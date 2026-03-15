Résultat de l'élection municipale 2026 à Grasse : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grasse

Tête de listeListe
Jean-Paul Camerano
Jean-Paul Camerano Liste du Rassemblement National
Retrouvons Grasse
  • Jean-Paul Camerano
  • Myriam Lazreug
  • Stéphane Cassarini
  • Catherine Canadas
  • Robert Mucci
  • Audrey Proriol
  • Jean-Yves Tussy
  • Amelie Briois
  • Stephan Scotto
  • Fabienne Castro
  • Philippe Manzano
  • Josiane Chaillan
  • Gérard Franchini
  • Corinne Poncet
  • Pierre Voisin
  • Cecile Vernay
  • Jordan Louis
  • Anais Paya
  • Gregory Cazorla
  • Pamela Dumas
  • Dorian Pargaud Castro
  • Charlyne Bodino
  • Henri Sassier
  • Béatrice Taffarelli
  • Eliott Caruano
  • Leonie Maes
  • Didier Mousset
  • Sylvie Cordier
  • Mathias Pradon
  • Sabine Lavaly
  • Georges Val
  • Marina Cohen-Castro
  • Danyal Hekmati
  • Christine Sanchez
  • Thierry Sirop
  • Sylviane Guerassimoff
  • Olivier Lafleur
  • Elisa Franchini
  • Enzo Cohen
  • Frédérique Vivien
  • Jean Royot
  • Marine Penna
  • Adrien Camerano
  • Denise Barbier
  • Alain Vernay
Leïla Tonnerre
Leïla Tonnerre Liste d'extrême-gauche
Union Solidaire et Populaire pour Grasse - USPG
  • Leïla Tonnerre
  • Guillaume Py
  • Hayat Rebiai
  • Aïman Labidi
  • Eliette Rampon
  • Messaoud Saad Mehenni
  • Isabelle Verdez
  • Laurent Cobolet
  • Amiéla Gaude
  • Denis Ratti
  • Nathalie Gressier
  • Olivier Clerc
  • Elodie Casteilla
  • Gilles Badot
  • Marguerite Marie Jeanne Bernard
  • Baptiste Jans
  • Soumeya Bouhadida
  • Anthony Tonnerre
  • Bénédicte Mézerais
  • Kaïss Ouerghi
  • Chaïma Bahloul
  • Tanguy Peroni
  • Seïna Bouhadida
  • Philippe Gerval
  • Dahbia Benaoudia
  • Idriss Ziani
  • Mariam Hannachi
  • Mehdi Boussier
  • Valérie Tallon
  • Yassine Sidaoui
  • Céline Cauvy
  • Simon Henry
  • Emilie Leite
  • Milo Piras
  • Amel Hamdi
  • Michel Wendling
  • Nathalie Coq
  • Fabien Dilet
  • Flavia Ratti
  • Thierry Baud
  • Pauline Landrieux
  • Adrien Ascierto
  • Camille Lorin
  • Philippe Griffiths
  • Héloïse Pottier-Mayaffre
  • Mickaël Leite
  • Abla Ben Smida
Jérôme Viaud
Jérôme Viaud Liste des Républicains
Avec Jérôme VIAUD, Grasse Gagnante
  • Jérôme Viaud
  • Valérie Copin
  • François Roustan
  • Aline Bourdaire
  • Christophe Morel
  • Catherine Butty
  • François Laurent
  • Marie Giaccone
  • Gilles Rondoni
  • Elodie Barbier
  • Nicolas Doyen
  • Muriele Chabert
  • Jean-Pierre Bicail
  • Marie-Madeleine Guallino
  • Jérôme Cochet
  • Aude Declercq
  • Simon Daragon
  • Mélanie Zarrillo
  • Ali Amrane
  • Cendrina Cadot
  • Jean-Marc Garnier
  • Marie Chabaud
  • Philippe Bonelli
  • Annie Oggero Maire
  • Cédric Campagno
  • Karine Gigodot
  • Richard Kiss
  • Jeannette Gisquet
  • Roger Missenti
  • Laurence Coste
  • Jean-François Laporte
  • Jocelyne Bustamente
  • James Rolland
  • Catherine Cardot
  • Franck Barbey
  • Lévanna Calatayud
  • Marc Rebuffo
