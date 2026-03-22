Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Granville

Le deuxième tour des élections municipales à Granville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nils Hédouin-Beaujard
Nils Hédouin-Beaujard Liste divers gauche
pour granville, une gauche écologique et solidaire
  • Nils Hédouin-Beaujard
  • Cécile Holman
  • Thibaut Héquet
  • Alice Brauns
  • Julien Lobbé
  • Isabelle Ange
  • Thierry Guinche
  • Corinne Gaubert
  • Jacques Rezé
  • Anne-Lise Beaujard-Hédouin
  • Luc Vachez
  • Fanny Guillemont
  • Daniel Mouton
  • Myriam Eyot
  • Julien Gascoin
  • Marie-Odile Lopvet
  • Jack Toupet
  • Magali Jeanne-Quemener
  • Yann Le Pennec
  • Élodie Pellier
  • Guillaume Ressencourt
  • Elisabeth Lefebvre
  • Pierre Hédouin
  • Bénédicte Dardoize
  • Daniel Rostagno
  • Paule Dandoy
  • Jean-Louis Lambert
  • Anne Debaecker
  • Alain Hirschauer
  • Fany Garcion
  • Laurent André
  • Natalie Mei
  • Marc Hameau
  • Manon Desvages
  • Dominique Bauduin
Nicolas Germain
Nicolas Germain Liste divers droite
Nouvel élan pour Granville
  • Nicolas Germain
  • Marilyne Huchet
  • Gilles Delange
  • Julie Suissa
  • Jean-Pierre Fleury
  • Christine Philippeau
  • Louis Briand
  • Lucie Vecchio
  • Yvan Taillebois
  • Valérie Mellot
  • Pierre-Jean Blanchet
  • Andréa Dupuis
  • Hervé Le Saint
  • Sandrine Mille
  • Franck Le Monnier
  • Christine Robert
  • Hugues Helie
  • Virginie Patin
  • Régis Terrassin
  • Stéphanie Dorenlor
  • Eric Gourier
  • Hélène Bouallal
  • Yoann Cleenewerck
  • Mélyna Bremont
  • Ronald Sineux
  • Christiane Michel-Koeppel
  • Laurent Delchard
  • Sandrine Leperchois-Vesval
  • Roger Davy
  • Chantal Barbas-Voillaume
  • François Vissac
  • Liliane Saillard
  • Serge Amaury
  • Stéphanie Delhomme
  • Christian Burnel
Cédric Leboucher
Cédric Leboucher Liste divers centre
Granville 2026 - on continue ensemble
  • Cédric Leboucher
  • Anaïs Mourtada
  • Jean-René Ledoyen
  • Nathalie Sajan
  • Simon Duquennoy
  • Karine Lhomme Bisch
  • Luc Fauchois
  • Marine Lapie
  • Claude Azam
  • Evelyne Yzabel
  • Alexis Cosson James
  • Marie-Mathilde Lezan
  • Jean-Marie Wojylac
  • Marie-Anne Lenoël
  • Guillaume Vallée
  • Méline Letourneur
  • Baptiste Gaborit
  • Valérie Doloue
  • Jean-Michel Andrivon
  • Delphy Bihel
  • Antoine Hurel
  • Emmanuelle Fournier
  • Gilles Ménard
  • Charlotte Delamarche
  • Charles Mazet
  • Virginie Cornec
  • Anthony Carlier
  • Sylvie Monsallier
  • Naïm El Ouadrhiri
  • Marie-Pierre Liebard
  • Grégoire Lenoël
  • Isabelle Artur Monneron
  • Patrick Rouxel
  • Françoise Marguerite Barbeito
  • Christian Piednoir

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Granville

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas GERMAIN
Nicolas GERMAIN (Ballotage) Nouvel élan pour Granville 		2 612 45,18%
Cédric LEBOUCHER
Cédric LEBOUCHER (Ballotage) Granville 2026 - on continue ensemble 		1 507 26,07%
Nils HÉDOUIN-BEAUJARD
Nils HÉDOUIN-BEAUJARD (Ballotage) pour granville, une gauche écologique et solidaire 		918 15,88%
Michel PEYRE
Michel PEYRE (Ballotage) force d'avenir 		744 12,87%
Participation au scrutin Granville
Taux de participation 58,52%
Taux d'abstention 41,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 5 928

Source : ministère de l’Intérieur

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