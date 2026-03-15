Résultat municipale 2026 à Grand-Bourg (97112) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Grand-Bourg. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Grand-Bourg, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Bourg [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Maryse ETZOL
Maryse ETZOL GB2030ELSE 		408 49,22%
Yohann SELBONNE
Yohann SELBONNE ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN 		350 42,22%
Guy ACCIPÉ
Guy ACCIPÉ KAP'LA 		71 8,56%
Participation au scrutin Grand-Bourg Partiels *
Taux de participation 61,24%
Taux d'abstention 38,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Nombre de votants 858

* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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