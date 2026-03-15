Résultat municipale 2026 à Grande-Synthe (59760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grande-Synthe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grande-Synthe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grande-Synthe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud DECLUNDER
Arnaud DECLUNDER (28 élus) Réussir ensemble pour et avec les Grand-Synthois 		4 142 58,11%
  • Arnaud DECLUNDER
  • Sonia BEN MANSOUR
  • Jérémy BECK
  • Marjorie ACS
  • Karim HAMADI
  • Sandra ALGOËT
  • Patrick HALLIEZ
  • Emilie GERARD
  • Jérôme BERTHE
  • Lucie LEUCHART
  • Habib EL ABBASSI
  • Fatima SEGHIR
  • Julien VANLICHTERVELDE
  • Corinne ELIOT
  • Nicolas CALONNE
  • Yasmina LIEGEARD
  • Smaïn EL KHALOUI
  • Angela RITO
  • Olivier LOUIS
  • Hizia HAYAT
  • René DE-LYS
  • Caroline SZWAB
  • Abdelhakim BADDOU
  • Patricia LIMOUSIN
  • Grégory SCHOEMACKER
  • Mathilde PHILIPPE
  • Warren CORSIEZ
  • Sylvie GALLET
Martial BEYAERT
Martial BEYAERT (7 élus) Grande-Synthe Passionnément 		2 986 41,89%
  • Martial BEYAERT
  • Nathalie DESMAZIERES
  • Benoît CUVILLIER
  • Anne-Sophie VANELLE
  • José DA SILVA
  • Karima TOUIL AYADA
  • Nicolas DAMIE
Participation au scrutin Grande-Synthe
Taux de participation 51,63%
Taux d'abstention 48,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 7 392

Source : ministère de l’Intérieur

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