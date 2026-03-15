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19:20 - Les défis socio-économiques de Grand-Aigueblanche et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Grand-Aigueblanche révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections municipales. Avec 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,79%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (71,36%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1967 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,25%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (22,58%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,38%, comme à Grand-Aigueblanche, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Le RN à Grand-Aigueblanche : quelle place aux municipales ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Grand-Aigueblanche en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 27,06% des voix lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,60% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 22,81% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Grand-Aigueblanche comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,61% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,79% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 45,62% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Grand-Aigueblanche vont-ils se mobiliser aux municipales ? Il y a six ans à Grand-Aigueblanche, le premier round des municipales avait vu 30,85 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un chiffre assez faible alors que sévissait l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 76,00 % de participation dans la ville (24,00 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,50 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,55 % au premier tour, contre 47,56 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur s'affiche visiblement comme une contrée en déficit de participation. En ce jour de municipale à Grand-Aigueblanche, cette particularité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Grand-Aigueblanche il y a deux ans Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Grand-Aigueblanche plébiscitaient Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avec 38,79% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Vincent Rolland (Les Républicains), avec 54,38%. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Grand-Aigueblanche s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,61%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,77%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,69%). La physionomie politique de Grand-Aigueblanche a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Grand-Aigueblanche : des verdicts très tranchés lors des élections il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Grand-Aigueblanche une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Grand-Aigueblanche plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,06% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui récoltait 25,06%. Lors de la finale de l'élection à Grand-Aigueblanche, les électeurs accordaient 50,60% pour Marine Le Pen, contre 49,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Grand-Aigueblanche soutenaient en priorité Vincent Rolland (LR) avec 32,52% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,14% des suffrages.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Grand-Aigueblanche À Grand-Aigueblanche, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 960 € en 2024 (année des dernières données) contre 725 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 24,05 % en 2024 (contre près de 13,02 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne atteint près de 40 % au niveau national. Cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 119 280 € en 2024, contre 639 200 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,01 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Pas de suspense pour les résultats de la dernière municipale à Grand-Aigueblanche Examiner les résultats de la dernière élection municipale à Grand-Aigueblanche peut s'avérer éclairant. Unique liste en présence, 'Grand- aigueblanche vers 2026' a logiquement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Grand-Aigueblanche, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'attention cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité. La publication des candidatures (voir ci-dessous) donne d'ores et déjà un élément de réponse particulièrement clair.