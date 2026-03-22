Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Couronne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grand-Couronne

Le deuxième tour des élections municipales à Grand-Couronne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Denis Sagot
Denis Sagot Liste du Parti communiste français
GRAND-COURONNE ENSEMBLE
  • Denis Sagot
  • Bénédicte Maeght
  • Bruno Courtois
  • Veronique Rivette
  • Julien Dugnol
  • Souhila Bakour
  • Kévin Marivoët
  • Davina Deschamps Lamare
  • Dominique Claudel
  • Delphine Vain
  • Patrick Veschambes
  • Tracy Racero
  • Paul Gomis
  • Virginie Cadudal
  • Mohamed Gharbi
  • Laurence Lefebvre
  • Yoann Degrave
  • Beatrice Lecouvey
  • Antoine Guereau
  • Floriane Guerinot
  • Xavier Lefebvre
  • Vanessa Pannier
  • Julien Meurisse
  • Dudu Ayyildiz
  • Benjamin Vigroux
  • Hawa Diarra
  • Didier Aubry
  • Martine Thomas
  • Leo Gilbert
  • Sylvie Jamain
  • Patrice Dupray
Julie Lesage
Julie Lesage Liste du Parti socialiste
Avec vous pour Grand-Couronne
  • Julie Lesage
  • Fabrice Raoult
  • Karima Baziz
  • Prijo Tiarci
  • Hélène Pelli
  • Guillaume Charlemein
  • Manuella de Araujo
  • Patrick Duboc
  • Cathy Sebti
  • Taner Kotan
  • Hélène Kafi
  • Yassine Aouichi
  • Lynda Bentifraouine
  • Jean-Luc Langlet
  • Bernadette Gruel
  • François Jurysik
  • Secilya Kotan
  • Well Ogoulath
  • Erika Heux-Basconcelo
  • Nicolas Hulin
  • Catherine Muller
  • Clément Duval
  • Amandine Lapart
  • Wassim Allami
  • Alexia Lefebvre
  • Kevin Morin
  • Stéphanie Levieux
  • Walquir Mota
  • Pascale Lemoal
  • Joël Boittout
  • Patricia Lebrun
Naoual Batiti-Guéry
Naoual Batiti-Guéry Liste d'union au centre
Grand-Couronne vers l'avenir
  • Naoual Batiti-Guéry
  • Natalis Boust
  • Marie-France Schneider
  • André Piazza
  • Olivia Machuraux
  • Rachid Bakour
  • Claudine Garbe
  • Régis Auvray
  • Alexia Leroy
  • Soké Diallo
  • Elise Zajkowski
  • Pascal Chaperon
  • Yolande Calbrix
  • Michel Fontaine
  • Salma Zoubairi
  • Sébastien Merlet
  • Emilie Kerriguy
  • Patrick Speleers
  • Corinne Chaperon
  • Brice Gillé
  • Catherine Dupel
  • David Bennacer
  • Agnès Merlet
  • Benjamin Vatinel
  • Valérie Auvray
  • Carlos Grancho
  • Samya Bennacer
  • François Piazza
  • Caroline Grancho

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Couronne

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie LESAGE
Julie LESAGE (Ballotage) Avec vous pour Grand-Couronne 		1 688 46,88%
Denis SAGOT
Denis SAGOT (Ballotage) GRAND-COURONNE ENSEMBLE 		1 434 39,82%
Naoual BATITI-GUÉRY
Naoual BATITI-GUÉRY (Ballotage) Grand-Couronne vers l'avenir 		479 13,30%
Participation au scrutin Grand-Couronne
Taux de participation 53,75%
Taux d'abstention 46,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 3 705

Source : ministère de l’Intérieur

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