En direct

19:21 - Dynamique électorale à Grande-Synthe : une analyse socio-démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Grande-Synthe émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 20 347 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 635 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 899 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,49% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 2 165 résidents étrangers, Grande-Synthe est un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 089 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 26,35%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Grande-Synthe, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - La commune de Grande-Synthe se tourne vers le RN Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Grande-Synthe en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 28,67% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 51,12% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 29,38% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN arrachait 47,99% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,19% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 36,32% pour le RN. Il achèvera sa course avec 39,86% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Grande-Synthe vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention atteignait 62,44 % à Grande-Synthe lors des précédentes élections municipales, une abstention plutôt forte, la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 35,35 % des personnes inscrites. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 65,96 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 45,80 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 59,53 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une zone distancée du processus électoral face aux moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales 2026 à Grande-Synthe, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Grande-Synthe ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Damien Lacroix (Union de la gauche) en pole position avec 42,83% au premier tour, devant Maxence Accart (Rassemblement National) avec 36,32%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Julien Gokel (Divers), avec 60,14%. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Grande-Synthe s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,19%), devançant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (33,88%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (6,41%). Le contexte politique de Grande-Synthe a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Grande-Synthe : des verdicts très parlants lors des élections en 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité où la gauche domine largement. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Grande-Synthe plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 42,48% des inscrits, devant Marine Le Pen qui recueillait 28,67%. Lors de la finale de l'élection à Grande-Synthe, les électeurs accordaient 51,12% pour Marine Le Pen, contre 48,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Grande-Synthe plébiscitaient Damien Lacroix (Nupes) avec 37,31% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christine Decodts (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,01% des voix.

12:58 - Impôts locaux à Grande-Synthe : un thème central en vue des municipales 2026 ? À Grande-Synthe, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 907 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 887 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 38,32 % en 2024 (contre 19,03 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 46 200 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 3,2074 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 26,99 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 100,00 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (contre environ 50 % en moyenne en France). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, elle a été prélevée à un taux inchangé soit près de 17,78 % en 2024, sans évolution depuis quatre ans alors que la moyenne en France avoisine 9,5 %.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Martial Beyaert à Grande-Synthe À Grande-Synthe, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Martial Beyaert (Union de la gauche) a pris les commandes en récoltant 2 931 soutiens (53,56%). Derrière, Olivier Berthe (Divers gauche) a recueilli 32,67% des votes. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Grande-Synthe, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.