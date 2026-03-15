Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Granville

Tête de listeListe
Nils Hédouin-Beaujard
Nils Hédouin-Beaujard Liste divers gauche
pour granville, une gauche écologique et solidaire
  • Nils Hédouin-Beaujard
  • Cécile Holman
  • Thibaut Héquet
  • Alice Brauns
  • Julien Lobbé
  • Isabelle Ange
  • Thierry Guinche
  • Corinne Gaubert
  • Jacques Rezé
  • Anne-Lise Beaujard-Hédouin
  • Luc Vachez
  • Fanny Guillemont
  • Daniel Mouton
  • Myriam Eyot
  • Julien Gascoin
  • Marie-Odile Lopvet
  • Jack Toupet
  • Magali Jeanne-Quemener
  • Yann Le Pennec
  • Élodie Pellier
  • Guillaume Ressencourt
  • Elisabeth Lefebvre
  • Pierre Hédouin
  • Bénédicte Dardoize
  • Daniel Rostagno
  • Paule Dandoy
  • Jean-Louis Lambert
  • Anne Debaecker
  • Alain Hirschauer
  • Fany Garcion
  • Laurent André
  • Natalie Mei
  • Marc Hameau
  • Manon Desvages
  • Dominique Bauduin
Nicolas Germain
Nicolas Germain Liste divers droite
Nouvel élan pour Granville
  • Nicolas Germain
  • Marilyne Huchet
  • Gilles Delange
  • Julie Suissa
  • Jean-Pierre Fleury
  • Christine Philippeau
  • Louis Briand
  • Lucie Vecchio
  • Yvan Taillebois
  • Valérie Mellot
  • Pierre-Jean Blanchet
  • Andréa Dupuis
  • Hervé Le Saint
  • Sandrine Mille
  • Franck Le Monnier
  • Christine Robert
  • Hugues Helie
  • Virginie Patin
  • Régis Terrassin
  • Stéphanie Dorenlor
  • Eric Gourier
  • Hélène Bouallal
  • Yoann Cleenewerck
  • Mélyna Bremont
  • Ronald Sineux
  • Christiane Michel-Koeppel
  • Laurent Delchard
  • Sandrine Leperchois-Vesval
  • Roger Davy
  • Chantal Barbas-Voillaume
  • François Vissac
  • Liliane Saillard
  • Serge Amaury
  • Stéphanie Delhomme
  • Christian Burnel
Michel Peyre
Michel Peyre Liste divers centre
force d'avenir
  • Michel Peyre
  • Elodie Datin
  • Nicolas Leroux
  • Lise-Marie Bellot
  • Jean-Marc Julienne
  • Delphine Pruvost
  • Jean-Louis Cerisier
  • Chantal Duchemin
  • Thierry Rochas
  • Catherine Menard
  • Jean-Paul Auvard
  • Sylvie Lavandier
  • Christophe Clarenc
  • Armelle Flambard
  • Philippe Serrand
  • Catherine Marie
  • Bruno Jossaume
  • Marie Portail
  • Christian Pennel
  • Véronique Nageotte
  • Sebastien Voron
  • Elisabeth Vermeulen
  • Hugo Lavandier
  • Evelyne Delacourt
  • Jean-Marie Veron
  • Maïté Gross
  • Pascal Meriel
  • Ghislaine Arsac
  • Patrick Pommarede
  • Marie Dias Lopes
  • Philippe Germaneau
  • Florence Denis
  • Marius Leroux
  • Annie Victor-Eugene
  • Gilles Le Gand
Cédric Leboucher
Cédric Leboucher Liste divers centre
Granville 2026 - on continue ensemble
  • Cédric Leboucher
  • Anaïs Mourtada
  • Jean-René Ledoyen
  • Nathalie Sajan
  • Simon Duquennoy
  • Karine Lhomme Bisch
  • Luc Fauchois
  • Marine Lapie
  • Claude Azam
  • Evelyne Yzabel
  • Alexis Cosson James
  • Marie-Mathilde Lezan
  • Jean-Marie Wojylac
  • Marie-Anne Lenoël
  • Guillaume Vallée
  • Méline Letourneur
  • Baptiste Gaborit
  • Valérie Doloue
  • Jean-Michel Andrivon
  • Delphy Bihel
  • Antoine Hurel
  • Emmanuelle Fournier
  • Gilles Ménard
  • Charlotte Delamarche
  • Charles Mazet
  • Virginie Cornec
  • Anthony Carlier
  • Sylvie Monsallier
  • Naïm El Ouadrhiri
  • Marie-Pierre Liebard
  • Grégoire Lenoël
  • Isabelle Artur Monneron
  • Patrick Rouxel
  • Françoise Marguerite Barbeito
  • Christian Piednoir

