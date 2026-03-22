Résultat municipale 2026 à Grand-Charmont (25200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Charmont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand-Charmont, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Charmont [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie DZIERZYNSKI (22 élus) GRAND-CHARMONT : UNE VISION CLAIRE, UN AVENIR COMMUN
|816
|49,76%
|
|Daniel BOURQUIN (4 élus) UNE DYNAMIQUE POUR GRAND CHARMONT
|421
|25,67%
|
|Yasmina TABECHE (3 élus) TOURNONS LA PAGE !
|403
|24,57%
|
|Participation au scrutin
|Grand-Charmont
|Taux de participation
|50,79%
|Taux d'abstention
|49,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|1 675
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Grand-Charmont - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie DZIERZYNSKI (Ballotage) GRAND-CHARMONT : UNE VISION CLAIRE, UN AVENIR COMMUN
|664
|43,92%
|Daniel BOURQUIN (Ballotage) UNE DYNAMIQUE POUR GRAND CHARMONT
|406
|26,85%
|Yasmina TABECHE (Ballotage) TOURNONS LA PAGE !
|348
|23,02%
|Evelyne ABBOT Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|94
|6,22%
|Participation au scrutin
|Grand-Charmont
|Taux de participation
|47,32%
|Taux d'abstention
|52,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Nombre de votants
|1 560
Election municipale 2026 à Grand-Charmont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grand-Charmont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grand-Charmont.
L'actu des élections municipales 2026 à Grand-Charmont
18:37 - Grand-Charmont classée à droite avant les municipales 2026
Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Magali Duvernois (Union de la gauche) en tête du peloton avec 42,12% au premier tour, devant Géraldine Grangier (Rassemblement National) avec 34,65%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Magali Duvernois culminant à 60,01% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les électeurs de Grand-Charmont avaient cette fois soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 34,89% des bulletins. Le panorama politique de Grand-Charmont a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté.
15:57 - Élections de 2020 à Grand-Charmont : une élection pliée dès le premier round
À Grand-Charmont, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean- Paul Munnier (Divers) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 671 soutiens (61,67%). Juste derrière, Ismaël Boudjekada (Divers gauche) a rassemblé 25,73% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Christian Driano (Extrême gauche), avec 12,59% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Grand-Charmont, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité sera une tâche colossale pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Grand-Charmont doit départager 3 listes
Selon les candidatures officielles au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Daniel Bourquin sous l'étiquette LDVD ("Une Dynamique Pour Grand Charmont"), Aurélie Dzierzynski, à la tête de "Grand-Charmont : Une Vision Claire, Un Avenir Commun" (LDVG) et la liste "Tournons La Page !" emmenée par Yasmina Tabeche (LDVG) sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. Les 4 bureaux de vote de la ville de Grand-Charmont ferment à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Aurélie Dzierzynski largement en tête de la municipale dimanche dernier
Dimanche dernier à Grand-Charmont, le vote a mobilisé 47,32 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Aurélie Dzierzynski (Divers gauche) qui a pris la tête en récoltant 43,92 % des suffrages exprimés. Derrière, Daniel Bourquin (Divers droite) s'est classé deuxième avec 26,85 %. La confrontation a abouti à une domination très nette de la leader. Du côté des autres candidats, avec 23,02 %, Yasmina Tabeche, étiquetée Divers gauche, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Evelyne Abbot, avec la nuance Extrême gauche, a récolté 6,22 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
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