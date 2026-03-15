Résultat municipale 2026 à Grand-Charmont (25200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grand-Charmont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand-Charmont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Charmont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie DZIERZYNSKI
Aurélie DZIERZYNSKI GRAND-CHARMONT : UNE VISION CLAIRE, UN AVENIR COMMUN 		664 43,92%
Daniel BOURQUIN
Daniel BOURQUIN UNE DYNAMIQUE POUR GRAND CHARMONT 		406 26,85%
Yasmina TABECHE
Yasmina TABECHE TOURNONS LA PAGE ! 		348 23,02%
Evelyne ABBOT
Evelyne ABBOT Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		94 6,22%
Participation au scrutin Grand-Charmont
Taux de participation 47,32%
Taux d'abstention 52,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 560

Source : ministère de l’Intérieur

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