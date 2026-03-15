Résultat de l'élection municipale 2026 à Grande-Synthe : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grande-Synthe

Tête de listeListe
Martial Beyaert
Martial Beyaert Liste d'union à gauche
Grande-Synthe Passionnément
  • Martial Beyaert
  • Nathalie Desmazieres
  • Benoît Cuvillier
  • Anne-Sophie Vanelle
  • José Da Silva
  • Karima Touil Ayada
  • Nicolas Damie
  • Karine Famchon
  • Allal Al Bourki
  • Nadia Zembilgotian-Sarassin
  • Patrick Juste
  • Michèle Hattab
  • Albert Da Costa Campos Cerca
  • Nadia Lamda
  • Jamal Khay
  • Keltoum Amichi
  • Steven Hardy
  • Samira Daoudi
  • Krim Roula
  • Véronique Paque
  • Denis Vergriete
  • Armelle Marescaux
  • Sébastien Marcq
  • Aïcha Habchi
  • Pierre Mavambu
  • Zaina Lemoine
  • Kévin Dubar
  • Justine Vlieghe
  • Christian Matuszewski
  • Elodie Lamirand-Mer
  • Christian Bartholomeus
  • Réjane Damman
  • Luc Dancel
  • Lamia Mokrane
  • Jean Peuple
  • Nadine Deflesselles
  • Jean-Pierre Declercq
Arnaud Declunder
Arnaud Declunder Liste divers gauche
Réussir ensemble pour et avec les Grand-Synthois
  • Arnaud Declunder
  • Sonia Ben Mansour
  • Jérémy Beck
  • Marjorie Acs
  • Karim Hamadi
  • Sandra Algoët
  • Patrick Halliez
  • Emilie Gerard
  • Jérôme Berthe
  • Lucie Leuchart
  • Habib El Abbassi
  • Fatima Seghir
  • Julien Vanlichtervelde
  • Corinne Eliot
  • Nicolas Calonne
  • Yasmina Liegeard
  • Smaïn El Khaloui
  • Angela Rito
  • Olivier Louis
  • Hizia Hayat
  • René De-Lys
  • Caroline Szwab
  • Abdelhakim Baddou
  • Patricia Limousin
  • Grégory Schoemacker
  • Mathilde Philippe
  • Warren Corsiez
  • Sylvie Gallet
  • Sahin Altinisik
  • Patricia Poullain
  • Frédéric Ledoux
  • Valérie Mariel
  • Jonathan Liagre
  • Orlanne Cuvillon
  • Marc Korytkowski
  • Valérie Genu
  • Mathéo Beck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial Beyaert
Martial Beyaert (27 élus) Ensemble agissons pour notre ville 		2 931 53,56%
  • Martial Beyaert
  • Nathalie Benalla
  • Benoît Cuvillier
  • Anne-Sophie Vanelle
  • José Da Silva
  • Nadia Zembilgotian-Sarassin
  • Bernard Junot
  • Keltoum Amichi
  • Michel Dassonville
  • Karima Touil
  • Nicolas Damie
  • Michèle Pinel Hattab
  • Sylvain Mazza
  • Karine Famchon
  • William Sergeant
  • Véronique Paque
  • Albert Da Costa
  • Chantal Messeman
  • Eric Fontaine
  • Aïcha Habchi
  • Denis Vergriete
  • Khadouge Afaska
  • Daniel Michel
  • Claudine Cordiez
  • Patrick Juste
  • Odile Samiez Vanlaeres
  • Redouane Arab
Olivier Berthe
Olivier Berthe (6 élus) Grande synthe en transition 		1 788 32,67%
  • Olivier Berthe
  • Sélima Chabab
  • Nicolas Calonne
  • Sabrina Khellaf
  • Jean-Christophe Plaquet
  • Marie-Line Vandenbossche
Fethi Riah
Fethi Riah (1 élu) Ensemble pour un avenir meilleur ! 		389 7,10%
  • Fethi Riah
Dany Wallyn
Dany Wallyn (1 élu) Cap vers l'union citoyenne 		364 6,65%
  • Dany Wallyn
Participation au scrutin Grande-Synthe
Taux de participation 37,56%
Taux d'abstention 62,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 668

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Careme
Damien Careme (28 élus) La gauche rassemblee 		4 697 53,55%
  • Damien Careme
  • Marie-Line Vandenbossche
  • Martial Beyaert
  • Sabrina Khellaf
  • Olivier Berthe
  • Nicolle Lustre
  • Dany Wallyn
  • Nadia Zembilgotian-Sarassin
  • Jean-Christophe Plaquet
  • Najate Belkala
  • Bernard Junot
  • Nathalie Benalla
  • Benoît Cuvillier
  • Anne-Sophie Vanelle
  • Jean-Claude Moret
  • Karima Touil
  • Michel Pollaert
  • Keltoum Amichi
  • Sylvain Mazza
  • Evelyne Haegman
  • José Martinho Da Silva
  • Karine Famchon
  • Sébastien Wallyn
  • Aïcha Zaoui
  • Michel Dassonville
  • Béatrice Goidin
  • Eric Fontaine
  • Béatrice Szymczak
Thomas Fraga
Thomas Fraga (3 élus) Defi grand-synthois 		1 322 15,07%
  • Thomas Fraga
  • Fabienne Dolle
  • Laurent Renaudin
Sélima Chabab
Sélima Chabab (2 élus) L'engagement d'être avec vous 		1 222 13,93%
  • Sélima Chabab
  • Philippe Serre
Fethi Riah
Fethi Riah (1 élu) Avec vous, voir grande-synthe en grand 		751 8,56%
  • Fethi Riah
Claire Delbeke
Claire Delbeke (1 élu) Tous pour grande-synthe 		529 6,03%
  • Claire Delbeke
Alain Testa
Alain Testa Un renouveau pour grande-synthe 		249 2,83%
Participation au scrutin Grande-Synthe
Taux de participation 61,58%
Taux d'abstention 38,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 9 072

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