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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Grand-Bourg : ce qu'il faut retenir Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Grand-Bourg se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 678 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 444 entreprises, Grand-Bourg se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,82% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 331 résidents étrangers, soit 7,08% de la population, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 097 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 28,12%, révélant une situation économique fragile. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Grand-Bourg contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN durablement installé à Grand-Bourg Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Grand-Bourg en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 17,59% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 65,17% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 8,54% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Grand-Bourg comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,15% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 10,75% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Grand-Bourg : 49,35 % d'abstention à la dernière élection municipale En 2020, la participation à Grand-Bourg était montée à 50,65 % lors du premier tour (proche des 44,7 % observés au niveau national), représentant 2 553 votants alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup de votants. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une participation très différente, s'élevant à 33,40 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 8,39 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 26,29 % au premier tour, contre 18,70 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où la participation peine à décoller. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Grand-Bourg, ce facteur jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Grand-Bourg Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Olivier Serva (Divers gauche) à l'avant de la course avec 60,35% au premier tour, devant Marvyn Martol (Parti socialiste) avec 11,08%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Olivier Serva culminant à 86,65% des votes dans la commune. Le choc des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Grand-Bourg avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (27,15%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 17,47% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle donc que Grand-Bourg demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté.

14:57 - Grand-Bourg affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Grand-Bourg était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 52,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 17,59%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 65,17%, contre 34,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Grand-Bourg plébiscitaient Olivier Serva (DVG) avec 86,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Cette physionomie politique de Grand-Bourg dessine ainsi une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Maryse ETZOL a-t-elle augmenté la fiscalité à Grand-Bourg ? Du côté de la fiscalité locale de Grand-Bourg, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 332 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 873 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 62,31 % en 2024 (contre 37,04 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 285 130 € en 2024. Un apport qui est loin des 837 610 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 16,09 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Grand-Bourg À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Grand-Bourg, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Maryse Etzol (Divers gauche) a décroché la tête du classement en récoltant 62,21% des bulletins. En deuxième position, Guy Accipe (Divers gauche) a recueilli 900 suffrages en sa faveur (37,78%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Grand-Bourg, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité aussi écrasante sera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.