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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Grand-Couronne Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Grand-Couronne se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 722 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 426 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (22,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 713 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,71%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 530 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Grand-Couronne, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Grand-Couronne ? Le RN restait loin du podium lors des élections locales à Grand-Couronne en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,12% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,68% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 23,04% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 40,83% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 34,62% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,06% pour le Rassemblement national. Il finira avec 42,16% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Grand-Couronne peu mobilisés lors des scrutins Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants à Grand-Couronne sera essentielle dans l'issue du scrutin. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 57,06 % du corps électoral (un niveau conforme à la tendance du pays) alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 27,63 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 51,66 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 38,17 %, loin des 56,47 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Grand-Couronne comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Le vote de Grand-Couronne nettement ancré au centre il y a deux ans Alma Dufour (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des élections législatives à Grand-Couronne suite à la dissolution en 2024 avec 40,01%. Guillaume Pennelle (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 35,06%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alma Dufour culminant à 57,84% des suffrages exprimés localement. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Grand-Couronne avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,62% des bulletins. La préférence des électeurs de Grand-Couronne a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Grand-Couronne ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Grand-Couronne votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (29,35%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 25,12%. Lors de la finale de l'élection à Grand-Couronne, les électeurs accordaient 57,32% pour Emmanuel Macron, contre 42,68% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Grand-Couronne plébiscitaient Alma Dufour (Nupes) avec 31,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alma Dufour virant de nouveau en tête avec 59,17% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Grand-Couronne comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Julie LESAGE a-t-elle augmenté les impôts locaux à Grand-Couronne ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Grand-Couronne, la facture moyenne versée par ménage imposable a atteint environ 1 704 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 399 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 52,33 % en 2024 (contre 26,97 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 64 380 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 443 690 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,21 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Grand-Couronne ? L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Grand-Couronne est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrice Dupray (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 1 214 bulletins (43,95%). Juste derrière, Julie Lesage (Parti socialiste) a capté 1 081 votes (39,13%). Avec une marge aussi maigre, la clôture du 2e tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Julie Lesage l'a finalement emporté avec 49,16% des votes, face à Patrice Dupray rassemblant 1 306 votants (45,69%) et Michel Fontaine obtenant 5,14% des électeurs. Annoncée en difficulté, la challengeuse a su renverser la vapeur, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Patrice Dupray a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 225 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.