  • Nadine Gentil
  • Alain Armando
  • Myriam Revillion
  • Philippe Fleury
  • Audrey Muratore
  • Henri Donné
  • Sylvie Triballier
  • Guillaume Cavallo
  • Marie-Thérèse Lepigeon
  • António de Oliveira Barros de Moura
Paul Euziere
Paul Euziere Liste divers gauche
GRASSE A TOUS
  • Paul Euziere
  • Yamina Ghalouni
  • Frederic Ferrare
  • Frederique Le Berre
  • Pascal Steyer
  • Magali Conesa
  • Bruno Belotti
  • Annie Voarino
  • Jean-Pierre Murciano
  • Cécile Maneyrol
  • Philippe Gourier
  • Valérie Blachier
  • Bastien Botazzi
  • Alix Mozin
  • Patrick Cofin
  • Henda Ben Arous
  • Maximilien Luvet
  • Sylvie Haeuw
  • Gilles Deschamps
  • Fanny Cosson
  • Antoine Troullier
  • Valérie Tseldjoune
  • Jacques-Eric Fichet
  • Sandrine Rotta
  • Firat Akin
  • Pascale Tellier
  • Jean-Jacques Buccafurri
  • Sarah Castaing
  • Alain Pebre
  • Malika Djouder
  • Marc Sansoldi
  • Michele Fanara Rosenfeld
  • Willie Cosoleto
  • Patricia Deloeil
  • Antoine de Villers
  • Céline Urago
  • Francois Cauneau
  • Rose Degli Esposti
  • Michel Ailloud
  • Johanna Charleuf
  • Dominique Delanchy
  • Annie Gringore Fernandez
  • Tom Boschetti
  • Sihem Mounafia
  • Thierry Lautard
Mahamadou Siribie
Mahamadou Siribie Liste Divers
S'ENGAGER POUR GRASSE
  • Mahamadou Siribie
  • Frédérique Magnier
  • Fabien Lanteri-Minet
  • Romancia Rebiai
  • Jean-Philippe Peltier
  • Habiba El Hamech
  • Franck-Olivier Laroche
  • Géraldine Michaud
  • Mickaël Delherbe
  • Mireille Fausone
  • Frédéric Loiacono
  • Aurélie Philippe
  • Marc Forner
  • Gaëlle Morel
  • Hichem Gallaoui
  • Laurence Fanuel
  • Warren Lee Contell
  • Sonia Lopes de Melo
  • Stéphane Foures
  • Fiona Delebois
  • Montassar Gallaoui
  • Carole Lauer
  • Ali Nagara
  • Nathalie Bertrand
  • Jérôme Maïo
  • Cassandra Lebouteiller
  • Nicolas Bonnet
  • Déborah Garrigues
  • Daniel Muller
  • Stella Fiorini
  • Franckie Bonifassi
  • Katie Omari
  • Philippe Jacq
  • Michèle Soreau
  • Sébastien Mocci
  • Françoise Demain
  • Abdelkader Hamrouni
  • Marie Rose Sanchez Del Rio
  • Claude Laurens-Bonhomme
  • Michèle Anastaze
  • Walid Briki
  • Marie-Martine Fournel
  • Henri Philippe Dor
  • Betty Dykczyk
  • Albert Lafleur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Viaud
Jérôme Viaud (36 élus) Grasse dynamique 		6 234 52,40%
  • Jérôme Viaud
  • Valérie Copin
  • Christophe Morel
  • Aline Bourdaire
  • François Roustan
  • Catherine Butty
  • Gilles Rondoni
  • Claude Mascarelli
  • Nicolas Doyen
  • Nicole Nutini
  • Ali Amrane
  • Muriel Chabert
  • Pascal Pellegrino
  • Anne-Marie Duval
  • Cyril Dauphoud
  • Marie Chabaud
  • Roger Missenti
  • Mélanie Zarrillo
  • Philippe Bonelli
  • Annie Oggero Maire
  • Jean-Marc Garnier
  • Karine Gigodot
  • Serge Percheron
  • Dominique Bourret
  • Alexandre Gaiffe
  • Laurence Coste
  • Richard Kiss
  • Marie-Madeleine Guallino
  • Franck Barbey
  • Jeannette Gisquet
  • Jean-Pierre Bicail
  • Jocelyne Bustamente
  • Jean-François Laporte
  • Stéphanie Mandrea
