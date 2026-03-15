Résultat municipale 2026 à Grand-Fort-Philippe (59153) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grand-Fort-Philippe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grand-Fort-Philippe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Fort-Philippe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain AGEZ
Romain AGEZ (22 élus) Ecouter pour Agir 		1 412 59,01%
  • Romain AGEZ
  • Christele WADOUX
  • Mario CANDEL ESCOBAR
  • Nathalie AGEZ
  • Herve FOURNIER
  • Chantal LEFEBURE
  • Willy NEUQUELMAN
  • Charline GIONNANE
  • Alexis DIVE
  • Stéphanie LOTTEAU
  • Jean-Noël BLOCKLET
  • Sandrine LEGRAND
  • Bruno DOUBLET
  • Marie-Anne FOURNIER
  • Raphaël CHOMBART
  • Marie Christine BAYARD
  • Jean-Marie GRUSON
  • Carole AGNERAY
  • Renaud VERGRIETE
  • Aline GIONNANE
  • Frédéric LEFRANC
  • Josette SCHEPPER
Fabienne DEROY
Fabienne DEROY (5 élus) avpgd 		981 40,99%
  • Fabienne DEROY
  • Jean-François VITSE
  • Solenne VEROVE
  • Ludovic FIHEY
  • Dorothée LEMAIRE
Participation au scrutin Grand-Fort-Philippe
Taux de participation 60,74%
Taux d'abstention 39,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 2 497

Source : ministère de l’Intérieur

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