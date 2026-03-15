Résultat municipale 2026 à Granville (50400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Granville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Granville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Granville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas GERMAIN
Nicolas GERMAIN Nouvel élan pour Granville 		2 612 45,18%
Cédric LEBOUCHER
Cédric LEBOUCHER Granville 2026 - on continue ensemble 		1 507 26,07%
Nils HÉDOUIN-BEAUJARD
Nils HÉDOUIN-BEAUJARD pour granville, une gauche écologique et solidaire 		918 15,88%
Michel PEYRE
Michel PEYRE force d'avenir 		744 12,87%
Participation au scrutin Granville
Taux de participation 58,52%
Taux d'abstention 41,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 5 928

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Manche ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Manche. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Granville

En savoir plus sur Granville