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Ménard
Gilles Ménard (25 élus) Ensemble pour granville, ecologique et solidaire 		2 286 50,03%
  • Gilles Ménard
  • Fany Garcion
  • Jean-René Ledoyen
  • Frédérique Sarazin
  • Guillaume Vallée
  • Nathalie Sajan
  • Didier Leguelinel
  • Marie-Mathilde Lezan
  • Michel Peyre
  • Françoise Marguerite Barbeito
  • Nils Hédouin
  • Marine Lapie
  • Jean-Marc Julienne
  • Anne-Lise Beaujard
  • Marc Hameau
  • Isabelle Artur Monneron
  • Philippe Le Roux
  • Manon Merlot
  • Jean-Marie Wojylac
  • Valérie Doloue
  • Alexis Cosson-James
  • Vanessa Desjardins
  • Gaylord Niobey
  • Charlotte Delamarche
  • Julien Gascoin
Dominique Baudry
Dominique Baudry (7 élus) Granville, un cap, un avenir 		1 868 40,88%
  • Dominique Baudry
  • Michel Picot
  • Delphine Desmars
  • Yvan Taillebois
  • Nadège Thomassin
  • Gilles Delange
  • Christine Philippeau
Denis Féret
Denis Féret (1 élu) Granville du coeur et de l'action 		415 9,08%
  • Denis Féret
Participation au scrutin Granville
Taux de participation 47,36%
Taux d'abstention 52,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 689

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Baudry
Dominique Baudry Granville, un cap, un avenir 		1 363 32,81%
Gilles Ménard
Gilles Ménard Ensemble, vivons granville 		1 250 30,09%
Fany Garcion
Fany Garcion Pour granville, une gauche écologique et solidaire 		1 056 25,42%
Denis Féret
Denis Féret Granville du coeur et de l'action 		485 11,67%
Participation au scrutin Granville
Taux de participation 42,99%
Taux d'abstention 57,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 268

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Baudry
Dominique Baudry (24 élus) Granville, un cap, un avenir 		2 532 43,40%
  • Dominique Baudry
  • Jean-Marc Julienne
  • Marie-Mathilde Lezan
  • Michel Picot
  • Mireille Deniau
  • Gilles Ménard
  • Frédérique Cholet-Legand
  • Jean-Marie Wojylac
  • Florence Lequin
  • Pierre-Jean Blanchet
  • Delphine Desmars
  • David Letort
  • Valérie Combrun
  • Roger Davy
  • Christine Albarez
  • Stéphane Thevenin
  • Antonina Julienne
  • Jean-Marie Véron
  • Valérie Mellot
  • Serge Amaury
  • Hélène Bouallal
  • Jean-Pierre Verry
  • Sylvie Roulley
  • Loic Lapie
Michel Peyre
Michel Peyre (5 élus) Granville avec vous 		1 690 28,96%
  • Michel Peyre
  • Anne Guiton
  • Philippe Letessier
  • Catherine Menard
  • Jean-Yves Mercier
Daniel Caruhel
Daniel Caruhel (3 élus) Granville en marche 		1 051 18,01%
  • Daniel Caruhel
  • Michèle Emery
  • Gérard Sauré
Denis Feret
Denis Feret (1 élu) Granville bleu marine 		561 9,61%
  • Denis Feret
Participation au scrutin Granville
Taux de participation 62,19%
Taux d'abstention 37,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,65%
Nombre de votants 6 055

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Baudry
Dominique Baudry Granville, un cap, un avenir 		1 818 31,69%
Michel Peyre
Michel Peyre Granville avec vous 		1 387 24,18%
Daniel Caruhel
Daniel Caruhel Granville en marche 		825 14,38%
Denis Feret
Denis Feret Granville bleu marine 		689 12,01%
André Juin
André Juin Pour granville rassembler avec andré juin 		512 8,92%
Miloud Mansour
Miloud Mansour La parole aux granvillais-es 		505 8,80%
Participation au scrutin Granville
Taux de participation 60,48%
Taux d'abstention 39,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 5 888

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