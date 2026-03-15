Résultat municipale 2026 à Grand-Aigueblanche (73260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grand-Aigueblanche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand-Aigueblanche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Aigueblanche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André POINTET
André POINTET (24 élus) Agir ensemble pour Grand-Aigueblanche 		1 137 65,34%
  • André POINTET
  • Maryse RICHIER
  • Thierry BRUNIER
  • Evelyne KALIAKOUDAS
  • Alain ROUX-MOLLARD
  • Josiane MIBORD
  • Marc MATHIS
  • Françoise MARTINET-BON
  • Jean Yves MORIN
  • Marlène PARMENTIER
  • Daniel VICHARD
  • Pascaline BOUDOT
  • René DELAPIERRE
  • Vanina RONDEAU
  • Didier CHATAGNIER
  • Nicole LACHENAL
  • Laurent CANET
  • Marine POULIQUEN
  • Sébastien PIANI
  • Nathalie GUAZZONE
  • Gilles COLLOMB
  • Priscilla BOUACHE
  • Christophe HYVOZ
  • Dominique THABUIS
Yves BILLIET-PRADES
Yves BILLIET-PRADES (5 élus) NOUVEL HORIZON pour notre vallée 		603 34,66%
  • Yves BILLIET-PRADES
  • Christine GACON
  • Gilbert ANDRIOLLO
  • Elodie ELIASSE
  • Adrien BONNEFOY CUDRAZ
Participation au scrutin Grand-Aigueblanche
Taux de participation 59,95%
Taux d'abstention 40,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 1 775

Source : ministère de l’Intérieur

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