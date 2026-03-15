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19:19 - Démographie et politique à Grand-Fort-Philippe, un lien étroit La composition démographique et le contexte socio-économique de Grand-Fort-Philippe déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,26% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (28,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2443 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,49%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,22%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Grand-Fort-Philippe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,82% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Grand-Fort-Philippe ? Le RN avait totalisé 7,00% des voix lors des élections municipales à Grand-Fort-Philippe en 2020. Il n'y aura aucun second tour, Sony Clinquart étant reconduit immédiatement. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 47,21% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 69,40% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 43,28% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme validait 62,51% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 57,19% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 60,26% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. C'est lui qui s'imposera avec 63,52% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Paul Christophe.

16:58 - Dernières municipales : 45,33 % d'abstention à Grand-Fort-Philippe Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Grand-Fort-Philippe, l'abstention frappait 45,33 % des inscrits, un chiffre assez faible, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 29,97 % au premier tour (26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 62,49 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 40,73 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 54,92 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une zone assez abstentionniste. Dans le cadre de ces municipales à Grand-Fort-Philippe, cet élément jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Grand-Fort-Philippe : retour sur le dernier verdict politique en date Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Les élections européennes 2024 à Grand-Fort-Philippe avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (57,19%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 8,42% des votes. Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Grand-Fort-Philippe près d'un mois plus tard avec 60,26%. Paul Christophe (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 24,05%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Baptiste Gardes culminant à 63,52% des votes sur place.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Grand-Fort-Philippe ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Grand-Fort-Philippe votaient en priorité pour Marine Le Pen (47,21%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 19,06%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 69,40% pour Marine Le Pen, contre 30,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Grand-Fort-Philippe accordaient leurs suffrages à Pierrette Cuvelier (RN) avec 43,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,51%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Grand-Fort-Philippe comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à Grand-Fort-Philippe Alors que les impôts locaux ont diminué à Grand-Fort-Philippe depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,42 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 63 200 euros la même année. Un apport qui est loin des 1 033 850 € perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Grand-Fort-Philippe s'est établi à environ 48,47 % en 2024 (contre 29,18 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Grand-Fort-Philippe a représenté environ 586 euros en 2024 contre 668 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 à Grand-Fort-Philippe : une élection pliée dès le premier round Les résultats des élections municipales il y a six ans à Grand-Fort-Philippe ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sony Clinquart (Divers) a devancé tous ses rivaux avec 50,78% des bulletins. À sa poursuite, Joël Demazières (Divers gauche) a recueilli 940 suffrages en sa faveur (42,20%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Grand-Fort-Philippe, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.