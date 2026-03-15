Résultat municipale 2026 à Gradignan (33170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gradignan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gradignan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gradignan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LABARDIN
Michel LABARDIN (30 élus) GRADIGNAN POSITIVE ATTITUDE 		6 935 66,48%
  • Michel LABARDIN
  • Karine ROUX-LABAT
  • Jean-Marie TROUCHE
  • Stéphanie ORTOLA
  • Rémi DACCORD
  • Claire RIVENC
  • Philippe BEAUTE
  • Quitterie LAGROLA
  • Thierry DROUET
  • Marie DESOBRY
  • Ludovic BOURDON
  • Hélène CARASCO
  • Renaud DELBRU
  • Emilia ALLOIX
  • Jean-Jacques THÉAU
  • Vanessa PALACIOS-TOUMI
  • Philippe BISBARRE
  • Maëlle DECOSTER BLEINHANT
  • Arnaud LEPARMENTIER
  • Corinne PEREUR
  • Nicolas LEMARCHAND
  • Maylis VOSGIN
  • Pierre VIVION
  • Marie-Hélène LAUCOURNET
  • Jean-Bernard LATOUR
  • Sonia KIJOWSKI
  • David GRAPIN
  • Amandine FOREST
  • Stéphane HAYET
  • Frédérique VILLEBORD
Emilie SARRAZIN
Emilie SARRAZIN (4 élus) GRADIGNAN DEMAIN AVEC ÉMILIE SARRAZIN 		2 617 25,09%
  • Emilie SARRAZIN
  • André VARIGNON
  • Catherine AMBEAU
  • Sylvain BONTEMPS
Anaïs CURDY
Anaïs CURDY (1 élu) UN NOUVEL ÉLAN POUR GRADIGNAN 		880 8,44%
  • Anaïs CURDY
Participation au scrutin Gradignan
Taux de participation 58,40%
Taux d'abstention 41,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 10 631

Source : ministère de l’Intérieur

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