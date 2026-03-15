Résultat municipale 2026 à Grandfresnoy (60680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grandfresnoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grandfresnoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grandfresnoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ivan WASYLYZYN
Ivan WASYLYZYN (15 élus) TOUJOURS BIEN VIVRE A GRANDFRESNOY 		447 51,50%
  • Ivan WASYLYZYN
  • Marie-Christine GODON
  • Michel FLOURY
  • Gwladys HAVY-URBANEK
  • Benoit DEVAUX
  • Francoise DEVAUX
  • Gerard LINO
  • Sandrine BOUCHERY
  • Vincent VILLARD
  • Cindy MOULIGNEAUX
  • Stephane WALLET
  • Sandrine BOURSON
  • Sebastien ZILINSKI
  • Laetitia LEMAITRE-PERSENT
  • Landry DELAYEN
Vanessa BOUVARD
Vanessa BOUVARD (4 élus) Un nouveau souffle pour Grandfresnoy 		421 48,50%
  • Vanessa BOUVARD
  • Thierry COUSSON
  • Coline NAGY
  • Gilles LINO
Participation au scrutin Grandfresnoy
Taux de participation 68,15%
Taux d'abstention 31,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 888

Source : ministère de l’Intérieur

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