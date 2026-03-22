Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grand-Bourg

Le deuxième tour des élections municipales à Grand-Bourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yohann Selbonne
Yohann Selbonne Liste Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN
  • Yohann Selbonne
  • Lina Phanor
  • Philippe Lepage
  • Michèle Siroy
  • Kylian Romain
  • Johana Gémise
  • Moïse Chasselas
  • Kishna Ibalot
  • Eddy Bajot
  • Cindy Jerpan
  • Jacques Hircau
  • Françoise Rutil
  • Alex Sombé
  • Mélissa Bologne
  • Rémy Labau
  • Marie-Christine Toto
  • Jonathan Gaza
  • Alexandrine Maillois
  • Jinaël Exideul
  • Kénia Guiolet
  • Ludovic Mandil
  • Audrey Callatin
  • Rolland Chevry
  • Myrette Rotin
  • Dominique Décordé
  • Sylviane Trépy
  • Jacky Jernival
  • Cyrielle Cafournet
  • Alain Berdier
Maryse Etzol
Maryse Etzol Liste divers gauche
GB2030ELSE
  • Maryse Etzol
  • José Encelade
  • Maguy Fumont-Samson
  • Edouard Monduc
  • Marie-Ange Eliacin
  • Joël Toto
  • Maddly Larney
  • Cédrick Cyrille Zig
  • Gisèle Junina Galipo
  • Fabrice Lancelot
  • Utchens Sarah Ardens
  • Antoine Rulle
  • Cléty Pollion
  • Arnold Jerpan
  • Josia Samson
  • Franck-Olivier Boegasse
  • Roseline Cafournet
  • Frédéric Pauline
  • Lila Nupert Frenet
  • José Absalonio
  • Jocelyne Goram Chaslas
  • Jocelyn Armand Falla
  • Judith Symphorien
  • Hewan Creantor
  • Luce Boc Clerinette
  • Michel Fumont
  • Remyka Boudine
  • Mickaël Jacques
  • Joceline Coquin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse ETZOL
Maryse ETZOL (Ballotage) GB2030ELSE 		1 532 48,25%
Yohann SELBONNE
Yohann SELBONNE (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN 		1 389 43,75%
Guy ACCIPÉ
Guy ACCIPÉ KAP'LA 		254 8,00%
Participation au scrutin Grand-Bourg
Taux de participation 63,11%
Taux d'abstention 36,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 3 273

Source : ministère de l’Intérieur

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