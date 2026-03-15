Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville : les infos en direct

Programme de Nils Hédouin-Beaujard à Granville (pour granville, une gauche écologique et solidaire)

Engagement Écologique

Le Collectif citoyen Granville 2020 se mobilise pour une vision politique axée sur l'écologie et la solidarité. Face à la crise écologique, il propose des actions concrètes pour défendre l'environnement et promouvoir la sobriété. Des initiatives telles que la rénovation des bâtiments publics et la création d'espaces d'expérimentation sont au cœur de cette démarche.

Dynamisme Économique

Pour lutter contre les inégalités, la ville de Granville mise sur un développement économique inclusif et dynamique. Cela inclut la revitalisation du centre-ville en taxant les locaux commerciaux vacants et en limitant l'expansion des commerces en périphérie. Le soutien aux filières vertes et à l'économie solidaire est également essentiel pour garantir que la richesse profite à tous.

Culture et Patrimoine

Granville souhaite valoriser son patrimoine culturel et maritime tout en soutenant les métiers liés à ces domaines. Le projet inclut la rénovation de sites historiques et la promotion d'un tourisme responsable. Des initiatives comme le coupon culture pour les jeunes visent à rendre la culture accessible à tous.

Mobilités Alternatives

La ville s'engage à favoriser les transports en commun et les mobilités douces pour réduire l'impact environnemental. Cela comprend le maintien de la gratuité des bus et le développement d'aménagements cyclables. L'objectif est de rendre la ville plus accessible tout en respectant l'environnement.