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19:19 - Le poids démographique et économique de Grandfresnoy aux élections municipales La composition démographique et la situation socio-économique de Grandfresnoy déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,73%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 919 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,46%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,55%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Grandfresnoy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,25% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Grandfresnoy Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Grandfresnoy il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 38,01% des suffrages lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 57,38% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 30,38% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste validait 48,65% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 47,97% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 53,94% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 68,47% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Frédéric Pierre Vos.

16:58 - Dernières municipales : 32,91 % de participation à Grandfresnoy La participation s'élevait à 32,91 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Grandfresnoy (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national), le coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour la compétition. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 77,14 %. La mobilisation atteignait de son côté 55,63 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,83 %, contre seulement 45,33 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone en retrait des urnes. En parallèle de l'élection municipale de 2026, le niveau de la participation agira en définitive sur les résultats de Grandfresnoy.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Grandfresnoy Pour le tour unique des européennes 2024 à Grandfresnoy, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (47,97%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Grandfresnoy plébiscitaient ensuite Frédéric Pierre Vos (Rassemblement National) avec 53,94% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Frédéric Pierre Vos culminant à 68,47% des voix sur place. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Grandfresnoy demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Grandfresnoy : les résultats qu'il faut analyser Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Grandfresnoy plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 38,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,77%. Lors de la finale de l'élection à Grandfresnoy, les électeurs accordaient 57,38% pour Marine Le Pen, contre 42,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Grandfresnoy portaient leur choix sur Myriam Lamzoudi (RN) avec 30,38% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pierre Vatin (Les Républicains) en première position avec 51,35% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Grandfresnoy comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Grandfresnoy ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à Grandfresnoy entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 17,65 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 13 950 € la même année, loin des 274 760 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Grandfresnoy est passé à 49,74 % en 2024 (contre 22,67 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne en France atteint environ 40 %. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Grandfresnoy a représenté environ 915 euros en 2024 (contre 759 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la liste "Bien Vivre À Grandfrenoy" à l'élection de 2020 à Grandfresnoy Lors des municipales il y a 6 ans à Grandfresnoy, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Seule en lice, la liste menée par Ivan Wasylyzyn a logiquement recueilli 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Grandfresnoy, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le défi à l'occasion des résultats de ces municipales sera de savoir si une véritable opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. Un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été donné avec l'annonce des candidatures.