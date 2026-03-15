Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Grand-Bourg sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grand-Bourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Grand-Bourg
13:45 - Maryse ETZOL a-t-elle augmenté la fiscalité à Grand-Bourg ?
Du côté de la fiscalité locale de Grand-Bourg, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 332 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 873 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 62,31 % en 2024 (contre 37,04 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 285 130 € en 2024. Un apport qui est loin des 837 610 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 16,09 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Grand-Bourg
À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Grand-Bourg, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Maryse Etzol (Divers gauche) a décroché la tête du classement en récoltant 62,21% des bulletins. En deuxième position, Guy Accipe (Divers gauche) a recueilli 900 suffrages en sa faveur (37,78%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Grand-Bourg, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité aussi écrasante sera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Grand-Bourg
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Grand-Bourg. Pour faire leur devoir électoral, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Grand-Bourg. La diffusion des résultats à Grand-Bourg débutera ici même à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg
|Tête de listeListe
|
Yohann Selbonne
Liste Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN
|
|
Guy Accipé
Liste Divers
KAP'LA
|
|
Maryse Etzol
Liste divers gauche
GB2030ELSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Etzol (24 élus) Ensemble pour reussir grand bourg
|1 482
|62,21%
|
|Guy Accipe (5 élus) Kap'la
|900
|37,78%
|
|Participation au scrutin
|Grand-Bourg
|Taux de participation
|50,65%
|Taux d'abstention
|49,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 553
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Etzol (25 élus) Ensemble pour reussir grand-bourg
|2 321
|71,34%
|
|Jean Girard (3 élus) Grand-bourg unie
|665
|20,44%
|
|Daniel Cimon (1 élu) Mouvement citoyen pour le changement
|267
|8,20%
|
|Participation au scrutin
|Grand-Bourg
|Taux de participation
|64,52%
|Taux d'abstention
|35,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,52%
|Nombre de votants
|3 443
Villes voisines de Grand-Bourg
- Grand-Bourg (97112)
- Ecole primaire à Grand-Bourg
- Maternités à Grand-Bourg
- Crèches et garderies à Grand-Bourg
- Classement des collèges à Grand-Bourg
- Salaires à Grand-Bourg
- Impôts à Grand-Bourg
- Dette et budget de Grand-Bourg
- Climat et historique météo de Grand-Bourg
- Accidents à Grand-Bourg
- Délinquance à Grand-Bourg
- Inondations à Grand-Bourg
- Nombre de médecins à Grand-Bourg
- Pollution à Grand-Bourg
- Entreprises à Grand-Bourg
- Prix immobilier à Grand-Bourg