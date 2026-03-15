Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Santi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Santi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Grand-Santi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grand-Santi.
L'actu des élections municipales 2026 à Grand-Santi
13:45 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Grand-Santi
À Grand-Santi, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 160 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 133 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 51,92 % en 2024 (contre près de 19,00 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 55 170 € de recettes en 2024, bien en deçà des 46 950 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 11,00 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Grand-Santi
À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Grand-Santi, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour, Felix Dada (Divers) a pris les commandes en obtenant 59,82% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Paul Martin (La République en marche) a capté 403 suffrages en sa faveur (40,17%). Cette victoire sans appel de Felix Dada a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Grand-Santi, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large sera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Grand-Santi (97340) ?
Les 2 bureaux de vote de la commune de Grand-Santi seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Grand-Santi d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grand-Santi
|Tête de listeListe
|
Félix Dada
Liste divers droite
A GO ANGA FESHI FU GRAND-SANTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Felix Dada (23 élus) D'un geste, faites avancer gran- santi
|600
|59,82%
|
|Paul Martin (6 élus) Aliba 2020
|403
|40,17%
|
|Participation au scrutin
|Grand-Santi
|Taux de participation
|82,95%
|Taux d'abstention
|17,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 007
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Martin (24 élus) A.liba 2014
|345
|66,21%
|
|Bendy Pesna (5 élus) Grand santi 3000
|176
|33,78%
|
|Participation au scrutin
|Grand-Santi
|Taux de participation
|78,60%
|Taux d'abstention
|21,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|529
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