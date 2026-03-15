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19:17 - L'avenir de la France se décide aussi à Grand-Charmont Dans la commune de Grand-Charmont, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 1286 hab par km² et un taux de chômage de 16,13%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 353 €/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1894 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 12,72% et d'une population immigrée de 17,66% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Grand-Charmont mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,80% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Grand-Charmont Le Rassemblement national était resté en retrait lors du scrutin municipal à Grand-Charmont en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,55% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,22% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 24,75% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 45,78% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 34,89% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 34,65% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 39,99% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Grand-Charmont : le point sur l'abstention Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Grand-Charmont sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 63,86 % du corps électoral, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que l'événement se déroulait dans un contexte d'épidémie de Covid. Il est pourtant communément admis qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 30,05 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 55,40 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 40,79 %, loin des 59,34 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville distancée du processus électoral.

15:59 - Il y a deux ans, Grand-Charmont s'était tournée vers la droite Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Magali Duvernois (Union de la gauche) en pole position avec 42,12% au premier tour, devant Géraldine Grangier (Rassemblement National) avec 34,65%. Le second round n'a pas changé grand chose, Magali Duvernois culminant à 60,01% des votes sur place. Le rendez-vous des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Grand-Charmont avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,89%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 24,28% des voix. La physionomie politique de Grand-Charmont a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Grand-Charmont : ce qu'il faut retenir Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Grand-Charmont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 36,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,78% pour Emmanuel Macron, contre 42,22% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Grand-Charmont plébiscitaient Brigitte Cottier (Nupes) avec 28,27% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Frédéric Barbier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,22% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Grand-Charmont se positionne comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - À Grand-Charmont, les impôts sont stables avant le scrutin Concernant la pression fiscale de Grand-Charmont, la somme moyenne versée par ménage imposable a atteint environ 809 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 766 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 46,88 % en 2024 (contre 28,80 % en 2020). Par comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % au niveau national. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 50 720 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 1,1174 million d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 15,26 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Grand-Charmont À Grand-Charmont, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean- Paul Munnier (Divers) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 61,67% des soutiens. À sa poursuite, Ismaël Boudjekada (Divers gauche) a engrangé 280 voix (25,73%). Cette victoire au premier tour de Jean- Paul Munnier a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Grand-Charmont, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Au vu de ce succès éclatant, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.