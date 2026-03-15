Résultat de l'élection municipale 2026 à Grande-Synthe : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grande-Synthe [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Grande-Synthe sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grande-Synthe.
L'actu des élections municipales 2026 à Grande-Synthe
13:10 - Municipales 2020 : la victoire de Martial Beyaert à Grande-Synthe
À Grande-Synthe, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Martial Beyaert (Union de la gauche) a pris les commandes en récoltant 2 931 soutiens (53,56%). Derrière, Olivier Berthe (Divers gauche) a recueilli 32,67% des votes. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Grande-Synthe, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Grande-Synthe
En 2026, les citoyens de Grande-Synthe sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Grande-Synthe. Les 17 bureaux de vote de la ville de Grande-Synthe sont ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Recevez gratuitement les résultats des élections à Grande-Synthe dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grande-Synthe
|Tête de listeListe
|
Martial Beyaert
Liste d'union à gauche
Grande-Synthe Passionnément
|
|
Arnaud Declunder
Liste divers gauche
Réussir ensemble pour et avec les Grand-Synthois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martial Beyaert (27 élus) Ensemble agissons pour notre ville
|2 931
|53,56%
|
|Olivier Berthe (6 élus) Grande synthe en transition
|1 788
|32,67%
|
|Fethi Riah (1 élu) Ensemble pour un avenir meilleur !
|389
|7,10%
|
|Dany Wallyn (1 élu) Cap vers l'union citoyenne
|364
|6,65%
|
|Participation au scrutin
|Grande-Synthe
|Taux de participation
|37,56%
|Taux d'abstention
|62,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 668
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Careme (28 élus) La gauche rassemblee
|4 697
|53,55%
|
|Thomas Fraga (3 élus) Defi grand-synthois
|1 322
|15,07%
|
|Sélima Chabab (2 élus) L'engagement d'être avec vous
|1 222
|13,93%
|
|Fethi Riah (1 élu) Avec vous, voir grande-synthe en grand
|751
|8,56%
|
|Claire Delbeke (1 élu) Tous pour grande-synthe
|529
|6,03%
|
|Alain Testa Un renouveau pour grande-synthe
|249
|2,83%
|Participation au scrutin
|Grande-Synthe
|Taux de participation
|61,58%
|Taux d'abstention
|38,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|9 072
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