Résultat municipale 2026 à Gramat (46500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gramat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gramat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gramat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine MICHAUX
Martine MICHAUX (21 élus) GRAMAT, NOTRE FORCE, VOTRE VOIX ! 		809 52,19%
  • Martine MICHAUX
  • Eric CUNY
  • Maria De Fatima RUAUD
  • Jean-François VERGNE
  • Gaëlle CAYROL
  • Vincent ROUQUIE
  • Isabelle VIVIANI
  • Corentin JEAN
  • Cécile GRINDA
  • Philippe LUCAS
  • Valérie OSTERMEYER
  • Frédéric LAVERGNE
  • Annie LASFARGUES
  • Richard ABRAHAM
  • Marine BERGOUNIOUX
  • Christian LE GALLIC
  • Sophie VANHOVE
  • David FREJAVILLE
  • Andreea SCARPETE
  • Jean-Michel FRADET
  • Anamaria BRAILA
Christian DELEUZE
Christian DELEUZE (6 élus) UN NOUVEL ELAN POUR GRAMAT 		637 41,10%
  • Christian DELEUZE
  • Françoise GARRIGUES
  • Christophe VIERSOU
  • Harmonie JEANNIN
  • Thierry TEXIER
  • Virginie BRANCHE FLORET
Alain VERTES
Alain VERTES VIVRE BIEN À GRAMAT 		104 6,71%
Participation au scrutin Gramat
Taux de participation 60,05%
Taux d'abstention 39,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 1 625

Source : ministère de l’Intérieur

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