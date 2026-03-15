Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg

Tête de listeListe
Yohann Selbonne
Yohann Selbonne Liste Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN
  • Yohann Selbonne
  • Lina Phanor
  • Philippe Lepage
  • Michèle Siroy
  • Kylian Romain
  • Johana Gémise
  • Moïse Chasselas
  • Kishna Ibalot
  • Eddy Bajot
  • Cindy Jerpan
  • Jacques Hircau
  • Françoise Rutil
  • Alex Sombé
  • Mélissa Bologne
  • Rémy Labau
  • Marie-Christine Toto
  • Jonathan Gaza
  • Alexandrine Maillois
  • Jinaël Exideul
  • Kénia Guiolet
  • Ludovic Mandil
  • Audrey Callatin
  • Rolland Chevry
  • Myrette Rotin
  • Dominique Décordé
  • Sylviane Trépy
  • Jacky Jernival
  • Cyrielle Cafournet
  • Alain Berdier
Guy Accipé
Guy Accipé Liste Divers
KAP'LA
  • Guy Accipé
  • Marthe Mylène Dambury
  • Gérard Phanor
  • Sandrine Daridan
  • Mario Bavarday
  • Océanne Favier
  • Rodrigue Berdier
  • Lucie Serman
  • Gérard Selbonne
  • Angèle Nicaise Brouta
  • Vincent Minaud
  • Lamarana Petro Bah
  • Robert Sombé
  • Lina Gaydu
  • Charly Jernival
  • Marie Thérèse Poumaroux
  • Jean Michel Leroy
  • Sandrine Laguerre
  • Duro Choisi
  • Marie-Adelaïde Selbonne
  • Névik Falla
  • Axelle Raguel
  • Hubert Glorieux
  • Sara Berdier
  • Patrick Accassin
  • Camille Debruyn
  • Albert Brancourt
  • Mattéa Accipe
  • Auguste Wiltshire
Maryse Etzol
Maryse Etzol Liste divers gauche
GB2030ELSE
  • Maryse Etzol
  • José Encelade
  • Maguy Fumont-Samson
  • Edouard Monduc
  • Marie-Ange Eliacin
  • Joël Toto
  • Maddly Larney
  • Cédrick Cyrille Zig
  • Gisèle Junina Galipo
  • Fabrice Lancelot
  • Utchens Sarah Ardens
  • Antoine Rulle
  • Cléty Pollion
  • Arnold Jerpan
  • Josia Samson
  • Franck-Olivier Boegasse
  • Roseline Cafournet
  • Frédéric Pauline
  • Lila Nupert Frenet
  • José Absalonio
  • Jocelyne Goram Chaslas
  • Jocelyn Armand Falla
  • Judith Symphorien
  • Hewan Creantor
  • Luce Boc Clerinette
  • Michel Fumont
  • Remyka Boudine
  • Mickaël Jacques
  • Joceline Coquin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Etzol
Maryse Etzol (24 élus) Ensemble pour reussir grand bourg 		1 482 62,21%
  • Maryse Etzol
  • Edmond Lanclas
  • Maguy Fumont-Samson
  • Alain Teneba
  • Joselaine Gelabale
  • Joël Toto
  • Marie-Ange Eliacin Ardens
  • Kylian Romain
  • Judith Symphorien
  • Fabrice Lancelot
  • Joceline Coquin
  • Arnold Jerpan
  • Maddly Larney
  • Antoine Rulle
  • Josia Toto Samson
  • Paul Dongal
  • Cléty Pollion
  • Mickaël Jacques
  • Nelly Cafournet
  • Charles Mavounzi
  • Amélie Defaut
  • José Absolonio
  • Luce Clerinette-Boc
  • Frédéric Pauline
Guy Accipe
Guy Accipe (5 élus) Kap'la 		900 37,78%
  • Guy Accipe
  • Lina Gaydu
  • Gérard, Denis Phanor
  • Lucie, Marie Serman
  • Jean-Claude Boecasse
Participation au scrutin Grand-Bourg
Taux de participation 50,65%
Taux d'abstention 49,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 553

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Etzol
Maryse Etzol (25 élus) Ensemble pour reussir grand-bourg 		2 321 71,34%
  • Maryse Etzol
  • Edmond Lanclas
  • Maguy Fumont-Samson
  • Harry Selbonne
  • Maddly Larney
  • Paul Dongal
  • Joceline Coquin
  • Fabrice Lancelot
  • Lina Phanor
  • Rodrigue Dorinas
  • Rose-Marie Turlepin
  • Audry Colmar
  • Ketty Toto
  • Fabien Chaslas
  • Marie-Ange Eliacin
  • José Absolonio
  • Luce Clerinette
  • Claude Rulle
  • Annick Sercien
  • Michel Thole
  • Amélie Defaut
  • Frantz Guiovana
  • Nelly Cafournet
  • François Quidal
  • Lila Nupert-Frenet
Jean Girard
Jean Girard (3 élus) Grand-bourg unie 		665 20,44%
  • Jean Girard
  • Guylene Renault
  • Claude Deffieu
Daniel Cimon
Daniel Cimon (1 élu) Mouvement citoyen pour le changement 		267 8,20%
  • Daniel Cimon
Participation au scrutin Grand-Bourg
Taux de participation 64,52%
Taux d'abstention 35,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,52%
Nombre de votants 3 443

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