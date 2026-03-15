Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Granville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Granville.
L'actu des élections municipales 2026 à Granville
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection à Granville ?
Lors des élections municipales de 2020 à Granville, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Dominique Baudry (Divers droite) a viré en tête avec 32,81% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Gilles Ménard (Divers centre) a obtenu 30,09% des votes. La troisième place est revenue à Fany Garcion (Divers gauche), réunissant 1 056 voix (25,42%). Le faible écart entre les candidats en tête laissait place à un second tour indécis. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Gilles Ménard l'a finalement emporté avec 2 286 suffrages (50,03%), face à Dominique Baudry avec 40,88% des votants et Denis Féret obtenant 9,08% des bulletins. Annoncé en difficulté, le challenger a réussi à inverser le rapport de force, provoquant un renversement de tendance spectaculaire. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Gilles Ménard a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers gauche, sécurisant 923 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Granville, ce décor pose les bases.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Granville ?
Les municipales sont l'occasion pour les 9 966 votants de Granville de s'exprimer sur la façon dont est régie leur ville. À titre de rappel, Gilles Ménard (Divers gauche) a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste des prétendants à Granville. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Granville. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Granville dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Granville
|Tête de listeListe
|
Nils Hédouin-Beaujard
Liste divers gauche
pour granville, une gauche écologique et solidaire
|
|
Nicolas Germain
Liste divers droite
Nouvel élan pour Granville
|
|
Michel Peyre
Liste divers centre
force d'avenir
|
|
Cédric Leboucher
Liste divers centre
Granville 2026 - on continue ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Ménard (25 élus) Ensemble pour granville, ecologique et solidaire
|2 286
|50,03%
|
|Dominique Baudry (7 élus) Granville, un cap, un avenir
|1 868
|40,88%
|
|Denis Féret (1 élu) Granville du coeur et de l'action
|415
|9,08%
|
|Participation au scrutin
|Granville
|Taux de participation
|47,36%
|Taux d'abstention
|52,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 689
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Baudry Granville, un cap, un avenir
|1 363
|32,81%
|Gilles Ménard Ensemble, vivons granville
|1 250
|30,09%
|Fany Garcion Pour granville, une gauche écologique et solidaire
|1 056
|25,42%
|Denis Féret Granville du coeur et de l'action
|485
|11,67%
|Participation au scrutin
|Granville
|Taux de participation
|42,99%
|Taux d'abstention
|57,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 268
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Baudry (24 élus) Granville, un cap, un avenir
|2 532
|43,40%
|
|Michel Peyre (5 élus) Granville avec vous
|1 690
|28,96%
|
|Daniel Caruhel (3 élus) Granville en marche
|1 051
|18,01%
|
|Denis Feret (1 élu) Granville bleu marine
|561
|9,61%
|
|Participation au scrutin
|Granville
|Taux de participation
|62,19%
|Taux d'abstention
|37,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,65%
|Nombre de votants
|6 055
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Baudry Granville, un cap, un avenir
|1 818
|31,69%
|Michel Peyre Granville avec vous
|1 387
|24,18%
|Daniel Caruhel Granville en marche
|825
|14,38%
|Denis Feret Granville bleu marine
|689
|12,01%
|André Juin Pour granville rassembler avec andré juin
|512
|8,92%
|Miloud Mansour La parole aux granvillais-es
|505
|8,80%
|Participation au scrutin
|Granville
|Taux de participation
|60,48%
|Taux d'abstention
|39,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Nombre de votants
|5 888
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