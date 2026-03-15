Résultat municipale 2026 à Grand-Couronne (76530) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Grand-Couronne - Tour 1
- Election municipale 2026 à Grand-Couronne [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grand-Couronne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand-Couronne, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Couronne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julie LESAGE Avec vous pour Grand-Couronne
|1 688
|46,88%
|Denis SAGOT GRAND-COURONNE ENSEMBLE
|1 434
|39,82%
|Naoual BATITI-GUÉRY Grand-Couronne vers l'avenir
|479
|13,30%
|Participation au scrutin
|Grand-Couronne
|Taux de participation
|53,75%
|Taux d'abstention
|46,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|3 705
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Grand-Couronne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Grand-Couronne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Grand-Couronne
19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Grand-Couronne
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Grand-Couronne se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 722 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 426 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (22,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 713 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,71%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 530 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Grand-Couronne, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Grand-Couronne ?
Le RN restait loin du podium lors des élections locales à Grand-Couronne en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,12% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,68% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 23,04% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 40,83% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 34,62% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,06% pour le Rassemblement national. Il finira avec 42,16% lors du vote définitif.
16:58 - Les électeurs de Grand-Couronne peu mobilisés lors des scrutins
Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants à Grand-Couronne sera essentielle dans l'issue du scrutin. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 57,06 % du corps électoral (un niveau conforme à la tendance du pays) alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 27,63 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 51,66 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 38,17 %, loin des 56,47 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Grand-Couronne comme une contrée assez abstentionniste.
15:59 - Le vote de Grand-Couronne nettement ancré au centre il y a deux ans
Alma Dufour (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des élections législatives à Grand-Couronne suite à la dissolution en 2024 avec 40,01%. Guillaume Pennelle (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 35,06%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alma Dufour culminant à 57,84% des suffrages exprimés localement. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Grand-Couronne avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,62% des bulletins. La préférence des électeurs de Grand-Couronne a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Grand-Couronne ?
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Grand-Couronne votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (29,35%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 25,12%. Lors de la finale de l'élection à Grand-Couronne, les électeurs accordaient 57,32% pour Emmanuel Macron, contre 42,68% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Grand-Couronne plébiscitaient Alma Dufour (Nupes) avec 31,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alma Dufour virant de nouveau en tête avec 59,17% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Grand-Couronne comme une localité où la gauche domine largement.
12:58 - Julie LESAGE a-t-elle augmenté les impôts locaux à Grand-Couronne ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Grand-Couronne, la facture moyenne versée par ménage imposable a atteint environ 1 704 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 399 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 52,33 % en 2024 (contre 26,97 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 64 380 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 443 690 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,21 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Grand-Couronne ?
L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Grand-Couronne est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrice Dupray (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 1 214 bulletins (43,95%). Juste derrière, Julie Lesage (Parti socialiste) a capté 1 081 votes (39,13%). Avec une marge aussi maigre, la clôture du 2e tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Julie Lesage l'a finalement emporté avec 49,16% des votes, face à Patrice Dupray rassemblant 1 306 votants (45,69%) et Michel Fontaine obtenant 5,14% des électeurs. Annoncée en difficulté, la challengeuse a su renverser la vapeur, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Patrice Dupray a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 225 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Grand-Couronne
Les 10 bureaux de vote de la ville de Grand-Couronne fermeront leurs portes à 18 heures. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Grand-Couronne de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Grand-Couronne est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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