Résultat municipale 2026 à Grand-Charmont (25200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Charmont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand-Charmont, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Charmont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie DZIERZYNSKI
Aurélie DZIERZYNSKI (22 élus) GRAND-CHARMONT : UNE VISION CLAIRE, UN AVENIR COMMUN 		816 49,76%
  • Aurélie DZIERZYNSKI
  • Robert GRILLON
  • Colette BESANÇON
  • Christophe CHARLES
  • Nadia LAKHDER
  • David LOYSEAU
  • Majda CHETTAT-BENATTABOU
  • Hassan EL AZRAOUI
  • Pauline PERRIAU
  • Ouafdi ADNANI
  • Bisma SENOUCI
  • Marc DE GIORGI
  • Séverine COENART
  • Hugues METILLE
  • Pinar KESER
  • Pierre KRALJEVIC
  • Zahia LAZAAL
  • Hidir DEMIR
  • Nermin ABAZ
  • Charles MONA
  • Martine BATT
  • Roland TINET
Daniel BOURQUIN
Daniel BOURQUIN (4 élus) UNE DYNAMIQUE POUR GRAND CHARMONT 		421 25,67%
  • Daniel BOURQUIN
  • Natacha HEMONET
  • Alain MOREL
  • Celine GROS
Yasmina TABECHE
Yasmina TABECHE (3 élus) TOURNONS LA PAGE ! 		403 24,57%
  • Yasmina TABECHE
  • Fouad EL HAMINE
  • Jacinthe NUNHOLD
Participation au scrutin Grand-Charmont
Taux de participation 50,79%
Taux d'abstention 49,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 675

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Grand-Charmont - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie DZIERZYNSKI
Aurélie DZIERZYNSKI (Ballotage) GRAND-CHARMONT : UNE VISION CLAIRE, UN AVENIR COMMUN 		664 43,92%
Daniel BOURQUIN
Daniel BOURQUIN (Ballotage) UNE DYNAMIQUE POUR GRAND CHARMONT 		406 26,85%
Yasmina TABECHE
Yasmina TABECHE (Ballotage) TOURNONS LA PAGE ! 		348 23,02%
Evelyne ABBOT
Evelyne ABBOT Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		94 6,22%
Participation au scrutin Grand-Charmont
Taux de participation 47,32%
Taux d'abstention 52,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 560

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