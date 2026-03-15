En direct

19:17 - L'avenir de la France se décide aussi à Grand Bourgtheroulde Dans la ville de Grand Bourgtheroulde, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,57% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (84,46%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 2171 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,27%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,48%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Grand Bourgtheroulde mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,64% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quel est le poids du RN à Grand Bourgtheroulde ? Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Grand Bourgtheroulde en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 30,22% des votes lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,50% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 28,17% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN arrachait 49,93% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 42,20% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 42,25% pour le RN. Il terminera avec 48,11% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 33,79 % à Grand Bourgtheroulde aux dernières municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 66,21 % à Grand Bourgtheroulde pour le premier tour des élections il y a six ans, au-dessus de la moyenne nationale, en pleine épidémie à l'époque. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 21,69 % des citoyens inscrits. Même si les logiques changent en fonction du type de scrutin, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche d'enseignements. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 47,15 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,34 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,92 %. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Grand Bourgtheroulde, cette réalité jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Grand Bourgtheroulde classée à droite avant les municipales 2026 Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Grand Bourgtheroulde portaient leur choix sur Patrice Pauper (Rassemblement National) avec 42,25% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Philippe Brun (Union de la gauche) en tête avec 51,89%. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Grand Bourgtheroulde avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (42,20%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 14,11% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Grand Bourgtheroulde restait à l'époque une localité à dominante nationaliste, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Grand Bourgtheroulde : des suffrages éminemment significatifs lors des élections en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Grand Bourgtheroulde se positionne comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Grand Bourgtheroulde plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 30,22% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,13%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en offrant 50,50% pour Marine Le Pen, contre 49,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Grand Bourgtheroulde plébiscitaient Chrystelle Saulière (RN) avec 28,17% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Philippe Brun (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,07% des suffrages.

12:58 - La fiscalité à Grand Bourgtheroulde : une dynamique en hausse depuis 2020 À Grand Bourgtheroulde, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,73 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 27 000 euros. Un produit qui est loin des 465 040 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Grand Bourgtheroulde atteint désormais près de 44,60 % en 2024 (contre 24,39 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Grand Bourgtheroulde s'est établi à environ 762 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 621 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 à Grand Bourgtheroulde : des résultats sans véritable concurrence Comment s'étaient terminées les dernières élections municipales à Grand Bourgtheroulde ? Unique liste en présence, 'Grand bourgtheroulde une passion commune' menée par Vincent Martin a logiquement engrangé 875 suffrages (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Grand Bourgtheroulde, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des municipales, le défi sera de déterminer si une véritable opposition émerge contre cette mainmise. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).