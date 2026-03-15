Résultat municipale 2026 à Grand Bourgtheroulde (27520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grand Bourgtheroulde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand Bourgtheroulde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand Bourgtheroulde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DESCHAMPS
Christophe DESCHAMPS (24 élus) UNE EQUIPE, TOUTES GENERATIONS, UN AVENIR 		1 083 64,27%
  • Christophe DESCHAMPS
  • Céline PONSARD
  • Yannick BOUDET
  • Sandrine POSIADOL
  • Stéphane LECLERC
  • Emilie AUDOIRE
  • Dinant ALLAIS
  • Florence GUIMBARD
  • Erick POISSON
  • Myriam FERLIN
  • Steve EMO
  • Muriel DUPONT
  • Valentin FAURE
  • Anne-Laure COUTURIER
  • Pascal CHABE
  • Priscilla JOURDAINNE
  • Philippe MARIE
  • Christelle BONAY
  • Jerome LESCA
  • Magali CISEK
  • Julien LHERONDELLE
  • Julie FILLET
  • Christophe BOULARD
  • Michele GRUEL
Philippe RIO
Philippe RIO (5 élus) BIEN VIVRE A GRAND BOURGTHEROULDE 		602 35,73%
  • Philippe RIO
  • Christelle TAILLEUX
  • Pierre GENET
  • Catherine BASLY
  • Franck DESSAINJEAN
Participation au scrutin Grand Bourgtheroulde
Taux de participation 59,77%
Taux d'abstention 40,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 1 784

Source : ministère de l’Intérieur

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