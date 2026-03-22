Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Granville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Granville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Granville.
L'actu des élections municipales 2026 à Granville
11:48 - Quels sont les rapports de force à Granville pour ce 2e tour des municipales ?
Nicolas Germain (Divers droite) a terminé en tête du premier round des élections municipales à Granville la semaine dernière, avec 45,18 % des votes. Cédric Leboucher (Divers centre) s'est classé deuxième avec 26,07 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Nils Hédouin-Beaujard (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Michel Peyre, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 12,87 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Granville, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 41,48 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Granville
Le deuxième tour des élections municipales à Granville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nils Hédouin-Beaujard
Liste divers gauche
pour granville, une gauche écologique et solidaire
|
|
Nicolas Germain
Liste divers droite
Nouvel élan pour Granville
|
|
Cédric Leboucher
Liste divers centre
Granville 2026 - on continue ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Granville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas GERMAIN (Ballotage) Nouvel élan pour Granville
|2 612
|45,18%
|Cédric LEBOUCHER (Ballotage) Granville 2026 - on continue ensemble
|1 507
|26,07%
|Nils HÉDOUIN-BEAUJARD (Ballotage) pour granville, une gauche écologique et solidaire
|918
|15,88%
|Michel PEYRE (Ballotage) force d'avenir
|744
|12,87%
|Participation au scrutin
|Granville
|Taux de participation
|58,52%
|Taux d'abstention
|41,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|5 928
Source : ministère de l’Intérieur
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