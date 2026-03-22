Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Couronne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Couronne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grand-Couronne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grand-Couronne.
L'actu des élections municipales 2026 à Grand-Couronne
11:46 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Grand-Couronne dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Grand-Couronne, le scrutin a mobilisé 53,75 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Julie Lesage (Parti socialiste) qui a dominé en récoltant 46,88 % des suffrages exprimés. Ensuite, Denis Sagot (Parti communiste français) a obtenu la seconde place avec 39,82 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Julie Lesage s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle a même progressé avec 7,75 points de plus. Pour compléter ce tableau, avec 13,30 %, Naoual Batiti-Guéry (Union du centre) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grand-Couronne
Le deuxième tour des élections municipales à Grand-Couronne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Denis Sagot
Liste du Parti communiste français
GRAND-COURONNE ENSEMBLE
|
|
Julie Lesage
Liste du Parti socialiste
Avec vous pour Grand-Couronne
|
|
Naoual Batiti-Guéry
Liste d'union au centre
Grand-Couronne vers l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grand-Couronne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julie LESAGE (Ballotage) Avec vous pour Grand-Couronne
|1 688
|46,88%
|Denis SAGOT (Ballotage) GRAND-COURONNE ENSEMBLE
|1 434
|39,82%
|Naoual BATITI-GUÉRY (Ballotage) Grand-Couronne vers l'avenir
|479
|13,30%
|Participation au scrutin
|Grand-Couronne
|Taux de participation
|53,75%
|Taux d'abstention
|46,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|3 705
Source : ministère de l’Intérieur
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