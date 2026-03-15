Résultat municipale 2026 à Granges-les-Beaumont (26600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Granges-les-Beaumont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Granges-les-Beaumont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Granges-les-Beaumont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Baptistin COURTIAL
Baptistin COURTIAL (13 élus) ENSEMBLE POUR GRANGES-LES-BEAUMONT 		381 73,84%
  • Baptistin COURTIAL
  • Marinette LARGEAU
  • Julien MILESI
  • Martine MONTEIL
  • Mathis SCHROL
  • Colombine VIALLET
  • Wolfgang CHANDELLIER
  • Marie-Hélène GIRARD
  • Joël ALLETRU
  • Nelly DUCHENE
  • Raphaël MORIN
  • Isabelle BATEJAT
  • Charles QUARELLO
Jacques ABRIAL
Jacques ABRIAL (2 élus) Un village, une âme 		135 26,16%
  • Jacques ABRIAL
  • Christiane RAILLON
Participation au scrutin Granges-les-Beaumont
Taux de participation 65,05%
Taux d'abstention 34,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 523

Source : ministère de l’Intérieur

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