  • Charles Ferrero
  • Levanna Calatayud
Paul Euziere
Paul Euziere (4 élus) Grasse a tous - ensemble et autrement 		1 831 15,39%
  • Paul Euziere
  • Magali Conesa
  • Philippe-Emmanuel De Fontmichel
  • Noura Addad
Stéphane Cassarini
Stéphane Cassarini (2 élus) La voix du bon sens avec stéphane cassarini 		1 044 8,77%
  • Stéphane Cassarini
  • Myriam Lazreug
Patrick Isnard
Patrick Isnard (2 élus) Proteger et servir grasse 		966 8,12%
  • Patrick Isnard
  • Sylvie Cordier
Jean-Paul Camerano
Jean-Paul Camerano (1 élu) S'unir pour l'avenir 		656 5,51%
  • Jean-Paul Camerano
Pierre-Marie Carlier
Pierre-Marie Carlier Univers grasse 		545 4,58%
Chems Sallah
Chems Sallah Grasse ensemble 		455 3,82%
Grégory Routier
Grégory Routier 2020 grasse pour une politique raisonnée 		164 1,37%
Participation au scrutin Grasse
Taux de participation 36,27%
Taux d'abstention 63,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 200

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Viaud
Jérôme Viaud (32 élus) Un nouvel elan pour grasse avec jerome viaud 		7 883 41,47%
  • Jérôme Viaud
  • Patricia Robin
  • Jonathan Turrillo
  • Catherine Butty
  • Philippe Westrelin
  • Valérie Copin
  • Christophe Morel
  • Valérie David
  • Gilles Rondoni
  • Dominique Bourret
  • Cyril Dauphoud
  • Nicole Nutini
  • Jean-Marc Garnier
  • Anne-Marie Duval
  • Jean-Paul Camerano
  • Brigitte Perez-Vidal
  • Philippe Bonelli
  • Muriel Chabert
  • André Masson
  • Claude Mascarelli
  • Jean-Marie Belvedere
  • Aline Bourdaire
  • Pascal Pellegrino
  • Marguerite Viale
  • Serge Percheron
  • Mélanie Zarrillo
  • Ali Amrane
  • Annie Oggero-Maire
  • Jean-François Laporte
  • Alexandra Ardisson
  • Chems Sallah
  • Jocelyne Bustamente
Paul Euziere
Paul Euziere (9 élus) Grasse a tous, ensemble et autrement avec p. euziere, ph. e. de fontmichel, s. cassarini 		7 341 38,62%
  • Paul Euziere
  • Myriam Lazreug
  • Philippe-Emmanuel De Fontmichel
  • Mekia Addad
  • Stéphane Cassarini
  • Magali Conesa
  • Ludovic Brossy
  • Frédérique Cattaert
  • Damien Voarino
Jean-Marc Degioanni
Jean-Marc Degioanni (4 élus) Rassemblement bleu marine pour grasse 		3 784 19,90%
  • Jean-Marc Degioanni
  • Mireille Bancel
  • Franck Barbey
  • Corinne Sanjuan
Participation au scrutin Grasse
Taux de participation 60,72%
Taux d'abstention 39,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 19 434

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Viaud
Jérôme Viaud Un nouvel elan pour grasse avec jerome viaud 		6 056 33,41%
Paul Euziere
Paul Euziere Grasse a tous 		4 208 23,21%
Jean-Marc Degioanni
Jean-Marc Degioanni Rassemblement bleu marine pour grasse 		3 816 21,05%
Philippe-Emmanuel De Fontmichel
Philippe-Emmanuel De Fontmichel Ensemble et autrement 		2 663 14,69%
Stéphane Cassarini
Stéphane Cassarini Mieux vivre a grasse 		1 380 7,61%
Participation au scrutin Grasse
Taux de participation 58,15%
Taux d'abstention 41,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 18 558

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