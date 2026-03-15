Résultat de l'élection municipale 2026 à Grand-Santi : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grand-Santi

Tête de listeListe
Félix Dada
Félix Dada Liste divers droite
A GO ANGA FESHI FU GRAND-SANTI
  • Félix Dada
  • Jocelyne Apagi
  • Migill Agoussa
  • Julienne Totoe
  • Eugenio Ida
  • Suzanne Amaidou
  • Flavien Foue
  • Evelyne Fania
  • Benito Renault
  • Andréa Redimoesoe
  • Doni Pesna
  • Carmen Fania
  • Flavien Malon
  • Marie Afie
  • Marc Dada
  • Chevana Atooman
  • Laurents Sampain
  • Chloé Wittman
  • Mengalvio Ameke
  • Valérie Adelaar
  • Sobi Stève Totoe
  • Marguerite Afi
  • Alain Renault
  • Eugénie Daniel
  • Alain Asimijon
  • Anna Couacou
  • Melvano Setoe
  • Olivia Kowee
  • Heinrick Apata
  • Melvina Diekan
  • Rodrigue Some

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Felix Dada
Felix Dada (23 élus) D'un geste, faites avancer gran- santi 		600 59,82%
  • Felix Dada
  • Suzanne Amaidou
  • Flavien Foue
  • Jocelyne Apagi
  • Flavien Malon
  • Julienne, Olivia Totoe
  • Migill, Antoine Agoussa
  • Evelyne Fania
  • Benito Renault
  • Andrea Redimoesoe
  • Doni Pesna
  • Vanara Colino
  • Julien Kobo
  • Carmen Fania
  • Marc Dada
  • Marie Annick Afie
  • Anderson, Foucault Martin
  • Chevana, Luzic Atooman
  • Etienne Francois Some
  • Chloe Chiara Orphelie Wittman
  • Eugenio Jurgen Ida
  • Marlene Lokie
  • Laurents Jonathan Sampain
Paul Martin
Paul Martin (6 élus) Aliba 2020 		403 40,17%
  • Paul Martin
  • Anna Couacou
  • Alain Renault
  • Eugenie Daniel
  • Soucoutou Bayamati
  • Marie-Francoise Martin
Participation au scrutin Grand-Santi
Taux de participation 82,95%
Taux d'abstention 17,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 007

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Martin
Paul Martin (24 élus) A.liba 2014 		345 66,21%
  • Paul Martin
  • Suzanne Amaidou
  • Alain Renault
  • Chantale Dada
  • Stanley Atooman
  • Clara Poloe
  • Iwan Sampain
  • Marinette Martin
  • Etuin Atiaiso
  • Claudine Animba
  • Bibi Milobi
  • Male Malon
  • Francis Hierso
  • Marietta Ida
  • Sylvain Totoe
  • Sylvie Sampain
  • Soucoutou Bayamati
  • Nathalie Nicolas
  • Simon-Pierre Podency
  • Mémé Fania
  • Etienne Audo
  • Naomi Pascal
  • Corentin Dada
  • Thérèse Atooman
Bendy Pesna
Bendy Pesna (5 élus) Grand santi 3000 		176 33,78%
  • Bendy Pesna
  • Anna Couacou
  • Gilbert Banda
  • Sylvia Cazal
  • Christophe Atooman
Participation au scrutin Grand-Santi
Taux de participation 78,60%
Taux d'abstention 21,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 529

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