Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville : les résultats du 2e tour

Programme de Nils Hédouin-Beaujard à Granville (pour granville, une gauche écologique et solidaire)

Gauche écologique et solidaire

Le Collectif citoyen Granville 2020 a émergé en 2019 avec une vision politique axée sur la démocratie, l'écologie et la solidarité. Il s'appuie sur six années d'expérience pour continuer à promouvoir une ville refuge, où chacun peut vivre en harmonie. L'objectif est de bâtir une communauté inclusive, solidaire et respectueuse de l'environnement.

Ville dynamique et culturelle

Granville aspire à être une ville dynamique qui valorise son patrimoine culturel et maritime tout en soutenant l'économie locale. Il est essentiel de préserver la vitalité du centre-ville en luttant contre l'externalisation du commerce. Le développement d'un tourisme responsable et ancré dans la réalité locale est également une priorité pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Solidarité et inclusion

La ville se positionne comme un refuge face aux discours de haine, en prônant l'accessibilité et la solidarité. Le développement de logements sociaux et adaptés est crucial pour répondre aux besoins de tous les citoyens. Des initiatives pour soutenir la santé et la sécurité des habitants sont également mises en avant, afin de garantir un cadre de vie serein et inclusif.

Démocratie participative

Granville souhaite renforcer la démocratie en impliquant les citoyens dans le processus décisionnel. Des consultations et débats autour des projets d'investissement visent à redonner le pouvoir aux habitants. La création d'un Conseil des jeunes et un budget participatif sont des initiatives pour encourager la participation active de tous.