Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grand-Bourg sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grand-Bourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Grand-Bourg
11:48 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Grand-Bourg ?
Il y a une semaine à Grand-Bourg, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 63,11 % localement. Pour ce premier tour, c'est Maryse Etzol (Divers gauche) qui a pris la tête en récoltant 48,25 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Yohann Selbonne a pris la position de dauphin avec 43,75 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Maryse Etzol a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a accusé une lourde baisse avec 13 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 8,00 %, Guy Accipé n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grand-Bourg
Le deuxième tour des élections municipales à Grand-Bourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yohann Selbonne
Liste Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN
|
|
Maryse Etzol
Liste divers gauche
GB2030ELSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse ETZOL (Ballotage) GB2030ELSE
|1 532
|48,25%
|Yohann SELBONNE (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN
|1 389
|43,75%
|Guy ACCIPÉ KAP'LA
|254
|8,00%
|Participation au scrutin
|Grand-Bourg
|Taux de participation
|63,11%
|Taux d'abstention
|36,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|3 273
Source : ministère de l’Intérieur
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