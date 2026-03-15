Résultat municipale 2026 à Grand-Couronne (76530) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grand-Couronne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand-Couronne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Couronne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie LESAGE
Julie LESAGE Avec vous pour Grand-Couronne 		1 688 46,88%
Denis SAGOT
Denis SAGOT GRAND-COURONNE ENSEMBLE 		1 434 39,82%
Naoual BATITI-GUÉRY
Naoual BATITI-GUÉRY Grand-Couronne vers l'avenir 		479 13,30%
Participation au scrutin Grand-Couronne
Taux de participation 53,75%
Taux d'abstention 46,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 3 705

Source : ministère de l’Intérieur

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