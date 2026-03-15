Résultat de l'élection municipale 2026 à Grasse : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grasse [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Grasse sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grasse.
L'actu des élections municipales 2026 à Grasse
13:09 - Élections municipales 2020 à Grasse : un résultat sans suspense
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Grasse est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jérôme Viaud (Les Républicains) a creusé l'écart en rassemblant 52,40% des bulletins. Deuxième, Paul Euziere (Divers) a engrangé 15,39% des suffrages. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Grasse, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Grasse : les horaires des bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales de 2026, les électeurs de Grasse devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 35 bureaux de vote de Grasse. Cette page affichera les résultats à Grasse dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grasse
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Camerano
Liste du Rassemblement National
Retrouvons Grasse
|
|
Leïla Tonnerre
Liste d'extrême-gauche
Union Solidaire et Populaire pour Grasse - USPG
|
|
Jérôme Viaud
Liste des Républicains
Avec Jérôme VIAUD, Grasse Gagnante
|
|
Paul Euziere
Liste divers gauche
GRASSE A TOUS
|
|
Mahamadou Siribie
Liste Divers
S'ENGAGER POUR GRASSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Viaud (36 élus) Grasse dynamique
|6 234
|52,40%
|
|Paul Euziere (4 élus) Grasse a tous - ensemble et autrement
|1 831
|15,39%
|
|Stéphane Cassarini (2 élus) La voix du bon sens avec stéphane cassarini
|1 044
|8,77%
|
|Patrick Isnard (2 élus) Proteger et servir grasse
|966
|8,12%
|
|Jean-Paul Camerano (1 élu) S'unir pour l'avenir
|656
|5,51%
|
|Pierre-Marie Carlier Univers grasse
|545
|4,58%
|Chems Sallah Grasse ensemble
|455
|3,82%
|Grégory Routier 2020 grasse pour une politique raisonnée
|164
|1,37%
|Participation au scrutin
|Grasse
|Taux de participation
|36,27%
|Taux d'abstention
|63,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 200
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Viaud (32 élus) Un nouvel elan pour grasse avec jerome viaud
|7 883
|41,47%
|
|Paul Euziere (9 élus) Grasse a tous, ensemble et autrement avec p. euziere, ph. e. de fontmichel, s. cassarini
|7 341
|38,62%
|
|Jean-Marc Degioanni (4 élus) Rassemblement bleu marine pour grasse
|3 784
|19,90%
|
|Participation au scrutin
|Grasse
|Taux de participation
|60,72%
|Taux d'abstention
|39,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|19 434
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Viaud Un nouvel elan pour grasse avec jerome viaud
|6 056
|33,41%
|Paul Euziere Grasse a tous
|4 208
|23,21%
|Jean-Marc Degioanni Rassemblement bleu marine pour grasse
|3 816
|21,05%
|Philippe-Emmanuel De Fontmichel Ensemble et autrement
|2 663
|14,69%
|Stéphane Cassarini Mieux vivre a grasse
|1 380
|7,61%
|Participation au scrutin
|Grasse
|Taux de participation
|58,15%
|Taux d'abstention
|41,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Nombre de votants
|18 558
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