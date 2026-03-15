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19:18 - Les données démographiques de Gramat révèlent les tendances électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Gramat déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 25% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,21%. Un salaire moyen mensuel net de 2 162 € par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1818 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,38% et d'une population immigrée de 9,35% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Gramat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,02% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Gramat Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Gramat en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,08% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 39,56% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,32% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Gramat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 28,97% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,47% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,38% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Gramat ? Pour cette municipale, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Gramat sera essentielle dans le dénouement du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 57,03 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 23,64 % dans la ville (76,36 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 46,77 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,55 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,93 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Gramat classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors des dernières européennes, le podium à Gramat s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,97%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,36%) et Valérie Hayer (16,98%). Christophe Proença (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Gramat quelques semaines plus tard avec 34,21%. Gérard Raymond Blanchet (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 33,47%. Le second round n'a pas changé grand chose, Christophe Proença culminant à 42,54% des votes localement. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle en conséquence que Gramat demeurait à l'époque un secteur difficile à classer.

14:57 - Gramat, une cité difficile à photographier au regard des résultats d'élections Lors des législatives de 2022, les votants de Gramat portaient leur choix sur Huguette Tiegna (DVG) avec 25,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Huguette Tiegna virant de nouveau en tête avec 36,17% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Gramat quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 27,76% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 20,31%. Lors de la finale de l'élection à Gramat, les électeurs accordaient 60,44% pour Emmanuel Macron, contre 39,56% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Gramat comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Impôts à Gramat : un enjeu central pour 2026 Avec la montée des prélèvements locaux à Gramat, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,74 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 163 380 €. Un apport qui est loin des 565 800 euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Gramat s'est établi à 47,62 % en 2024 (contre 23,66 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Gramat a atteint 1 348 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 887 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Gramat ? Les résultats des municipales précédentes à Gramat se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Michel Sylvestre (Union de la gauche) a terminé en tête en obtenant 67,13% des suffrages. En deuxième position, Roland Astoul (Divers centre) a recueilli 324 votes (32,86%). Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gramat, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Devant cette victoire retentissante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.