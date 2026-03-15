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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Granges-les-Beaumont : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Granges-les-Beaumont comme partout ailleurs. Dotée de 422 logements pour 904 habitants, la densité de la commune est de 120 hab par km². Avec 69 entreprises, Granges-les-Beaumont se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (8,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 49,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 55,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 530,74 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, Granges-les-Beaumont incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN à Granges-les-Beaumont : quel résultat aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru à la dernière campagne municipale à Granges-les-Beaumont en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 29,23% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,18% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 25,99% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Granges-les-Beaumont comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,72% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 49,56% pour le RN. Il s'imposera avec 63,40% lors du vote définitif, actant la victoire pour Paul Christophle.

16:58 - Granges-les-Beaumont : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Granges-les-Beaumont sera l'un des pivots de cette élection municipale. Pour rappel, l'abstention se montait à 64,08 % lors des dernières élections municipales, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 16,88 % des citoyens inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,80 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 22,46 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,74 %. Regarder cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Granges-les-Beaumont comme une ville où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Granges-les-Beaumont : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Granges-les-Beaumont. Les élections européennes du printemps 2024 à Granges-les-Beaumont avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,72%), avec derrière elle la liste 'La France fière' de Marion Maréchal qui avait récolté 10,60% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Paul Vallon (Rassemblement National) en tête du peloton avec 49,56% au premier tour, devant Mireille Clapot (Ensemble !) avec 17,57%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Paul Vallon culminant à 63,40% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Les électeurs de Granges-les-Beaumont avaient franchement opté pour la droite radicale il y a 4 ans La physionomie politique de Granges-les-Beaumont révèle une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Granges-les-Beaumont voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 29,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,18% pour Marine Le Pen, contre 45,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Granges-les-Beaumont plébiscitaient Philippe Tosello-Pace (RN) avec 25,99% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Mireille Clapot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 61,35% des suffrages.

12:58 - Jacques ABRIAL a-t-il augmenté les impôts à Granges-les-Beaumont ? En matière d'impôts locaux à Granges-les-Beaumont, la somme moyenne réglée par ménage imposable a atteint 724 euros en 2024 (année des dernières données) contre 599 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 31,39 % en 2024 (contre près de 15,11 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 5 830 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 126 700 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,45 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Granges-les-Beaumont La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Granges-les-Beaumont est très révélatrice. Au sein de la commune, le vote s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, laissant ainsi aux électeurs la possibilité de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. 15 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Baptistin Courtial a récolté le plus grand nombre de suffrages avec 96,19% des voix. À la suite, Christine Chazot a rassemblé 93,53% des voix. Amélie Retailleau a suivi, avec 93,15% des bulletins. Parmi les électeurs, ces scores particulièrement similaires reflétaient un choix consensuel. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Granges-les-Beaumont, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si singulier. Il est à noter que la règle des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours en France.