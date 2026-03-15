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19:21 - Les données démographiques de Granville révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Granville est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 799 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 262 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 113 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (44,65%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 279 résidents étrangers, soit 2,18% de la population, participe à son multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 21,94% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 938,10 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Granville, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Vers une poussée du RN à Granville aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors de l'élection municipale à Granville il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 16,39% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 29,29% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 11,00% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Granville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,99% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 24,33% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,85% le dimanche suivant.

16:58 - À Granville, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 42,99 % à Granville lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part provoqué un fort engouement, avec 71,77 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 28,23 %). En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 52,11 % (47,51 % en France), avant de bondir à 71,01 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 58,25 % des électeurs (soit environ 5 778 votants). En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une commune civiquement engagée par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de la municipale 2026 à Granville, cette particularité aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Granville : le vote des électeurs l'année de la dissolution Au printemps 2024, les élections législatives à Granville avaient propulsé aux avants-postes Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) avec 42,45% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 24,33%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Bertrand Sorre culminant à 71,15% des voix sur place. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Granville s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (21,99%), challengée par Valérie Hayer (21,81%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,68%). La situation politique de Granville a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Pour les élections 2026, Granville reste un territoire bien ancré à le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Granville soutenaient en priorité Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 44,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,60% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Granville votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (38,35%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 18,33%. Lors de la finale de l'élection à Granville, les électeurs accordaient 70,71% pour Emmanuel Macron, contre 29,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Et si l'élection à Granville se jouait sur la fiscalité ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Granville, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,50 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 1 896 630 €, bien en deçà des quelque 3,87013 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Granville a évolué pour se fixer à 49,17 % en 2024 (contre 27,75 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Granville a représenté environ 1 532 euros en 2024 contre 1 094 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Granville ? Lors des élections municipales de 2020 à Granville, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Dominique Baudry (Divers droite) a viré en tête avec 32,81% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Gilles Ménard (Divers centre) a obtenu 30,09% des votes. La troisième place est revenue à Fany Garcion (Divers gauche), réunissant 1 056 voix (25,42%). Le faible écart entre les candidats en tête laissait place à un second tour indécis. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Gilles Ménard l'a finalement emporté avec 2 286 suffrages (50,03%), face à Dominique Baudry avec 40,88% des votants et Denis Féret obtenant 9,08% des bulletins. Annoncé en difficulté, le challenger a réussi à inverser le rapport de force, provoquant un renversement de tendance spectaculaire. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Gilles Ménard a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers gauche, sécurisant 923 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Granville, ce décor pose les bases.