25% de cadres pour 26 186 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 2 030 entreprises, Gradignan se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,16%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 1 544 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,29%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 35 661 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Gradignan incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Gradignan Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Gradignan en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 13,21% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 26,41% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 10,05% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Gradignan comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 18,87% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 21,49% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 21,50% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 39,81 % de participation En ce jour de municipales à Gradignan, la mobilisation sera décortiquée. Pour rappel, la participation atteignait 39,81 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme, en pleine pandémie à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait en revanche largement mobilisé, avec 79,16 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 20,84 %). La mobilisation atteignait quant à elle 58,38 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,65 %, contre seulement 55,99 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Gradignan ? La physionomie politique de Gradignan a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre plutôt de gauche. Lors des élections européennes, le podium à Gradignan s'était en effet dessiné autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (22,36%), à la première place devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,87%) et Valérie Hayer (18,55%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Gradignan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sébastien Saint-Pasteur (Union de la gauche) avec 37,52% au premier tour, devant Bérangère Couillard (Ensemble !) avec 34,45%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sébastien Saint-Pasteur culminant à 43,20% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - À Gradignan, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le centre-droit Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Gradignan accordaient leurs suffrages à Bérangère Couillard (Ensemble !) avec 38,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,71%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Gradignan accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,34%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 23,73%. Lors de la finale de l'élection à Gradignan, les électeurs accordaient 73,59% pour Emmanuel Macron, contre 26,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Gradignan révèle donc une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Gradignan : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui concerne les contributions locales à Gradignan, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 406 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 370 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 52,64 % en 2024 (contre près de 30,47 % en 2020). La moyenne au niveau national, située à près de 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 466 400 euros en 2024. Une somme loin des 9,08854 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 24,51 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 à Gradignan : des résultats sans appel Dans la commune de Gradignan, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour façonnés par le résultat des dernières municipales en date. Au terme du premier tour à l'époque, Michel Labardin (Divers droite) a creusé l'écart avec 4 764 voix (72,41%). À ses trousses, Agnès Destriau (Union de la gauche) a obtenu 27,58% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Gradignan, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, la minorité devra fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.